Roboter ist schneller als jeder Tischtennisspieler

Die Tischtennis-Abteilung des TSV Drebber hat einen neuen Trainingspartner in ihren Reihen. Sein Name: „Donic RoboPong 2050 Digital“. Der Roboter ist gespickt mit modernster Technik und soll in Zukunft das Training der jungen Sportler unterstützen, zum Beispiel um die Annahme angeschnittener Bälle zu meistern sowie die Ausdauer der Spieler zu fördern. „Der Roboter kann bis zu 170 Bälle in der Minute spielen“, berichtet Vereinsvorsitzender Heinfried Maschmeyer. Eine solche Leistung würden nicht einmal die besten Spieler der Welt auf die Platte bringen. Das Gerät spielt den Sportlern die Bälle zu und fängt die Rückschläge auch automatisch wieder auf. Die Bälle werden dann erneut dem integrierten Magazin zugeführt, um anhaltend lange Trainingseinheiten zu gewährleisten. Für den Sportverein ist die 800 Euro teure Investition ihr Geld wert: „Vor allem in der Jugendarbeit ist die Maschine eine große Hilfe“, unterstreicht Maschmeyer. Über die Neuanschaffung freuen sich (hinten, v.l.): Aljoscha Kamphuis, Ben Ludwig, Jannis Eggerking, Nico Pfers und Lenny Pfers sowie (vorne, v.l.) Luis Grimmelmann, Anton Meyer, Jason Kießling und Leonard Scharf. - Foto: Verein