Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Normalerweise steht Marc Slengard in seinem Salon, schneidet und stylt den Kunden die Haare. Am Freitag kommender Woche ist das anders. Da lässt der Friseurmeister die Schere ruhen und greift schon in den Morgenstunden zur Gitarre. Mit seiner Band „The Creapers“ tritt der Barnstorfer beim Reload-Festival in Sulingen auf. Die Musiker betreten an diesem Tag als Erstes die Bühne. Da gibt´s Rock ´n´ Roll zum Frühstück.

Mit ihrer handgemachten Musik aus den 1950er und 1960er Jahren fallen „The Creapers“ bei dem Festival vom 22. bis 24. August aus der Reihe. Der Großteil der verpflichteten Bands hat sich dem Metal und Punk verschrieben. Etwa Sabaton aus Schweden oder Airbourne aus Australien, die zu den angesagtesten Formationen ihrer Zunft gehören. Im Vergleich zu ihrer harten Gangart ist es schon ein weiter Sprung zu dem Beat von Chuck Berry & Co..

„Wir überlegen zurzeit noch, welche Stücke wir spielen, aber so viel steht fest: Wir werden uns nicht verstellen, sondern unser eigenes Ding durchziehen“, kündigt Slengard an. Der 51-jährige Barnstorfer freut sich auf das Gastspiel vor mehreren tausend Zuschauern. Zustimmendes Nicken bei seinen Bandkollegen Georg Heuermann und Chris Dernjac, die die Einladung von Festivalveranstalter André Jürgens gerne annehmen: „Da kann man nicht Nein sagen!“

Bei ihrer Premiere auf dem Reload-Festival wollen „The Creapers“ ihr brandneues Album vorstellen. Es trägt den Titel „Now and then“, gespickt mit vielen bekannten, aber auch weniger bekannten Songs aus den Fifties und Sixties. Unter den 13 Liedern befinden sich Stücke wie „Summer Kisses, Winter Tears“ von Elvis Presley, „Shakin´ All Over“ von Johnny Kidd & the Pirates oder auch der ins Deutsche übersetzte Cliff-Richard-Klassiker „Rote Lippen soll man küssen“.

Zwei Tage hat die Band im Studio Hire in Ottersberg verbracht, um das Album aufzunehmen. „Alles live eingespielt“, berichtet Slengard und nennt damit einen wesentlichen Unterschied zu Gruppen, die auf die gesamte Palette der Tontechnik zurückgreifen. Nicht so bei „The Creapers“, die nur ganz wenige künstliche Elemente in ihrer Produktion verwenden. „Da muss man schon hoch konzentriert sein“, beschreibt Heuermann die Arbeit im Studio.

Für die Band ist es wichtig, an die Ursprünge des Rock ´n´ Roll und Blues zu erinnern. Das fängt bei Outfit und Frisuren an, reicht über alte Instrumente bis hin zur gezielten Songauswahl. Hier müssen es nicht immer die berühmten Klassiker sein. Es kommen auch mal die weniger bekannten B-Seiten zum Zug. Und wo selbst die Beatles ein Stück kopieren, greift die heimische Cover-Band auf das Original zurück und transportiert es mit ihrem ganz eigenen Stil in die heutige Zeit.

„Die Musik klingt einfach, ist aber sehr anspruchsvoll“, sagt Dernjac, der mit 32 Jahren das jüngste Bandmitglied ist. Als er vor fünf Jahren dazugestoßen sei, habe er lediglich „Pretty Woman“ von Roy Orbison gekannt. Doch was für den jungen Mann aus Vechta zunächst noch Neuland ist, wird schnell zum vertrauten Rhythmus. „Der Sound ist druckvoll und schnell. Das rollt die ganze Zeit“, schwärmt der Schlagzeuger für den guten, alten Rock ´n´ Roll.

Bis vor vier Jahren haben „The Creapers“ noch zu viert auf der Bühne gestanden. Nach dem Ausscheiden von Gitarrist Carsten Politzky sind die Jungs nun als Trio unterwegs. Die kleine Besetzung muss kein Nachteil sein. „Wir haben jetzt eine andere Dynamik, können mehr aufeinander eingehen“, meint Heuermann, der die Bühne gerne für seine Showeinlagen nutzt. Wie einst Bill Haley liegt der 53-jährige Twistringer auf dem Rücken und zupft an seinem Kontrabass.

Das Publikum in Sulingen kann sich also auf einen in jeder Hinsicht unterhaltsamen Auftritt gefasst machen. Wenn sich dabei ein paar neue Fans für den Rock ´n´ Roll finden, ist das ganz im Sinne der Akteure. „Wir wollen dafür sorgen, dass die Musik nicht in Vergessenheit gerät“, erklärt das Trio, das mit der Feier des 20-jährigen Bandbestehens schon ein weiteres Highlight im Auge hat. Die Party steigt am 21. März 2020 in der Alten Ziegelei in Twistringen – dann aber zu späterer Stunde und nicht gleich zum Frühstück.