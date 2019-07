„Das Rekord-Stück erhält einen Ehrenplatz“

Drebber – Für Firmenjunior Tobias Koop-Brinkmann und annähernd 20 Mitarbeiter des handwerklichen Fachunternehmens in Drebber hat sich der Einsatz der zurückliegenden zwei Monate gelohnt: Mit mehr als 2 000 geleisteten Arbeitsstunden haben die Fachkräfte einen Ausstattungsgegenstand von gigantischem Ausmaß geschaffen. Es ist mit 19,49 Metern die längste Badewanne der Welt. Damit ist ihnen der Eintrag ins „Guinness-Buch der Rekorde“ sicher.

„Die Länge unserer Badewanne übertrifft die bisherige Bestmarke deutlich“, freute sich die Geschäftsführer Alois und Bettina Koop-Brinkmann und ihr Junior Tobias Koop-Brinkmann mit allen Beteiligten über den großen Erfolg im Rahmen des „Tages der offenen Tür“. Schiedsrichterin Subasi-Gemici von der Firma „Guinness World Records“ aus London krönte am Sonntagabend mit der Übergabe einer Urkunde die Leistung der Handwerker.

Tobias Koop-Brinkmann hatte schon mehrfach von ähnlichen Rekorden gelesen und war dabei auf die Idee gekommen, selbst einen Rekordversuch zu starten. Seine Eltern sagten gleich ihre Unterstützung zu, förderten die Idee und ließen das Vorhaben mit in die Planungen für den großen Aktionstag einfließen, der einige tausend Besucher in die Ortschaft Drebber lockte (wir berichteten).

Bereits in den Vorwochen hatte in den Firmenräumen bei der Herstellung der nötigen Einzelteile Hochbetrieb geherrscht. Am Sonntag wurden die emaillierten weißen Wannenteile auf einem großen Podium auf dem Firmengelände zwischen den Lager-, Verwaltungs- und Ausstellungshallen zusammengestellt und bis in die Nachmittagsstunden vor den Augen der Besucher akribisch zu einer langen Wanne zusammengeschweißt, abschießend intensiv gesäubert und von der Ortsfeuerwehr Drebber mit Wasser aus ihrem Tanklöschfahrzeug gefüllt.

Die Moderation der Restarbeiten lag in Händen des bekannten Sportjournalisten Tom Bartels, der in einem Interview mit Tobias Koop-Brinkmann und Vater Alois einiges über die Hintergründe der Aktion in Erfahrung brachte. Der 20-jährige Junior teilte unter anderem mit, dass zum Abschluss alle Schweißnähte auf Dichtigkeit geprüft und das Monstrum mit geeichtem Spezialgerät des Ingenieurbüros Lambers & Ostendorf aus Barnstorf vermessen werden müsse.

Eher scherzhaft stellte Bartels fest, dass eine fast 20 Meter lange Badewanne in kein Badezimmer passt. Somit lag die Frage auf der Hand: „Ist denn schon ein anderer Platz für die längste Badewanne der Welt angepeilt?“ Auch darauf hatte Initiator Tobias Koop-Brinkmann eine Antwort parat: „Das Rekord-Stück erhält auf jeden Fall einen Ehrenplatz. Vielleicht wird sie Bestandteil der weiteren Gestaltung unserer Außenanlagen.“ ges