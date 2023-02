Regel Nummer eins bei Erster Hilfe am Kind: Ruhe bewahren

Von: Jannick Ripking

Teilen

Bei der Reanimationsübung erproben sich die Teilnehmer in Barnstorf selbst in der Praxis: Rhythmus, Geschwindigkeit und Druck sind entscheidend. „Der Brustkorb muss auch bei Kleinkindern fünf bis sechs Zentimeter eingedrückt werden“, sagt Notfalltrainerin Melanie Laaß. © Jannick Ripking

Achtung: Die Anatomie von Säuglingen unterscheidet sich von Erwachsenen. Deswegen gelten bei der Ersten Hilfe auch teilweise andere Grundsätze. Darauf hat Notfalltrainerin Melanie Laaß bei einem Erste-Hilfe-Kurs am Kind in Barnstorf aufmerksam gemacht.

Barnstorf – Zimperlichkeit ist hier fehl am Platz. Wer in einer Notlage – zum Beispiel bei einer Reanimation – keine Folgeverletzungen in Kauf nehmen möchte, riskiert im schlimmsten Fall den Tod eines Menschen. Das gilt für Erwachsene genauso wie für Kinder und Säuglinge. Darauf hat jetzt in Barnstorf die Notfalltrainerin Melanie Laaß bei einem Erste-Hilfe-Kurs am Kind ausdrücklich hingewiesen. Außerdem betonte sie, dass es bei der Ersten Hilfe an Kleinkindern einige Besonderheiten zu beachten gilt.

Melanie Laaß ist seit 2005 als Notfallsanitäterin im Rettungsdienst tätig und zusätzlich als Praxisanleiterin im Einsatz. „Ich habe also schon einiges gesehen und erlebt“, sagte sie zu den zwölf Teilnehmern im Mehrgenerationenhaus (MGH) des Vereins Igel. Das Team des Café Kinderwagen hatte sie als Referentin für diesen besonderen Erste-Hilfe-Kurs in Barnstorf gewinnen können.

Erste Hilfe am Kind: Ruhe bewahren als unumstößlicher Grundsatz

„In erster Linie möchte ich euch Mut zusprechen und die Angst nehmen“, sagte die 35-jährige Notfalltrainerin. „Immer weniger Menschen trauen sich, selbst Hilfe zu leisten“, ergänzt sie. Besonders dann nicht, wenn es um kleine Kinder geht. Dem will sie durch ihre Kurse entgegentreten.

Dabei vertritt Melanie Laaß einen für sie unumstößlichen Grundsatz: „Überall gilt, die Ruhe zu bewahren. Das ist die Regel Nummer eins.“ Warum? „Euer Kind bekommt Angst, wenn ihr panisch werdet“, sagte sie an die Eltern im Kurs gewandt. Dadurch verschlimmere sich die Notsituation in der Regel. „Innerlich könnt ihr gerne schreiend im Kreis rennen“, meinte Laaß schmunzelnd. „Das ist nur verständlich, aber nach außen müsst ihr immer ruhig bleiben.“

Unterschiede bei der Reanimation von Säuglingen und Erwachsenen

Inhaltlich ging es dann um Reanimation, Fieberkrämpfe, Pseudokrupp, Allergien, Verätzungen, Vergiftungen, Verbrennungen, Hitzschläge, Sonnenstiche und das Verschlucken von kleinen Gegenständen. Vorweg: Im Alltag kommt die Reanimation von Kindern nur recht selten vor. Sie ist laut Laaß eher das letzte Mittel der Wahl, wenn andere nicht fruchteten.

Wer aber dennoch in die Situation kommt, einen Säugling reanimieren zu müssen, muss dringend die besondere Anatomie eines Kleinkindes beachten. Gilt es beim Erwachsenen bei der Beatmung den Kopf zu überstrecken, um die Luftröhre frei zu haben, sei bei Kindern unter einem Jahr genau das Gegenteil der Fall. „Ein Überstrecken des Kopfes würde bei einem Baby die Atemwege abklemmen“, erklärte Laaß.

Fünf kräftige Schläge zwischen die Schulterblätter: Melanie Laaß demonstriert an einer Puppe, wie Eltern vorgehen sollten, wenn Säuglinge etwas verschluckt haben, das ihre Atemwege versperrt. © Jannick Ripking

Bei der Wiederbelebung eines Kindes gilt laut der Notfalltrainerin darüber hinaus nicht der Grundsatz „30:2“ – also nicht 30 Mal auf den Brustkorb drücken und zwei Mal über den Mund beatmen. Der Grund: „Kinder müssen meistens wegen Sauerstoffmangel reanimiert werden. Deswegen wollen wir das Beatmungsintervall so kurz wie möglich halten.“ Die Vorgehensweise bei Kindern empfiehlt Laaß so: „Wir fangen an mit fünf Initialbeatmungen. Erst danach starten wir mit der Herzmassage.“ Dabei gelte dann das Verhältnis „15:2“ – also immer im Wechsel 15 Mal drücken und zwei Mal beatmen.

Damit die Herzmassage allerdings auch Erfolg hat, sei es wichtig, mit ausreichend Kraft zu arbeiten. „Der Brustkorb muss auch bei Kleinkindern fünf bis sechs Zentimeter eingedrückt werden“, so die 35-Jährige. Dabei müsse jeder damit rechnen, dass das Kind durch die Wiederbelebung Verletzungen davonträgt.

Notsituation: Verletzungen bei Erster Hilfe in Kauf nehmen

Gleiches gelte auch, wenn ein Kind etwas verschluckt hat und daran zu ersticken droht. Manchmal seien auch dann Maßnahmen erforderlich, die ein Baby verletzen. „Ich weiß, das ist nicht schön, aber ich nehme doch lieber Verletzungen in Kauf, als dass mein Kind stirbt“, sagte Laaß.

Bei älteren Kindern ab etwa zwei Jahren, die „im stehfähigen Alter“ sind, biete sich der Heimlich-Griff an. Dabei wird das Kind, das zu ersticken droht, von hinten mit beiden Armen umklammert. Eine Hand bildet dabei eine Faust. Sie wird unterhalb der Rippen angesetzt. Die andere Hand greift die Faust. Danach zieht die rettende Person die Arme ruckartig schräg nach oben. „Das macht ihr mit ganz viel Kraft“, erklärte die Notfalltrainerin. „Dadurch kann man innere Verletzungen verursachen, weshalb im Anschluss unbedingt ein Arzt aufgesucht werden muss.“

Bei Säuglingen sei die Wahl der Vorgehensweise eine andere: „Wir nehmen das Baby und halten es mit dem Bauch nach unten vor uns. Dann folgen fünf kräftige Schläge zwischen die Schulterblätter. Hat das nicht geholfen, drehen wir das Kind um und drücken fünf Mal auf den Brustkorb.“ Das müsse so oft wiederholt werden, bis die Atemwege wieder frei sind oder der Rettungsdienst eingetroffen ist. Das Absetzen eines Notrufes empfiehlt Laaß, wenn das Baby nach drei kompletten Durchgängen immer noch nicht atmet.