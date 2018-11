Planung vor dem Abschluss

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Eine Verspargelung der heimischen Landschaft durch Windkraftanlagen soll es nicht geben! In diesem Punkt sind sich die Fraktionen einig, als die 60. Änderung des Flächennutzungsplans im Oktober 2016 auf den Weg gebracht wird. An der Zielsetzung hat sich nichts geändert. Nun, nach mittlerweile zwei Jahren, soll das Verfahren endlich zu einem Abschluss gebracht werden. In der kommenden Woche will der Rat der Samtgemeinde Barnstorf den erforderlichen Feststellungsbeschluss fassen, damit die Sache dem Landkreis Diepholz zur Genehmigung vorgelegt werden kann.

Nachdem die Planung in den vergangenen Monaten mehrfach geändert werden musste, sollte es nun keine weiteren Hindernisse geben. Dafür sprechen zumindest die Beratungsergebnisse des Ausschusses für Bauwesen und Umweltschutz. In der öffentlichen Sitzung unter dem Vorsitz von Karsten Brokering ging es am Montagabend vorrangig um die Abwägung der Stellungnahmen, die während der zweiten und dritten Auslegung der Planungsunterlagen eingegangen waren.

In der Beschlussvorlage hatten sich mittlerweile mehr als 200 Stellungnahmen angesammelt. Die Vertreter des Planungsgesellschaft NWP Oldenburg verzichteten darauf, jedes einzelne Papier zu kommentieren, zumal die jüngsten Stellungnahmen ohnehin zu keinen wesentlichen Veränderungen in der vorliegenden Planung führten. Sie rüttelten auch nicht mehr an den Sondergebieten, auf denen sich die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen in Zukunft konzentrieren sollen.

Stadt- und Regionalplaner Andreas Taudien skizzierte kurz die Sondergebiete Aasbruch, Schierholz und Düste. Sie sollen auch in der 60. Änderung des Flächennutzungsplans Bestand haben. Ganz im Gegenteil zu den umstrittenen Bereichen in Drebber, Donstorf, Dörpel und Rödenbeck, die für die Errichtung oder Modernisierung von Windkraftanlagen nicht in Betracht kommen sollen. Das war schon Tenor vor der dritten Auslegung der Planungsunterlagen.

Walter Schwienhorst aus Düste erhob sich in der Einwohnerfragestunde von seinem Platz und erneuerte seine Kritik an dem Windpark vor seiner Haustür. Er sprach mehrere Gutachten an, die seinen Angaben zufolge zu dem übereinstimmenden Ergebnis kämen, dass das Gebiet eine internationale Bedeutung für die Vogelwelt habe und somit für die Windkraft vernachlässigt werden müsste. Planer Johannes Ramsauer widersprach dem Bürger: „Die Zahlen sind nicht vergleichbar.“

Eine Absage erhielt auch Martin Kruse, Projektentwickler der Firma Enertrag aus Hamburg. Er hatte auf ein gemeindeübergreifendes Gebiet zwischen Aldorf und Rüssen hingewiesen, wo es bereits eine Vorbelastung durch eine Anlage gebe. „Wir könnten dort bis zu drei Anlagen bauen“, erklärte Kruse. Dass ein bereits aufgegebenes Wohngebäude kein Hindernis mehr darstellen würde, war nicht das entscheidende Kriterium für die Ablehnung. Die Planer machten vielmehr deutlich, dass der festgelegte Drei-Kilometer-Abstand zum Windpark Aasbruch unterschritten werden würde.

Helmut Klug von der Wählergemeinschaft lehnte die Planung als einziges Ausschussmitglied ab. Er sprach von einer „Verhinderungsplanung“ und kritisierte die ungleiche Berücksichtigung der Mitgliedsgemeinden. Professor Dr. Martin Gellermann stellte sich hinter die Planer und verwies darauf, dass es hier um die nicht um einzelne Bereiche, sondern um die Samtgemeinde gehe. Es wäre rechtlich fehlerhaft, wenn Kontingente vergeben würden. Entscheidend seien relevante Belange. Die daraus resultierenden Flächen könnten uneinheitlich in Samtgemeinde verteilt sein, so der Anwalt der Kommune.

Die Planer stellten in ihrem Resümee fest, dass sich die dargestellte Fläche für Windenergie auf 269,40 Hektar beläuft. Das entspricht 1,308 Prozent der Gesamtfläche der Samtgemeinde Barnstorf. In Relation zur Fläche, die nach Abzug der harten Tabuzonen verbleibt, beträgt der Anteil 4,2 Prozent. Auch hier würden die Werte über manche Rechtssprechungen hinaus gehen. Taudien wies aber auch darauf hin, dass die Gerichte keine genauen Vorgaben machen würden.

Somit dürfte auch die mögliche Leistung von 97 Megawatt keine Garantie für eine rechtssichere Planung sein, wohl aber eine Orientierung, wenn man den Vergleich zur 52. Änderung des Flächennutzungsplans zieht. Hier wären in den Sondergebieten Anlagen mit einer Gesamtleistung von 86 Megawatt möglich gewesen. Somit würde die Kommune jetzt „erst recht auf der richtigen Seite liegen“, so Taudien. Er kam zu dem Schluss, dass die Samtgemeinde angesichts der landschaftlichen Besonderheiten einen hohen Wert erziele und der Windenergie ausreichend Raum gegeben werde.