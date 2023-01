Wenn der Eigentümer fern bleibt: Wohnhausbau in Drebber stagniert, Anwohner verärgert

Von: Jannick Ripking

Der Bau dieses Hauses an der Jacobistraße in Drebber geht nicht voran. Anwohner ärgern sich über die Situation, weil das Grundstück mehr und mehr verwahrlost. © Jannick Ripking

Ein privates Grundstück an der Jacobistraße in Drebber verwahrlost zunehmend. Der Eigentümer des Hauses taucht nicht mehr im Ort auf. Die Anwohner ärgern sich über die Situation.

Drebber – An der Jacobistraße in Drebber steht ein kleines weißes Haus. An sich erst einmal gar nichts Ungewöhnliches. Das Haus ist noch nicht fertig gebaut. Auch das ist per se nicht seltsam. Erst durch die Tatsache, dass der Eigentümer nicht mehr anzutreffen ist und sich seitdem auf dem Grundstück nichts mehr tut, macht aus der Sache etwas, das nicht alltäglich vorkommt.

„Ich schätze mal, dass das seit etwas mehr als einem Jahr so ist“, sagt Raimund Jacob. Er wohnt nur wenige Meter vom Haus ohne Baufortschritt entfernt. Bevor es dort stand, „lag das Grundstück jahrelang brach“, erinnert sich Jacob. „Und irgendwann fing dort jemand an zu bauen.“ Die Nachbarschaft habe sich zu Beginn gut mit dem Erbauer unterhalten können. „Da war noch alles in Ordnung“, sagt Jacob. „Der Eigentümer war immer sehr nett und freundlich.“

Verwahrlostes Grundstück: Auf Forstschritt folgt Stagnation

Und es dauerte überhaupt nicht lange, bis der Rohbau fertig war. „Nach vielleicht zwei Monaten sah das Haus so aus, wie es jetzt leider immer noch aussieht“, erzählt Jacob. „Ich denke, der Eigentümer hat es in Eigenregie gebaut. Ich habe zumindest nie eine Baufirma dort gesehen.“ Doch irgendwann änderte sich das Verhalten des Mannes: „Er kam immer seltener. Manchmal nur noch einmal alle zwei Wochen.“ Aus Baufortschritt wurde Stagnation. „Und plötzlich war er verschwunden“, meint Raimund Jacob. Im Namen der Nachbarn sagt er über den Eigentümer, der seit einigen Monaten nicht mehr gesichtet wurde: „Keiner kannte ihn vorher.“ Er sei trotz seiner freundlichen Art schon immer ein wenig eigenbrötlerisch gewesen. Der Aufenthaltsort des Mannes sei für alle Anwohner ein Rätsel: „Keiner weiß irgendwas.“

Eine private Kontaktaufnahme ist daher unmöglich. Doch an der Situation soll sich etwas ändern. „Ich spreche da im Namen einiger Anwohner“, sagt Jacob. „Aus unserer Sicht müsste dort etwas geschehen. Wenn nichts passiert, dann verfällt das Ganze ja immer mehr.“ Jacob zeigt auf undichte Stellen im Dach. „Da kommt doch die ganze Feuchtigkeit rein.“

Außerdem sei das Grundstück im aktuellen Zustand ein „echter Schandfleck für das Wohngebiet“. Müll und Baumaterial liegt dort überall herum. Unkraut und ein verwahrloster Garten kommen dazu. Ein Blick ins Fenster bleibt jedoch verwehrt: Vorhänge versperren jegliche Sicht ins Innere. Raimund Jacob meint: „Das steigert ja nicht gerade die Attraktivität einer Siedlung. Wir als Nachbarn möchten das so nicht mehr ertragen.“ Auch, weil er und einige andere den Wertverlust ihrer Immobilien befürchten.

Welche Möglichkeiten haben Behörden?

Da die Anwohner laut Jacob nicht wissen, wie sie etwas an der für sie unzureichenden Situation ändern können, „stellt sich uns die Frage: Was kann eine Behörde da tun?“ Gar nicht so viel, wie eine Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung bei der Barnstorfer Samtgemeindeverwaltung ergibt: „Das Problem ist wohl so schnell nicht lösbar“, sagt Jörg Kohröde, stellvertretender Fachbereichsleiter Soziales und Ordnung. „Wenn wir Grundstücke verkaufen, muss der Bau in der Regel innerhalb von drei Jahren begonnen haben“, erklärt er. Und das sei ja in diesem speziellen Fall passiert. Begonnen hat der Bau, er ist lediglich aus nicht bekannten Gründen zum Erliegen gekommen.

Und was ist mit dem verwahrlosten Grundstück? „Bei Unkraut geht sowieso gar nichts“, sagt Kohröde. Jedem Besitzer sei selbst überlassen, in welchem Zustand sein Garten ist. „Wenn es aber um Müll geht, der unsachgemäß gelagert wird, dann ist der Landkreis Diepholz zuständig“, sagt Kohröde. Aber auch dabei gebe es im speziellen Fall in Drebber mögliche Schwierigkeiten, weil es sich bei dem vermeintlichen Müll nach wie vor um Baustoffe handeln könnte.

Landkreis Diepholz hat Möglichkeiten der Einflussnahme

Als Untere Abfallbehörde ist der Landkreis Diepholz für unzulässige Abfallablagerungen auf Privatgrundstücken zuständig. „Sofern der Verdacht besteht, klärt der Landkreis zunächst mit den Eigentümern eine mögliche Verwertungsabsicht bestimmter Abfälle und fordert gleichzeitig die Beseitigung offensichtlicher Abfälle“ teilt Landkreissprecherin Anne-Katrin Beimforde auf Nachfrage mit. „Führen diese Bemühungen nicht zum Erfolg, wird ein förmliches Verfahren eröffnet, in dem die Abfallbeseitigung angeordnet und erforderlichenfalls mit Mitteln des Verwaltungszwangs durchgesetzt wird.“

Auch bei stockenden Bauvorhaben hat der Landkreis die Möglichkeit einzuschreiten, indem er als Untere Bauaufsichtsbehörde prüft, „ob die Voraussetzungen für die Einleitung eines Verfahrens vorliegen“, so Beimforde. Dabei spielt auch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) eine Rolle: Darin heißt es, dass in Fällen, in denen im Einzelfall eine „unzumutbare und ortsunübliche Beeinträchtigung“ vorliegt, ein Beseitigungsanspruch geltend gemacht werden kann. Beimforde dazu: „Ab wann eine unzumutbare und ortsunübliche Beeinträchtigung im Sinne des BGB vorliegt, kann und darf an dieser Stell nicht beurteilt werden, da es sich dabei um eine Frage des Privatrechts handelt.“