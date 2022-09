Rückendeckung aus dem Rat

+ © Ripking In Drebber sollen neue Gewerbegebiete entstehen, deshalb traf sich vor einigen Tagen eine Gruppe von Bürgern. Sie verbindet, dass die Umsetzung der Pläne ihre Wohnqualität einschränken könnte, dennoch hat die Kritik nicht bei allen die gleiche Stoßrichtung. © Ripking

Die eigene Partei schweigt zwar, dennoch kommt aus dem Rat der Gemeinde Drebber Unterstützung für Friedrich Iven. Der Bürgermeister war zuletzt von einer Gruppe Bürger wegen eines geplanten Gewerbegebietes kritisiert worden. Der Vorwurf: Er würde geschäftlich von der Ansiedlung eines speziellen Unternehmens profitieren. Doch wie breit ist die Front gegen den Bürgermeister wirklich?

Drebber – Das Thema steht nicht auf der Tagesordnung, doch wenn am Donnerstag der Rat der Gemeinde Drebber zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammenkommt (19 Uhr, Grundschule Drebber), wird es wegen Einwohnerfragen – die garantiert kommen werden – doch die Atmosphäre bestimmen. Es geht um die Pläne, in Drebber neue Gewerbegebiete zu schaffen und um die Gegenwehr einiger Bürger. Teil dieser Gegenwehr waren auch Vorwürfe gegen Bürgermeister Friedrich Iven, er könne aus der Ansiedlung eines Schüttgutplatzes einen persönlichen geschäftlichen Vorteil ziehen (wir berichteten). Doch nicht jeder der rund 100 Bürger, der seine Bedenken über die 70. Änderung des Flächennutzungsplans mit drei neuen Flächen für Gewerbe- und Mischgebiete auf einer Versammlung kundtun wollte, beteiligt sich an den Vorwürfen gegen den Bürgermeister. Und was sagen eigentlich die Ratsmitglieder? Eine Übersicht in zwei Punkten.

Der Rat: SPD sieht „Schlammschlacht“

Die SPD, die die stärkste Fraktion im Gemeinderat Drebber stellt und der auch Bürgermeister Friedrich Iven angehört, schweigt zu der ganzen Thematik. Anrufe bei einigen Ratsvertretern bringen alle das gleiche Ergebnis: Zurückhaltung und der Verweis auf die Sitzung am Donnerstag. Dann werde man sich äußern. Silke Husmann, stellvertretende Bürgermeisterin des Ortes, teilt per E-Mail mit, sie werde sich nicht an einer „öffentlichen Schlammschlacht“ beteiligen.

„Schlammschlacht“ – so wird innerhalb der SPD offenbar der Vorstoß von Burghart Schmidt, der direkteste Anwohner des geplanten großen Gewerbegebiets, wahrgenommen. „Der Bürgermeister verfolgt seine Interessen“, hatte er als Wortführer einer angeblich 100 Personen großen Gruppe gesagt und Iven damit in den Verdacht der Vorteilsannahme im Amt gerückt (wir berichteten).

Etwas kurios mutet es an, dass Vertreter anderer Parteien keine Scheu haben, Bürgermeister Friedrich Iven in der „Schlammschlacht“ zur Seite zu springen. „Der Vorwurf gegen Herrn Iven ist aus unserer Sicht unberechtigt. Das Thema Schüttgutplatz ist gar nicht von ihm angestoßen worden. Ich gehe davon aus, dass sich der Rat geschlossen hinter Friedrich Iven stellen wird“, sagt Henning Hagedorn von der Wählergemeinschaft Drebber (WGD). Er kritisiert die persönlichen Angriffe gegen den Bürgermeister: „Das geht gar nicht. Man kann sich gegen einen Flächennutzungsplan wehren und ihn auch kaputtklagen, aber nicht so.“

Auch Kirsten Kettler, Bündnis 90/Die Grünen, missbilligt die Entwicklung. In der Samtgemeinde-Fraktion sei das Vorgehen der von Burkhardt Schmidt angeführten Gruppe „mit Befremden“ aufgenommen worden: „Wir können gut nachvollziehen, dass Herr Dr. Schmidt persönlich betroffen ist von den Plänen und seine Wohnqualität eingeschränkt würde. Ich verstehe den Unmut, aber man muss auf die Sachebene zurückkehren“, sagt sie und hält ihre Einschätzung zum Vorwurf der möglichen Vorteilsannahme durch den Bürgermeister nicht zurück: „Wir sehen keine absichtliche Vorteilsannahme.“

Nun ist es jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass die von Friedrich Iven geführte Firma Wragge von der Ansiedlung eines Schüttgutplatzes profitieren könnte. Doch in anderen Kommunen ist es sogar erklärte Absicht, Firmen, die in Geschäftsbeziehungen zueinander stehen, auch räumlich zusammenzubringen – um Transportwege zu minimieren. Der Klimaschutz lässt grüßen. Unter diesem Aspekt hätten die Grünen auch dem Flächennutzungsplan zugestimmt, so Kirsten Kettler: „Wenn Güter von der Straße auf die Bahn verlagert werden können, ist das immer gut.“

Die Projekte: Ein großes, zwei kleine und individuelle Interessen

Es gilt zu differenzieren: In der 70. Änderung des Flächennutzungsplans, der Grundlage der aktuellen Diskussion ist, werden gleich drei Teilbereiche ausgewiesen. Teilbereich 1 ist 31 Hektar groß, soll einen Bahnanschluss bekommen und unter anderem den Schüttgutplatz beherbergen. Teilbereich 2 liegt gegenüber auf der anderen Seite der B51, ist mit 1,4 Hektar nur einen Bruchteil so groß und wurde bislang nicht thematisiert. Teilbereich 3 ist wiederum weit enfernt im Bereich Poggenburg, dort soll auf zwei Hektar ein Gewerbemischgebiet entstehen.

Eva Oriwall-Bornfeld ist Anwohnerin dort und könnte auf das Gewerbegebiet zwar gut verzichten, doch wenn es kommen sollte, dann solle die Zuwegung bitte nicht über die Straße Poggenburg führen. „Das ist ein kleiner Weg, den wir gerne behalten möchten. Das ist unser Anliegen.“ Dafür hat sie eine Liste mit 61 Unterschriften gesammelt. Ein Protest gegen Bürgermeister Friedrich Iven sei für sie und ihre Mitstreiter aus dem Bereich Poggenburg dagegen „nicht im Ansatz ein Thema, das hat mit Friedrich Iven in keinster Weise zu tun.“

Für alle drei Teilbereiche müssten Ackerflächen geopfert werden. Eine Bauleitplanung gibt es bislang für keines der Gebiete – heißt: Auch künftige Straßenführungen sind noch völlig offen.