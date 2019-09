Für die Planung fehlt noch das Geld

Ortstermin an der Landesstraße 344 in Donstorf (v.l.): Stellvertretende Bürgermeisterin Martina Thesing, Landtagsabgeordneter Marcel Scharrelmann, Initiatoren Katharina Heuer, Ratsherr Friedrich Heitmann und Bürgermeister Friedrich Bokelmann. Foto: Speckmann

Donstorf - Von Thomas Speckmann. Katharina Heuer und ihre Mitstreiter haben sich in letzter Zeit ganz schön abgestrampelt, um den gewünschten Bau eines Radweges zwischen Eydelstedt und Barver voranzutreiben. Der Gemeinderat ist auf den Zug aufgesprungen und begrüßt das Vorhaben, doch bei der Finanzierung gibt es ein dickes Fragezeichen. Eine mögliche Lösung tut sich im Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten Marcel Scharrelmann auf. Aber auch hier wird es ohne finanzielles Engagement der Beteiligten vor Ort nicht gehen.

Bei einem Treffen am Donnerstagnachmittag im Dorfgemeinschaftshaus in Donstorf regte der heimische Abgeordnete die Gründung eines gemeinnützigen Vereins an, der sich um die ersten Verfahrensschritte für die Baumaßnahme kümmern könnte. Ziel müsse es sein, Spenden zu sammeln, um mit dem Geld von Bürgern, Unternehmen und Kommune eine Vorplanung für den lang ersehnten Radweg entlang der Landesstraße 344 anzuschieben und damit ein Signal an die Straßenbauverwaltung zu senden.

Scharrelmann stellte ein neues Förderprogramm in Aussicht, das sich aktuell in der politischen Beratung befindet und noch nicht final beschlossen ist. Das Land Niedersachsen habe bisher 15 Millionen Euro für die Sanierung und den Neubau von Radwegen im Haushalt eingeplant. Wenn es nach dem Willen der Großen Koalition geht, soll dieser Etat im nächsten Jahr um vier Millionen aufgestockt sowie ein zusätzlicher Topf mit einer Million Euro geschaffen werden, um speziell den Neubau von Bürgerradwegen zu unterstützen.

„Wir möchten bürgerschaftliches Engagement belohnen“, betonte der CDU-Abgeordnete. In Anlehnung an ein Modell in Nordrhein-Westfalen solle der Einsatz von Bürgern und Kommunen im Rahmen eines so genannten Radwegebaubeschleunigungskonzeptes unterstützt werden, indem sich das Land am Bau von Bürgerradwegen beteilige. Somit könnten Vorhaben realisiert werden, die in der kreisweiten Prioritätenliste keine Rolle spielten. Dies würde also auch auf die Situation in der Gemeinde Eydelstedt zutreffen.

Voraussetzung ist jedoch, dass die Antragsteller vor Ort zunächst in Vorleistung gehen, sprich eine grobe Planung für den Streckenverlauf aufstellen, die dann Grundlage für die weiteren Schritte der Behörden ist. Doch genau hier liegt der Knackpunkt. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung würden sich die Planungskosten für den Radweg zwischen Eydelstedt und Barver auf etwa 150 000 Euro belaufen. Allein auf die Strecke zwischen Eydelstedt und Donstorf würden 60 000 Euro entfallen.

Die Samtgemeinde Barnstorf und die Gemeinde Eydelstedt könnten diese Kosten nicht übernehmen, weil sie in nächster Zeit andere Projekte finanzieren müssten, machte Verwaltungschef Jürgen Lübbers unmissverständlich klar. „Wir sind jetzt schon am Rande unserer Möglichkeiten“, bestätigte Bürgermeister Friedrich Bokelmann. Die Kommune habe sich mit dem Zuschuss für das Familien- und Bildungszentrum Eydelstedt gewaltig aus dem Fenster gelehnt und mit dem Breitbandausbau und der Kanalsanierung im Hülsmeyer-Park weitere Aufgaben vor der Brust.

Vor diesem Hintergrund lenkte Scharrelmann den Blick auf die Nachbargemeinde Rehden, wo Bürger sich bereits vor einigen Jahren zusammengeschlossen haben, um einen Radweg an der Düversbrucher Straße zu realisieren. Im Zuge einer Vereinsgründung würden Flächen angekauft, Spenden eingeworben und im Schulterschluss mit der Kommune die Planung vorangetrieben. „Wenn wir das hier hinbekommen würden, hätten wir eine Chance“, so der Abgeordnete.

Im Vergleich zu Düversbruch befindet sich die Gemeinde Eydelstedt sogar in der komfortablen Situation, dass sie sich im Rahmen der Flurbereinigung die landwirtschaftlichen Flächen entlang der Landesstraße sichern könnte. Für den Ankauf eines fünf Meter breiten Streifens zwischen Eydelstedt und der Gemeindegrenze zu Barver, also bis vor die Aue, müsste die Kommune einen Betrag in Höhe von rund 150 000 Euro veranschlagen, rechnete die stellvertretende Bürgermeisterin Martina Thesing vor.

Bleibt am Ende die Frage, wer später die Rechnung für den Bau des Radweges übernimmt. Allein die Kosten für die zweieinhalb Kilometer lange Strecke zwischen Eydelstedt und Donstorf werden auf 700 000 Euro geschätzt. „Das Land wird nicht 100 Prozent der Kosten tragen“, sagte Scharrelmann. Die Fördermittel würden vermutlich breit gestreut, damit mehrere Projekte im Land unterstützt werden könnten. Dies hänge von den Richtlinien ab, die noch aufgestellt werden müssten.

Unklar ist bisher auch, ob sich die Verantwortlichen bei den Bauarbeiten mit Eigenleistungen einbringen könnten, um damit Kosten zu sparen. Diese Anregung von Ratsherr Friedrich Heitmann nahm der Landtagesabgeordnete mit auf den Weg, aber er riet den Beteiligten vor Ort, noch nicht zu weit in die Zukunft zu schauen, denn ein Planungsverfahren brauche Zeit und nehme einige Jahre in Anspruch. „Dreh- und Angelpunkt ist erst einmal die Vorplanung.“

Ob eine solche Vorplanung für die gesamte Strecke von Eydelstedt bis Barver oder etwa nur bis Donstorf vorgenommen werden sollte, blieb in der Gesprächsrunde offen. Für Katharina Heuer stand am Ende des informativen Austausches mit dem Landtagsabgeordneten und den Gemeindevertretern aber fest, dass die Bürger durch eine zeitnahe Vereinsgründung ins Boot geholten werden sollten. „Das ist jetzt der logische Schritt. Wenn ein Verein gegründet wird, dann geht es auch weiter!“