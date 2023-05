„Rohe Gewalt“: Minipipe in Drebber beschädigt

Von: Jannick Ripking

Verständnisloser Blick auf die Rampe: Barnstorfs Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm geht fest davon aus, dass die Minipipe in Drebber mutwillig beschädigt wurde. © Jannick Ripking

„Rohe Gewalt“ auf der Skateranlage in Drebber: Die Minipipe wurde mutwillig beschädigt. Im schlimmsten Fall ist sie den ganzen Somemr über nicht nutzbar. Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm ist verärgert.

Drebber – Das war es jetzt erst einmal mit der Minipipe in Drebber – „im schlimmsten Fall für den kompletten Sommer“, bedauert Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm. Seit Anfang dieser Woche rahmen einige große Bauzäune und Absperrband die Rampe ein und machen sie so unbetretbar: Ein großes Loch klafft in ihrer Mitte. Alexander Grimm geht fest von einer mutwilligen Beschädigung der Anlage aus.

Rund 25 000 Euro hat die Skateanlage seinerzeit gekostet, die seit Dezember 2022 genutzt werden kann (wir berichteten). Jetzt, da sie kaputt ist, kommen weitere Reparaturkosten dazu. „Das ist ein Mehraufwand, der locker in den mittleren vierstelligen Bereich geht“, sagt Alexander Grimm sichtlich verärgert, da diese Kosten vermeidbar seien. „Das ist sinnlos“, kommentiert er. „Das Geld für die Reparatur hätte man viel besser in etwas anderes investieren können“, kommentiert der Verwaltungschef. „Als ich die ersten Bilder der kaputten Minipipe gesehen habe, war ich erst einmal verärgert“, berichtet er. „Das hat sich dann mit Fassungslosigkeit gepaart.“ Grimm geht fest davon aus, dass der Schaden an der Skateanlage kein unglücklicher Zufall ist: „Das war rohe Gewalt.“ Er erklärt: „Selbst wenn ich mich oben auf die Rampe stelle, da herunterspringe und mit den Hacken genau die Stelle treffe, die jetzt beschädigt ist, kann da nichts gar kaputt gehen.“ Das Material sei einfach zu robust.

Gezielter Schlag

Da die Minipipe außerdem durch zusätzliche eng relativ beieinander liegende Stahlstreben gestützt ist, schätzt er, dass das Loch in der Rampe durch einen heftigen und vor allem gezielten Schlag entstanden sein muss – „zum Beispiel von einem Zimmermannshammer“. Besonders ärgert ihn, dass „durch Einzelne viele jetzt darunter leiden müssen“. Er wolle zwar niemanden unter Generalverdacht stellen, aber das heiße nicht, dass solche Aktionen von der Samtgemeindeverwaltung geduldet werden. Deshalb habe man die Beschädigung bereits zur Anzeige gebracht.

Jugendprojekt

„Die Minipipe ist eine Attraktion in Drebber“, erklärt Grimm. „Und ihre Anschaffung war ein Jugendprojekt. Da beteiligen sich viele Kinder, sammeln Unterschriften damit so eine Anlage nach Drebber kommt und dann wird sie einfach kaputt gemacht. So etwas nervt wirklich sehr.“

Allein in diesem Jahr investiert die Samtgemeinde rund 144 000 Euro in die Spielplätze aller Mitgliedsgemeinden. Grimm zählt Beispiele auf: „31 000 Euro für ein inklusives Karussell am Spielplatz am Mehrgenerationenhaus in Barnstorf, 10 000 Euro für die Aufwertung des Spielplatzes in Drentwede, 34 000 Euro für den Umzug des Spielplatzes am Kreuzweg zum Pastorenkamp in Drebber, 15 000 Euro für eine Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes in Cornau.“

Besonders vor diesem Hintergrund stößt ihm die Tatsache. dass die Minipipe nun kaputt ist, sauer auf: „Wir reden hier ja nicht von Kleinstbeträgen. Wir machen wirklich eine ganze Menge für die Kinder und Jugendlichen und dann so etwas ...“ Wie es genau mit der beschädigten Minipipe in Drebber weitergeht, „prüfen wir jetzt“, erklärt Grimm. „Wir suchen nach Lösungen. Dafür werden wir auch den Hersteller kontaktieren.“ Eine Reparatur sei, wenn möglich, auf jeden Fall angestrebt.

Wann die Skateanlage wieder in Betrieb gehen kann, sei aktuell allerdings nicht einzuschätzen. „Ich weiß es nicht“, sagt Alexander Grimm knapp. Es hänge letztlich auch von Lieferengpässen, von denen auszugehen sei, ab.