Dörpels Damenschießgruppe feiert 25-jähriges Bestehen mit „DDJK“

+ Vizekönig Christian Warnke (r.) und seine Königin Vanessa (2.v.r.) brachten einen Toast für die Damenschießgruppe zu ihrem 25-jährigen Bestehen aus. Foto: Brauns-Bömermann

Dörpel – Gerade war das Schützenfest gefeiert, da stand in Dörpel schon das nächste Fest an: Mit rund 200 Gästen feierte die Damenschießgruppe des Schützenvereins Dörpel ihren 25. Geburtstag. Zum Gratulieren kamen Damen aus neun Gastvereinen und Ehrengäste. Ein Fazit voller ausgefallener Vergleiche und mit reichlich Lob versehen zog Eydelstedts Bürgermeister Friedrich Bokelmann: „Unsere Damen in den Vereinen sind wie das Salz bei den Kartoffeln“ sein kulinarischer Vergleich mit Aussagekraft. Das ging an den Tischen der weiblichen Gäste der Vereine Dörpel, Bockstedt, Eydelstedt, Barnstorf, Barver, Donstorf, Wohlstreck, Cornau, Düste/Rechtern und Apelstedt runter wie Öl. „Frauen sind das Beste, was es gibt auf der Welt“ toppte Bokelmann und hatte sich einen Namen für das Format der Feier ausgedacht: „Wir feiern heute den ersten DDJK.“ Und er lieferte die Erklärung gleich mit: „Der erste Dörpeler-Damen-Jubiläums-Kaffee.“