Reiter-Nachwuchs macht Freude

Reitclub Donstorf-Drentwede mit sattem Mitgliederplus

+ Einige Änderungen gab es bei der Jahreshauptversammlung: Der neuformierte Vorstand des Reitclubs Donstorf-Drentwede mit ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern. Foto: Reckmann

Rechtern - Von Sven Reckmann. Der Reitclub Donstorf-Drentwede ist in der Spur: Nachdem bereits 2017 die Mitgliederzahl um fast 30 auf 165 gestiegen war, legte der Verein 2018 nochmal kräftig zu. Zum Jahresende hatte der RC 190 Mitglieder, wie Vorsitzender Eduard Voss bei der Jahreshauptversammlung in der Reithalle Rechtern berichtete. Davon sind 148 aktive Reiter, 82 von diesen sind unter 18 Jahren, im Vorjahr waren es noch 55 gewesen. Die Zahlen zeigen, dass vor allem die jungen „Semester“ das Reiten und den Verein entdeckt haben, was die Verantwortlichen natürlich freut.