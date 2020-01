Poetry Slam mit Kilt und Dudelsack

Barnstorf - Von Eva-maria Konkel. Wenn jemand etwas tut, was er liebt, und zu dem er steht, dann wird es meistens gut. So ist es auch bei Manuela Meerhoff und Stefan Vormschlag. Zum sechsten Mal hatten die Beiden zur Barnstorfer „Burns-Night“, zum Burns Supper zu Ehren des Dichters Robert Burns ins Welthaus eingeladen. Knapp 50 Kulturinteressierte folgten dieser Einladung und und wurden nicht enttäuscht.

Der schottische Dichter Robert Burns verfasste zahlreiche Gedichte, politische Texte und Lieder. Sein bekanntestes ist wohl „Auld lang Syne“ das inzwischen Teil der britischen Tradition geworden ist. Die zum Teil in seinem Heimatdialekt Scots verfassten Texte kommen in einer sehr ursprünglichen, derben Sprache daher, und wurden an diesem Abend in der Originalfassung von Marc Stünkel aus Wilhelmshaven gelesen, der in seinem Schottenrock so authentisch wirkte, als sei er tatsächlich ein Schotte. Die deutschen Übersetzungen gelesen von Manuela Meerhoff und Stefan Vormschlag gefielen durch ihre Wortgewalt und Thematik.

Obwohl Burns von 1759 bis 1796 lebte, sind durchaus Parallelen zur heutigen Zeit zu finden. In seinen Texten geht es um Liebe, Tod und Teufel und er prangert die gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten an. „Was wir heute im ,Poetry Slam‘ in etwas modernerer Form finden, ist im Grunde das, was Burns damals schon gemacht hat“, sagt Stünkel, der seit über 20 Jahren Schottland bereist und ein großer Bewunderer des Dichters ist.

Und nicht nur das, er beherrscht das Spiel mit dem Dudelsack, spielt gemeinsam mit Rainer Schnackenberg als Duo „Craic“ Gitarre und singt die Lieder sowohl einfühlsam als auch eindringlich.

Schon zu Beginn wurden die Gäste durch gekonnt gespielte Dudelsack-Klänge willkommen geheißen. Mit dem Tischgebet „The Selkirk Grace“ (Der Eine hat Hunger und hat kein Brot, der Andere hat Brot und kann nicht essen. Wir haben Hunger und haben Brot, Herr lass den Dank uns nicht vergessen) wurde das traditionelle „Burns-Supper“ mit der Suppe „Cock a leckie“, einer Hühnersuppe mit Backpflaumen, eröffnet.

Auf der Speisekarte steht traditionell immer das gleiche. Nach der Suppe gibt es Haggis mit Steckrübe und Kartoffeln (neeps and tatties) und als Nachtisch Trifle. Dieser Teil des Abends folgt einem sehr ritualisiertem Ablauf.

Bevor der Haggis serviert wird, wird er auf einer Servierplatte feierlich vom Koch (Stefan Vormschlag) unter Begleitung eines im Kilt bekleideten Dudelsackspielers zum Rednertisch getragen, wo der Hausherr das Burnsgedicht „The Address to a Haggis“ vorträgt.

„Sieht aus und schmeckt wie Knipp, sehr lecker“, war von den Gästen zu hören und die gut gefüllten Schüsseln leerten sich merklich. „Diese Kombination aus gutem Essen und Trinken, toller Musik und den zum Nachdenken anregenden Texten ist toll“, sagen Jutta Heddermann und Angela Hill aus Rahden, die zum sechsten Mal dabei sind. Wie sie sind etliche Besucher zum wiederholten Mal bei der Burns-Night.

Im weiteren Verlauf des Abends zeigten die beiden Gastgeber, Stefan Vormschlag im Kilt und Manuela Meerhoff im langen Gewand und mit Blumenkranz im Haar, durchaus ihr schauspielerisches Können. Gekonnt vorgetragene, mit Leben gefüllte Texte, dazu die Musik des Duos Craic ließen diesen Abend zu einem besonderen Event werden.