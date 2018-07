Public Viewing auch ohne Deutschland

Drebber - Nach der Niederlage der Deutschen gegen Südkorea haben viele Besucher mit hängenden Köpfen den Sportplatz in Drebber verlassen. Auch die Verantwortlichen des TSV Drebber hätten sich ein Weiterkommen der Nationalelf bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gewünscht, damit das Public Viewing weiter auf Touren kommt. Immerhin haben sich bei den Vorrundenspielen bis zu 200 Zuschauer vor der großen Videowand getummelt. Aber auch ohne deutsche Beteiligung soll das „Rudelgucken“ eine Fortsetzung finden.

„Wir wurden aus der Bevölkerung sehr viel angesprochen, ob wir nicht weitere Spiele zeigen wollen. Deshalb haben wir uns jetzt entschieden, dass wir ab dem Viertelfinale die Spiele wieder auf der Videowand zeigen“, erklärt Vereinsvorsitzender Heinfried Maschmeyer.

Das erste Viertelfinale wird am Freitag, 6. Juli, ab 16 Uhr zwischen Frankreich und Uruguay ausgetragen. Bis zum Finale der Weltmeisterschaft am 15. Juli gibt es dann Fußball satt. Lediglich auf das Spiel um den dritten Platz will der Verein verzichten.

Die Veranstalter hoffen weiterhin auf viele interessierte Besucher, die unter freiem Himmel gemeinsam Fußball schauen wollen. „Das Wetter soll ja auch weiter gut bleiben“, sagt Maschmeyer. Der Verein bietet Bier und Bratwurst an. Auch an die Jüngsten wird gedacht. Sie haben während der Übertragung der Spiele die Gelegenheit, sich auf dem Fußballplatz, in der Sandkiste oder am Maltisch die Zeit zu vertreiben. Der Eintritt ist frei. - sp