Rattenplage in Barnstorf? Vorwürfe und Gegenwehr

Von: Carsten Sander

Die selbst gebastelte Köderbox wird das Problem nicht lösen, das weiß auch Klaus Kannemann. Er fordert die Samtgemeinde zum Handeln auf. © Sander

Barnstorf hat ein Rattenproblem. Das sagt und beklagt Klaus Kannemann. Er wirft der Samtgemeinde vor, „zu wenig“ gegen das Problem zu unternehmen. Was bisher passiert sei, sei „halbherzig“ gewesen. Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm wehrt sich deutlich gegen die Kritik.

Barnstorf – Klaus Kannemann zieht abseits seines Gartenteiches die Bodendecker auseinander, kramt unter der steinernen Einfassung eine weiße Tupperbox hervor. Er hat eine Öffnung hineingeschnitten, groß genug für eine Ratte. Befüllt ist das Ganze mit rosafarbenen Körnern: Rattengift. Die selbst gebastelte Köderbox ist sein Versuch, ein Problem, bei dessen Bewältigung sich der Barnstorfer von der Gemeinde weitestgehend im Stich gelassen fühlt, einigermaßen in den Griff zu bekommen. „Barnstorf ist ein wunderschöner Ort, aber die Ratten machen alles kaputt“, klagt Kannemann.

Er hat in der Mittwoch-Ausgabe dieser Zeitung von Rattenjägern in Bassum gelesen, die an Kanalschächten mehrerer Straßen gegen die unerwünschten Bewohner vorgehen. Und Klaus Kannemann fragt sich: Warum macht Barnstorf das nicht auch? „Die Gemeinde unternimmt zu wenig gegen die Ratten“, lautet sein Vorwurf. Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm wehrt sich jedoch deutlich gegen diese Kritik.

Klaus Kannemann wohnt „Auf dem Ahlhorn“, nicht weit vom alten Bahndamm entfernt. Dort wähnt er die Keimzelle der – wie er sagt – „Rattenplage“. Über die Kanalisation würden die Nager, über deren Verbreitung und Anzahl in Barnstorf niemand verlässliche Infornationen besitzt, bis in den Ort gelangen. Bis zu ihm und den Nachbarn ist der Weg aber auch oberirdisch nicht weit. Die Frau von nebenan hat im Frühjahr Fotos gemacht, wie die Ratten sich über das Futter im Vogelhaus hermachen. Für Kannemann ein Beweis, dass grundlegend gegen die Ratten-Population im Ort vorgegangen werden muss: „Bisher ist alles nur halbherzig passiert.“

Diesen Vorwurf mag die Samtgemeinde Barnstorf aber nicht so stehen lassen. Auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung erklärt Alexander Grimm in einer Mail, dass für den Bereich Ortsmitte ein Unternehmen damit beauftragt sei, „die dortigen Kanäle mit entsprechenden Ködern zu belegen und Grundstücke im Bereich Rustmannshausen zu kontrollieren“. Mitte Juni wurde ein Vororttermin durchgeführt. Der Landkreis wurde für einzelne Grundstücke hinzugezogen, die Untere Abfallbehörde sei eingeschaltet, habe kontrolliert und Nachkontrollen angekündigt.

Untätig? Nein, das sei die Samtgemeinde nicht, erklärt Bürgermeister Grimm und zählt Maßnahmen aus den Jahren 2020 und 2021 auf, als „großflächig Köder ausgelegt“ worden seien, um eine Kontrolle zu haben. Außerdem wurden im Bereich der Schule und des Kindergartens Drentwede Rattenbekämpfungen durchgeführt. Kosten: etwa 4 500 Euro.

Das Ratten-Thema gärt allerdings schon lange in Barnstorf. „Mindestens drei Jahre“ gebe es das Problem bereits, sagt Klaus Kannemann, der von einigen Barnstorfern Unterstützung erhält, aber auch Widerspruch erfährt. Fredy Albrecht, Bürgermeister des Fleckens Barnstorf, nennt die Rattensichtungen zum Beispiel „Einzelfälle“, einen Handlungsbedarf leitet er „aus diesen Klagen nicht ab“, erklärt er.

Sollte er aber, meint wiederum Helmut Klug, Mitglied des Samtgemeinderats. Er stimmt „mit Herrn Kannemann zu 100 Prozent überein“ und fordert: „Es muss dringend etwas gegen die Ratten unternommen werden. Sonst weiß ich nicht, wie man der Situation in ein paar Jahren noch Herr werden will. Wir schütteln mit dem Kopf, dass da nichts passiert. Dabei hört man aus ganz Barnstorf schauerliche Geschichten.“ Er selbst habe sogar mitten im Dorf Ratten gesehen.

Die Schwierigkeit: Augenzeugenberichte und auch Fotos helfen nur bedingt, das tatsächliche Ausmaß des Rattenbefalls zu ermitteln. Alexander Grimm erklärt: „Wir beabsichtigen, durch sinnvolle Maßnahmen größere Kontroll- und Bekämpfungsmaßnahmen durchzuführen.“

Rattensichtungen Aktuell liegen der Samtgemeinde Barnstorf laut Mitteilung durch Bürgermeister Alexander Grimm zwei Meldungen über Rattensichtungen in der Osnabrücker Straße vor. Es werde demnächst eine Begehung stattfinden. Außerdem wurden bislang in folgenden Bereichen Rattensichtungen gemeldet: Bahndamm Ahlhorn, Gebiet Auf dem Ahlhorn, Hermannstraße, Rustmannshausen, Hindenburgstraße, Parkplatz Rathaus, Gebiet Steenflage, Haferkamp.

In den Augen von Klaus Kannemann und Helmut Klug ist das Problem massiv. Auch Wilhelm Bagge, Ex-Ratsmitglied, schließt sich dem an. „Die Ratten sind in den Kanälen“, sagt er und erzählt von drei Nagern, die er schon vor längerer Zeit in der Bahnhofstraße, in der er wohnt, gesehen haben will: „Und wo sich drei zeigen, sind noch hundert mehr.“

Hysterie oder berechtigte Sorge? Ratsmitglied Holger Rabbe rät zur Besonnenheit und zum Dialog. „Wir müssen uns alle zusammen an einen Tisch setzen, die Situation beraten und nach Lösungen suchen“, erklärt er. Rolf Einhoff, selbst viele Jahre Mitglied des Rates, will ebenfalls Beschwerdeführer und Verantwortungsträger zusammenbringen. „Wir müssen gemeinsam etwas unternehmen, die Ratten gehen uns ja alle an.“

Eine Kernfrage dabei ist, wo die Ursache für die Existenz der Rattenpopulation in Barnstorf liegen könnte. Alte Kanäle (das wäre mehrheitlich eine Sache für die Gemeinde), ideale Lebensräume im alten Bahndamm (Zuständigkeit unklar) oder sind es am Ende die Garten- und Grundstücksbesitzer selbst, die mit ihrem Verhalten die Tiere anlocken? Fakt ist: Essensabfälle auf Komposthaufen zu entsorgen, ist wie ein Büfett für die Ratten. Tierfutter ungesichert zu lagern ebenfalls. Zudem nennen Schädlingsbekämpfer Hühnerhaltung als Problem.

Klaus Kannemann hält Hühner, aber er winkt energisch ab, beteuert, dass er alles dagegen unternimmt, Ratten anzulocken. Das Hühnergehege hat bei ihm einen Betonboden, die Stallklappen sind aus Stahl und gefüttert wird drinnen, nie draußen. Denn für die Ratten ist bei ihm nur die weiße Tupperbox vorgesehen, sonst nichts.