Vom Pony zum Quarterhorse

Woher kommt die Begeisterung von Mädchen für Pferde und Ponys? Fast jede Mutter kennt das, und der Satz: „Komm, dort gibt es Ponyreiten“, zieht eigentlich immer, wenn das Mädchen zu nörgeln anfängt. Die Diplom-Psychologin und Reitlehrerin Silvia Hemmerling hat für diese Leidenschaft eine Erklärung: „Mädchen ist das Thema Beziehung wichtig“, sagt sie „Sie suchen einen starken Freund, dem sie vertrauen können, und da ist das Pferd ein idealer Partner.“ Mit dem Pferd könne sich das Mädchen ohne Worte verständigen, werde so angenommen, wie es sei, und könne sich an das große Tier im wahrsten Sinne des Wortes anlehnen und sich von ihm tragen lassen. Das können die Drebberanerin Meike Stolle und ihre Mutter Frauke nur bestätigen.

Drebber - Von Eva-Maria Konkel. „Ich fand Pferde schon immer toll und durfte mit sechs Jahren schon Reitunterricht nehmen. Meine Mutter hat mich sehr unterstützt und mir über verwandtschaftliche Kontakte ein Leihpony organisiert, um das ich mich dann auch kümmern durfte bis ich elf Jahre alt und damit zu groß für ein Pony war“, erzählt die heute 16-Jährige und lacht: „Besonders erfolgreich waren wir auf Turnieren nicht, dazu war das Pony nicht besonders geeignet. Was es nicht wollte, wollte es nicht.“

Das minderte aber die Freude am Pferd keinesfalls, denn die Arbeit am Pony fand Meike immer schon toll. Und auch dafür hat die Psychologin Hemmerling eine Erklärung „Das Tier zu pflegen und für es Verantwortung zu übernehmen, ist sehr wichtig für Mädchen, oft sogar wichtiger als das Reiten selbst.“ Sie vermute, dass die Mädchen auf diese Weise eine neue, fürsorgliche Rolle ausprobieren, sagt sie. Pferde würden den Mädchen helfen selbstständig zu werden und sich vom Elternhaus abzunabeln.

Auch das kann Frauke Stolle bestätigen. „Wir hatten zum Beispiel mit Meike überhaupt keine Probleme in der Pubertät. Der Kontakt zu diesen besonderen Tieren hat ihr einfach gutgetan und tut es heute noch.“

+ Hufpflege gehört dazu.

Angefangen hat Meike mit der klassischen, englischen Reitweise. In drei verschiedenen Ställen in der Region hat sie Unterricht gehabt. Als dann das Pony zu seiner Besitzerin nach Duisburg zurückging, wechselte Meike zum Westernreiten und fand im Reitstall von Ralf Seedorf auf der Roofman-Ranch in Dönsel ihre eigentliche Passion.

Das Westernreiten hat seinen Ursprung in Amerika. Für die Cowboys gehörte es zum Alltag, bis zu 16 Stunden im Sattel zu sitzen. Deshalb brauchten sie ein ausdauerndes Pferd mit bequemen Gängen, damit sie es den ganzen Tag im Sattel aushalten konnten. „Westernsättel sind breiter, damit man bequemer sitzen kann“, erzählt Meike. Auch die Reitweise ist darauf ausgerichtet, weite Strecken von Pferd und Reiter bequem zurücklegen zu können. Durch die relativ geringe Höhe von 155 Zentimeter und den ruhigen Charakter sind diese Pferde geradezu ideal für Anfänger.

„Jede Form des Westernreitens lässt sich beim Viehtrieb im mittleren Westen Amerikas finden. Das sind die Wurzeln, aber natürlich hat sich der Reitstil inzwischen weiterentwickelt“, erzählt die 39-jährige Frauke Stolle, die inzwischen auch eine begeisterte Anhängerin dieses Reitstils ist. „Als ich das erste Mal zur Reitstunde bei Ralf Seedorf war, setzte er mich gleich auf eine temperamentvolle Stute, um zu sehen, wie ich klar komme“, sagt ihre Tochter. „,Sunset’ war vom Charakter lieb, aber schwierig zu reiten. Sie hatte einen starken Willen und bei einem Turnier hat sie von Anfang an fast alles verweigert.“

„Das Turnier war zwar gelaufen, aber Meike war die Heldin des Tages, da sie auf dem Pferd geblieben ist“, lacht ihre Mutter. Danach konnte Meike auf verschiedenen Pferden aus Privateinstellungen reiten, bis sie dann ein Pferd aus Ralf Seedorfs eigener Zucht zur Verfügung gestellt bekam. Mit dem vierjährigen Wallach, der im Stall den Spitznamen „Kevin“ bekommen hatte, kam sie sehr gut zurecht und startete mit ihm sehr erfolgreich bei zwei Turnieren, wovon bei einem Landesmeisterschaften ausgetragen wurden. Das Potenzial des Pferdes erkannten durchaus auch andere Pferdeliebhaber und so wurde „Kevin“ zum großen Kummer für die damals 14-Jährige verkauft.

„Ich war wirklich ganz traurig“, erinnert sie sich, „aber zum Trost hat Ralf mir ,DS Leslys Dakota’, eine Quarterhorse-Stute, gegeben, und die reite ich heute noch.

„Sie ist ein Leistungspferd und sehr sensibel“, sagt Frauke Stolle, „man muss vorsichtig mit ihr umgehen. Wenn Meike entspannt ist, ist auch das Pferd entspannt.“

+ „Dakota“ und Meike: Auch im Stall gern zusammen.

„Dakota“ sei schon als Vierjährige auf der deutschen Meisterschaft in Kreuth von Ralf Seedorf vorgestellt worden und habe einen sehr guten Eindruck gemacht. Seit dem darf Meike das Tier gegen Futtergeld allein nutzen. „Das ist eine ganz große Ausnahme“, betont die Mutter und sie sei Ralf Seedorf unendlich dankbar, denn ein eigenes Pferd stand nie zur Diskussion. Seedorf habe das Talent des Mädchens erkannt und fördere es, wo immer es geht. „Es wäre doch zu schade, einem Talent diese Möglichkeit nicht zu geben, nur weil die wirtschaftlichen Gegebenheiten für den Kauf eines entsprechend guten Pferdes nicht gegeben sind“, sagt der Trainer, „so haben wir beide etwas davon. Ich kann Meike ein gutes Pferd geben, mit dem sie auch gewinnen kann, und so mein Pferd entsprechend vorstellen.“

Aus diesem Grund konnte Meike in diesem Jahr auch für einen Bekannten von Seedorf die Appaloosa-Stute „Impulsed by Champagne“ sowohl bei den deutschen als auch bei den holländischen Meisterschaften reiten und gewann jeweils den Titel.

Aber auch mit „Dakota“ feiert Meike in diesem Jahr einen Erfolg nach dem anderen. Die Liste der Landesmeister führt sie in ihrer Klasse an und wird in diesem Jahr bei der Deutschen Meisterschaft in Kreuth antreten.