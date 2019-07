Richtkranz für die Remise muss noch warten

Heimatverein steckt in Vorbereitungen für großes Sommerfest

+ Der Wiederaufbau der alten Remise macht Fortschritte. Die Heimatfreunde haben die Zwischendecke eingezogen und warten nun auf den Dachdecker. Foto: Verein

Barnstorf – Der Heimatverein Samtgemeinde Barnstorf steckt in den Vorbereitungen für das große Sommerfest. Die Veranstaltung geht bereits zum 25. Mal auf dem Gelände am Meyer-Köster-Haus in Barnstorf über die Bühne. Ein besonderes Jubiläumsprogramm gibt es am Sonntag, 11. August, zwar nicht, aber die Mitglieder um ihren Vorsitzenden Jürgen Rattay setzen alles daran, dass sich das Domizil im richtigen Licht präsentiert.