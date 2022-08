Rettungshubschrauber im Einsatz: B 51 in Barnstorf nach schwerem Unfall voll gesperrt

+ © Jannick Ripking Der alarmierte Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Bremerin in ein Krankenhaus. © Jannick Ripking

Die Bundesstraße 51 war in Barnstorf nach einem schweren Verkehrsunfall für eine Stunde voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Barnstorf – Bei einem Verkehrsunfall in Barnstorf hat sich eine 24 Jahre alte Frau aus Bremen so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der Einsatz des Hubschraubers hatte zur Folge, dass der Verkehr auf der Bundesstraße 51 im Unfallbereich für eine Stunde von der Polizei stillgelegt wurde.

Der schwere Unfall ereignete sich um 13.24 Uhr. Ein 58-jähriger Weyher fuhr am Ortsausgang von Barnstorf in Richtung Twistringen und wollte von der Bremer Straße (B 51) nach links auf die Straße Am Bremer Dreh einbiegen. Verkehrsbedingt musste er auf der Bundesstraße halten. Das habe die Bremerin laut Polizei übersehen. Sie fuhr mit ihrem weißen Hyundai auf den schwarzen Mercedes des Weyhers auf. „Der Daimler stand schon still, die Reifen haben sich nicht mehr gedreht“, schilderte ein Polizeisprecher. Entsprechend groß war die Wucht des Aufpralls.

Der Weyher erlitt durch den Unfall keine größeren Verletzungen. Die Frau hingegen konnte sich nicht selbstständig aus ihrem Auto befreien, sodass die Ortsfeuerwehren Barnstorf und Twistringen für eine Rettung alarmiert wurden. Mit rund 20 Einsatzkräften waren sie vor Ort. „Die Frau war ansprechbar“, sagte Einsatzleiter Michael Wagner. „Wir haben dann in Absprache mit dem Rettungsdienst eine patientenschonende Rettung durchgeführt – keine Crash-Rettung“, erklärte er. Dieses Vorgehen war möglich, weil laut Polizeisprecherin Anne Friedrich keine Lebensgefahr bestand. Durch die patientenschonende Rettung belastet die Feuerwehr die Wirbelsäule der verunfallten Person am wenigsten. Crash-Rettungen wendet die Feuerwehr nur im Notfall an – wenn Lebensgefahr besteht.

+ Die beteiligten Autos waren nach dem schweren Auffahrunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. © Ripking, Jannick

Mit hydraulischem Gerät – Schere und Spreizer – befreite die Feuerwehr die schwer verletzte Frau behutsam aus dem Auto. Zusätzlich stabilisierte sie das Fahrzeug mit Keilen. Währenddessen hatte die Polizei die B 51 bereits halbseitig gesperrt. Die Vollsperrung erfolgte um 14 Uhr, „weil die Frau über Schmerzen im Brust- und Beckenbereich klagte“, so ein Polizeisprecher. Die Vollsperrung war notwendig, um Platz für die Landung eines Rettungshubschraubers auf der Straße zu schaffen, den die Leitstelle für den schonenden Patiententransport in ein Krankenhaus alarmiert hatte.

Nachdem die Feuerwehr die befreite Frau an den Rettungsdienst übergeben und der Hubschrauber die Einsatzstelle verlassen hatten, standen für die Einsatzkräfte im Anschluss Säuberungsarbeiten an.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren durch den entstandenen Schaden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, so die Polizei. Die Bundesstraße blieb deswegen bis 15 Uhr voll gesperrt.