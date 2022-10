Tagt die Politik zu selten? Barnstorfer Grüne fordern mehr öffentliche Sitzungen

Von: Jannick Ripking

Die Grünen-Fraktion im Fleckenrat fordert für die Zukunft mehr öffentliche Sitzungen. Sowohl der Rat als Barnstorfer Ausschüsse tagen im Rathaus. © Edgar Haab / Archiv

Die Grünen-Fraktion im Fleckenrat Barnstorf ist nicht zufrieden, inwieweit die Politik die Öffentlichkeit bei ihren Entscheidungen einbezieht. Die Menschen in Barnstorf seien nicht darüber informiert, „warum wir bestimmte Dinge tun – oder eben nicht tun“, sagte Fraktionsvize Elke Oelmann.

Barnstorf – „Informationen, die in unterschiedlichen Gremien besprochen werden, die aber nicht öffentlich sind, fehlen in der Öffentlichkeit“, meinte Elke Oelmann. Die Menschen in Barnstorf seien nicht darüber informiert, „warum wir bestimmte Dinge tun – oder eben nicht tun“. Nicken bei Heimo Schulte, Salah Hussein und Klaus-Joachim Schmelz. Gemeinsam mit Oelmann bilden sie die Grünen-Fraktion im Barnstorfer Fleckenrat. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende forderte während der jüngsten Sitzung des Rates: „Wir brauchen einen Rahmen, in dem wir solche Dinge öffentlich kundtun oder auch darüber diskutieren können.“

Barnstorfer Grüne: Forderung von verlässlicher Planung

Für mehr politische Öffentlichkeit fragte Oelmann an, ob es für das Jahr 2023 möglich ist, Sitzungstermine im Vorfeld zu koordinieren. Ihre Kritik: „Wir haben jetzt erst die vierte Ratssitzung.“ Das sei zu wenig. „Können wir eine verlässlichere Planung für das nächste Jahr angehen und vielleicht auch schon zwei, drei Ausschusssitzungen anvisieren?“

Alexander Grimm merkte als Gemeindedirektor und Samtgemeindebürgermeister an, dass die Kommunen bei der Terminfindung auch vom Kreistag des Landkreises Diepholz abhängig sei. „Das machen wir auch aus Rücksicht auf die Kreistagsmitglieder aus Barnstorf.“ Außerdem nehme man Rücksicht auf Ferien, in denen einige Ratsmitglieder Urlaub machen. „Die Jahresplanungen laufen sehr früh“, versicherte er. „Aber das ist bei vier Mitgliedsgemeinden nicht ganz so einfach.“

Oelmann monierte: „Wir hatten nicht einmal eine Ausschusssitzung für Planung, Umwelt und Verkehr.“ Die letzte Sitzung im Flecken Barnstorf ist datiert auf den 12. März 2020. „Das ist jetzt zweieinhalb Jahre her“, kommentierte Schulte. Dabei habe es in dieser Zeit „etliche Themen“ gegeben, die in diesem Gremium hätten besprochen werden sollen, so Oelmann. „Aufstellung von Bebauungsplänen, Grünanlagenpflege, Radverkehrskonzept, Glasfaserausbau“, zählte sie unter anderem auf. „Das sind alles Themen, die in einen öffentlichen Ausschuss gehören.“

Sitzungstermine der Samtgemeinde Barnstorf im Vergleich mit anderen Samtgemeinden seit der Kommunalwahl 2021 Samtgemeinde Barnstorf Samtgemeinderat: 5 Sitzungen; (vier) Gemeinderäte: 17 Sitzungen; öffentliche Ausschüsse: 7 Sitzungen; Gesamt: 29 Sitzungen Samtgemeinde Kirchdorf Samtgemeinderat: 5 Sitzungen; (sechs) Gemeinderäte: 31 Sitzungen; öffentliche Ausschüsse: 6 Sitzungen; Gesamt: 42 Sitzungen Samtgemeinde Rehden Samtgemeinderat: 3 Sitzungen; (fünf) Gemeinderäte: 15 Sitzungen; öffentliche Ausschüsse: 15 Sitzungen; Gesamt: 33 Sitzungen Samtgemeinde Schwaförden Samtgemeinderat: 6 Sitzungen; (sechs) Gemeinderäte: 35 Sitzungen; öffentliche Ausschüsse: 7 Sitzungen; Gesamt: 48 Sitzungen

Diese Themen seien alle im Verwaltungsausschuss bearbeitet worden, der nicht öffentlich tagt. „Das ist rechtlich machbar, das weiß ich“, sagte Elke Oelmann, „Es geht aber darum, dass wir im Vorfeld gesagt haben, dass wir transparent arbeiten wollen. Ich verstehe nicht, warum das nicht passiert.“

Grimm antwortete: „Wir sind grundsätzlich bestrebt, die Dinge, die vorliegen, sehr schnell abzuhandeln.“ Gerade im Hinblick auf die Dynamik der heutigen Zeit: „Wir leben in einer Krise und brauchen schnelle Entscheidungen, weil sich Dinge, die wir gerade besprechen, auch morgen schon wieder geändert haben können.“ Er versicherte: „Natürlich – soweit es möglich ist – werden wir die Gremien auch beteiligen. Das ist ganz klar. Den Vorwurf, dass wir hier zu wenige öffentliche Sitzungen machen, den kann ich so nicht stehen lassen“.

Sitzungstermine: Samtgemeinde Barnstorf im Vergleich zu anderen Kommunen nicht signifikant anders

Im Vergleich zu den drei angrenzenden Samtgemeinden Kirchdorf, Rehden und Schwaförden im Landkreis Diepholz fällt die Samtgemeinde Barnstorf nicht signifikant ab, was öffentliche Sitzungen angeht. Zwar tagten die Barnstorfer Gremien seit der Kommunalwahl am 12. September 2021 mit insgesamt 29 Sitzungen am wenigsten – 42 Sitzungen in Kirchdorf, 33 Sitzungen in Rehden und 48 Sitzungen in Schwaförden –, aber die drei anderen Samtgemeinden haben je eine oder zwei Mitgliedsgemeinden mehr, was auch Auswirkungen auf die Anzahl der Sitzungen hat. Außerdem tagten nur in Rehden die Ausschüsse mit 15 Sitzungen deutlich häufiger als die anderen drei Samtgemeinden.

Der einzige nicht obligatorische Tagesordnungspunkt der Ratssitzung war ein Antrag der Grünen. Sie fordern eine detaillierte Dokumentation in zukünftigen Bauleitplanungen, inwieweit energetische Nachhaltigkeit und Klimaschutz umgesetzt werden sollen. Der Rat beschloss einstimmig, dass dieser Antrag im Bauausschuss weitergegeben wird. Dieser tagt übrigens öffentlich. Ein Termin steht noch nicht fest.