Rehden: 20 neue Bauplätze im Gebiet „Schulstraße III“

Im neuen Baugebiet „Schulstraße III“ in Rehden können 20 Häuser errichtet werden.

Rehden - Abgeschlossen hat der Rat der Samtgemeinde Rehden die 26. Änderung des Flächennutzungsplanes Änderungsbereich 58 „Wohnbauflächen, Rehden“ in seiner Sitzung am Mittwochabend. Er war in der zweiten Stufe der Trägerbeteiligung und ist identisch mit dem Bebauungsplan. Die vorgebrachten Anregungen und Bedenken waren laut Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch „überschaubar“.

Die Anregungen und Bedenken wurden vom Planungsbüro in den Vorschlag für die Endfassung der Planzeichnung und der Begründung einschließlich Umweltbericht für das Gebiet „Schulstraße III“ aufgenommen.

Die ehemalige landwirtschaftliche Fläche in der Größe von 1,3 Hektar wird somit in eine Wohnbaufläche mit Grünzone umgewandelt. Dadurch entstehen 20 neue Baugrundstücke. „Die brauchen wir auch dringend“, Bloch mit Verweis darauf, dass die 31 im Bereich „Schulstraße I“ alle vermarktet sind und im Bereich „Schulstraße II“ von den 32 Bauplätzen lediglich noch neun frei sind. Die Neuausweisung „Schulstraße III“ sei „die logische Konsequenz einer harmonischen Entwicklung“, meinte Bloch. Zum Flächenausgleich für das neue Baugebiet wurde eine Hofstelle in Lohaus erworben.

Einstimmig beschlossen hat das Gremium auch die 27. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Rehden, Änderungsbereich 59 „Wohnbaufläche Wetschen“. Erfolgen sollen auch die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange. Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird der Rat der Gemeinde Wetschen fassen.

Neues Wohnbaugebiet in Wetschen

In Wetschen soll ein neues Wohnbaugebiet in Verlängerung der Gartenstraße entstehen. Dort hat die Gemeinde eine „relativ große Fläche“ erworben, für die zwei Bebauungspläne aufgestellt werden sollen. Die Fläche bietet Platz für insgesamt 42 Grundstücke. Zusätzlich zu der Fläche wurden in deren östlichem Bereich drei Wohnhäuser mit erworben.

Wenn es der Bedarf erfordert, soll dort in der Nähe zur Schule eine Kindertagesstätte errichtet werden.

Einstimmig hat der Samtgemeinderat beschlossen, die Samtgemeindeinspektorin Jana Tenschert mit Wirkung vom 1. August in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu übernehmen. Der Samtgemeindebürgermeister wurde ermächtigt, ihr die dafür erforderliche Ernennungsurkunde am 1. August auszuhändigen. Ihre dreijährige Probezeit läuft zu diesem Stichtag aus. „Sie hat sich allen an sie gestellten Anforderungen gewachsen gezeigt, sodass ihr konstatiert werden kann, sich innerhalb der Probezeit erfolgreich bewährt zu haben“, heißt es. J hwb