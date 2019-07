Der richtige Ort für eine Abkühlung

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Die Sommerhitze treibt den Menschen die Schweißperlen auf die Stirn. Da tut eine Erfrischung gut. Die willkommene Abkühlung bietet das Freizeitbad Hunteholz in Barnstorf, wo in diesen Tagen zahlreiche Wasserratten den Sprung ins kühle Nass genießen. Nach Angaben der Stadtwerke Huntetal als Badbetreiber haben in dieser Saison bereits mehr als 30 000 Badegäste die Freizeiteinrichtung genutzt. Bei dieser Entwicklung könnten die Besucherzahlen aus den Vorjahren schon bald übertroffen werden.

Wer sich auf den Weg in das idyllisch gelegene Freizeitbad begibt, trifft viele bekannte Gesichter. Zu den jüngsten Stammgästen gehört Johannes Peiniger. Der Fünfjährige absolviert zurzeit einen Schwimmkursus. Am nächsten Freitag ist Prüfung für das Seepferdchen. Dann will der aufgeweckte Junge zeigen, was er gelernt hat. Die Schwimmzüge sehen schon recht vielversprechend aus. „Er macht einen guten Job“, freut sich Vater Domingo über die Fortschritte des Juniors.

Die Familie Peiniger hat sich bereits bei der Eröffnung im Mai eine Saisonkarte für das Freizeitbad Hunteholz gekauft. Mit dem Fahrrad sind es nur ein paar Minuten für die Eltern und ihre drei Jungs. „Etwas essen, ein bisschen dösen und zwischendurch immer mal wieder abkühlen“, beschreibt Mutter Nicole das Programm für einen entspannten Urlaubstag. Dafür muss man nicht unbedingt in die Ferne reisen, das geht auch vor der eigenen Haustür.

Neben heimischen Badegästen tummeln sich auffällig viele Besucher aus der weiteren Umgebung rund um die Schwimmbecken. Viele kommen aus dem Nachbarkreis Vechta, so wie Christina Meyer und Karina Seeger. Die beiden Mütter aus Visbek sind in dieser Woche erstmals im Freizeitbad Hunteholz gewesen, gemeinsam mit ihren Kindern, die ebenfalls ganz begeistert von der Anlage sind.

Mit Wassermelonen, Chips und Getränken ausgestattet, haben sich die beiden Familien ein schattiges Plätzchen unter den Bäumen gesucht. „Echt schön, sehr nett, große Wiese“, fasst Christina Meyer ihre ersten Eindrücke zusammen. Zustimmendes Nicken bei Freundin Karina, die gleich zwei Tage in Folge mit ihren Sprösslingen in den Hunte-Flecken kommt. „Die Kinder haben ihren Spaß, das ist das Wichtigste“, erklärt die Mutter.

Töchterchen Ida hat es vor allem die Rutsche angetan. Auf dem Rücken gleitet das fünfjährige Mädchen die 43 Meter lange Röhre hinunter. Die nächsten Wasserratten lassen nicht lange auf sich warten. Hier geht es Schlag auf Schlag. Auch Lars ist ganz begeistert. „Ich bin ganz allein gerutscht. Noch einmal, bitte!“, ruft der Vierjährige. Diesen Wunsch kann Anja Lübbehusen aus Lutten ihrem Sohn kaum abschlagen. Wenige Minuten später marschieren Mutter und Kind aufs Neue die Stufen hinauf. Keine Frage: Neben Wildwasserbahn, Wasserpilzen und Massageliegen ist die Rutsche die Hauptattraktion der Anlage. Das wissen auch die Stadtwerke Huntetal. Sie veranstalten jedes Jahr als Ferienspaß eine Rutschmeisterschaft. Diesmal sind 30 Teilnehmer am Start. Mit der Bestzeit von sage und schreibe 7,94 Sekunden gewinnt Kevin Wellner den Wettstreit unter den Kindern. Bei den Jugendlichen liegt Julien Peukert mit 25,81 Sekunden an der Spitze. Kevin Wellner ist mit 24,18 Sekunden der schnellste Erwachsene.

Die Sieger der Meisterschaft erhalten einen Verzehrgutschein, einzulösen beim Badkiosk. Nicht mitgerutscht, aber dennoch überraschend mit einem Preis belohnt: Waltraut Lischke aus Barnstorf. Sie erhält am selben Tag aus den Händen von Bäderbetriebsleiter Marc Krempig einen Blumenstrauß und einen Saisonkarten-Gutschein. Grund: Sie ist die 25 000. Besucherin in dieser Saison.

Waltraut Lischke und ihr Ehemann Ernst besuchen schon seit 15 Jahren regelmäßig das Freibad in ihrem Heimatort. Sie gehören zu den sogenannten Frühschwimmern, ziehen meistens nach dem Frühstück ihre Bahnen. „Da ist noch nicht so viel Betrieb“, berichtet die Rentnerin. Von der Anlage ist sie ganz angetan: „Es ist eine Freude, jeden Tag in dieses Schwimmbad zu gehen. Man erholt sich hier richtig.“

Solche Worte hören die Badbetreiber häufig, insbesondere seit der aufwendigen Sanierung im vergangenen Jahr. Es gebe immer wieder positive Rückmeldungen, die Menschen würden gerne nach Barnstorf kommen, berichtet Krempig. Entsprechend zufrieden ist er mit dem Saisonverlauf. Das betrifft sowohl die Besucherzahl als auch das Tagesgeschäft. Es gebe bisher keine negativen Vorkommnisse, bis auf die üblichen Schrammen oder Wunden laufe der Betrieb unfallfrei.

„Wir haben fast durchgängig gutes Wetter“, erklärt der Bäderbetriebsleiter und nennt damit einen entscheidenden Faktor für den guten Besuch. Bei den sommerlichen Rahmenbedingungen sei zu spüren, dass deutlich mehr Gäste kämen. Allerdings bräuchten die Menschen zunächst eine gewisse Anlaufzeit. Ein heißer Tag genüge nicht, es müssten schon mehrere Tage her, bis die Zahlen sukzessive steigen würden.

Die Sommerferien machen sich ebenfalls bemerkbar, so Krempig weiter. Während sich der Hochbetrieb normalerweise auf die Wochenenden konzentriere, kämen die Besucher in der Urlaubszeit auch verstärkt in der Woche. Und wenn dann noch der heißeste Tag in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ansteht, ist der Andrang noch größer. Exakt 1 767 Besucher stehen am vergangenen Donnerstag zu Buche. Der Saisonrekord ist das aber nicht. Am 30. Juni sind es 1 909 Besucher gewesen, berichten die Stadtwerke Huntetal.

Wenn sich solche Menschenmassen im Wasser tummeln, muss das Bäderteam ein besonders wachsames Auge haben. Mit der üblichen Mitarbeiterbesetzung ist das kaum zu bewerkstelligen. Darum werde das Personal an heißen Tagen verstärkt, berichtet der Bäderbetriebsleiter. Auch außerhalb der Becken müsse die Aufsicht gewährleistet sein. Schließlich könnten bei extremen Temperaturen schnell Kreislaufprobleme auftreten. Die Mitarbeiter würden regelmäßig in Erster Hilfe geschult und seien auf mögliche Notfälle vorbereitet.

Auch in technischer Hinsicht macht sich die Hitze bemerkbar. Die Badbetreiber müssen deutlich weniger heizen. Das Wasser speichert die Wärme und kühlt in den Nächten nicht so stark ab. Das wirkt sich positiv auf den Energieverbrauch aus, erläutert Krempig. Aber bei der zunehmenden Besucherzahl und dem damit verbunden Schmutzeintrag wird auch mehr Frischwasser benötigt. Hinzu kommt eine verstärkte Spülung durch die Filter. Schließlich soll das Wasser sauber sein. Das ist eine Voraussetzung für einen erfolgreichen Betrieb!