Rauch über Cornau: Einsatzübung der Freiwilligen Feuerwehr

Von: Jannick Ripking

Teilen

Großes Aufgebot bei einer Einsatzübung in Cornau: Auch die Jugendfeuerwehr war vor Ort. © Feuerwehr

Die Jugendfeuerwehr war auch mit von der Partie: Fünf ihrer Mitglieder simulierten bei einer Einsatzübung in Cornau vermisste Personen.

Cornau – Rauch über Cornau: Nur ein paar wenige Eingeweihte wussten, dass der Qualm, der aus einer Werkstatt an der Raiffeisen-Tankstelle an der B 51 kam, von einer Nebelmaschine erzeugt wurde. Der Großteil der 60 aktiven Mitglieder der Ortsfeuerwehren Drebber und Cornau bereitete sich am Samstag bei der Anfahrt auf einen „echten“ Einsatz vor. Erst später stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um eine Übung handelte.

Mit von der Partie war auch die Jugendfeuerwehr Cornau. Fünf Mitglieder mimten Personen, die die eingesetzten Atemschutzgeräteträger suchen und finden mussten. Zuvor, so die Ausgangslage der Übung, hatte es eine Verpuffung nach Reinigungsarbeiten in der Kfz-Werkstatt gegeben. Den Brandrauch simulierte dabei eine Nebelmaschine. Dadurch erschwerten sich die Bedingungen für die Einsatzkräfte, da sie durch den Rauch mit der sogenannten „Nullsicht“ zu kämpfen hatten.

Parallel zur Menschenrettung bauten die Feuerwehren eine Wasserversorgung auf und schützten ein Nachbargebäude vor den imaginären Flammen, die aus der Werkstatt kamen. Zeitweise war dadurch die Straße Cornauer Ort bis zur ersten Kurve gesperrt, berichtete Cornaus neuer Ortsbrandmeister Lukas Heidbrink. Die Bundesstraße 51 war davon nicht betroffen und blieb frei.

An der Übung beteiligt waren auch das Tanklöschfahrzeug (TLF) aus Barnstorf und die Einsatzleitung Ort (ELO), die aus aktiven Einsatzkräften aus Barnstorf und Drentwede bestand. Die Leitung hatte Heiko Gröne. Gemeindebrandmeister Guido Schruth und sein Stellvertreter Jens Kaesemeier waren ebenfalls vor Ort.

Die Einsatzübung in Cornau begann um 13.17 Uhr und war nach etwas mehr als einer Stunde zu Ende. Danach folgte noch eine Manöverkritik mit allen Beteiligten. Heidbrink dazu: „Im großen Ganzen lief bei der Übung alles rund. Die Anzahl der Kameraden war gut. Das passt also.“ Die eingesetzten Fahrzeuge wurden am Ende für den nächsten „echten“ Einsatz wieder einsatzbereit gemacht.