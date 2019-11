Positives Signal aus Berlin

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Erfreuliche Nachricht aus Berlin: Das Mehrgenerationenhaus in Barnstorf erhält im kommenden Jahr eine zusätzliche Förderung in Höhe von 10 000 Euro. Dieser Beschluss ist in der jüngsten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag gefasst worden, wie der hiesige Bundestagabgeordnete Axel Knoerig in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

„Es wurde vereinbart, dass jedes der 540 vom Bund geförderten Häuser in 2020 statt 30 000 nun sogar 40 000 Euro erhalten soll“, erklärt der CDU-Abgeordnete, der sich schon seit Jahren für die Mehrgenerationenhäuser in seinem Wahlkreis einsetzt. Sowohl die Einrichtungen in Barnstorf als auch in Stuhr sind bereits seit 2007 im Bundesprogramm für Mehrgenerationenhäuser vertreten.

„Mit den zusätzlichen 5,4 Millionen Euro werden nun insgesamt 21,6 Millionen Euro für diese beliebten Treffpunkte und Vereinssitze wichtiger sozialer Dienstleistungen bereitgestellt“, hält der Abgeordnete fest. Das aktuelle Förderprogramm laufe bis Ende 2020. Derzeit werde ein weiteres Folgeprogramm des Bundesfamilienministeriums ab 2021 geplant. Über das vorgesehene Antragsverfahren werde rechtzeitig informiert.

Die Interessengemeinschaft Gesundes Leben (Igel), bekanntlich Träger der Einrichtung an der Dr.-Rudolf-Dunger-Straße in Barnstorf, begrüßt die angekündigte Erhöhung im Bundesetat. „Diese Mitteilung ist für uns ebenso erfreulich wie überraschend, da wir aus Berlin keine Signale dazu im Vorfeld erhalten hatten“, erklärt Vereinsvorsitzender Johann Knake auf Anfrage.

„Den zusätzlichen Mittelbedarf unseres Mehrgenerationenhaus-Projektes und aller weiteren Häuser in Deutschland haben wir bereits im August im Vorfeld der Haushaltsberatungen in Abstimmung mit unserem Bundesnetzwerk allen Parlamentariern deutlich gemacht, denn seit über zwölf Jahren wurde die Fördersumme für die Mehrgenerationenhäuser nicht erhöht“, so Knake weiter.

Die bisherige Fördersumme berücksichtige weder den gestiegenen administrativen Aufwand und Kostensteigerungen, zum Beispiel für Mieten und Sachkosten, noch einen gestiegenen Personalbedarf. Als Träger des Mehrgenerationenhauses mit seinen vielfältigen Angeboten für alle Altersgruppen finanziere der Verein mittlerweile das Projekt in einer Größenordnung, die weit über die Fördersummen hinausgingen.

Um bei den Anstrengungen zur Bewältigung des demografischen Wandels und des digitalen Zeitalters zukunftsfähig zu bleiben, benötige der Verein eine Anpassung der Finanzausstattung an die veränderten Rahmenbedingungen. Bei einer Weiterförderung der Mehrgenerationenhäuser in der bisherigen Höhe wären Leistungs- und Qualitätseinschränkungen unumgänglich. Eine Qualitätssicherung könne nur durch qualifizierte hauptamtliche Mitarbeiter gewährleistet werden, die ausreichend Zeit hätten, alle programmrelevanten Aufgaben zu erfüllen. „Wir fordern daher in Abstimmung mit unserem Bundesnetzwerk eine Erhöhung der Förderung für jedes Mehrgenerationenhaus auf insgesamt 75 000 Euro pro Jahr, inklusive verpflichtendem Kofinanzierungsanteil. Die jetzt vereinbarte Erhöhung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Damit kann aber immer noch nicht der gesamte Finanzbedarf unseres Projektes in Barnstorf gedeckt werden“, erklärt der Vorsitzende. Nur mit der Initiative „Förder-Unternehmen“ könne es dem Igel gelingen, den bisherigen, hervorragenden Standard aufrecht zu erhalten.

Ferner sei die Verstetigung ein wichtiges Anliegen. Zeitlich begrenzte Projekte erforderten ausschließlich Arbeitsverträge mit einer Befristung. Damit verbunden seien permanente Unsicherheiten bei allen Mitarbeitern und eine hohe Fluktuation. Des Weiteren sei die Gewinnung von qualifiziertem und motiviertem Personal sehr schwer. „Hierzu gibt es derzeit noch keine Hinweise, die Situation zu verbessern und bleibt somit ein weiteres Thema, an dem gemeinsam gearbeitet werden muss“, unterstreicht Knake.