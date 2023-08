Pilot-Wohnbauprojekt am Moorweg in Barnstorf

Von: Jan Könemann

Nach dem Vorbild des Neubaus aus 2018 (im Hintergrund) entsteht nun das erste CO2-neutrale Wohnbauprojekt am Moorweg in Barnstorf. Zum Pressetermin trafen sich (v.li.) Fleckenbürgermeister Fredy Albrecht, Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm, Geschäftsführer der Wohnbau Diepholz Uwe Tenschert, der ehemalige Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers und die technische Leiterin der Wohnbau Diepholz Jutta Kerkhoff. © Jan Könemann

Die Wohnbau Diepholz baut erstmals CO2-neutrale Mehrfamilienhäuser. Die Kommune unterstützt das Pilot-Wohnbauprojekt finanziell, um so bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Auch in Zukunft sind weitere Bauvorhaben des Unternehmens im Flecken Barnstorf denkbar.

Barnstorf – Wer aktuell durch den Moorweg in Barnstorf fährt, kommt an einer Baustelle vorbei. Das ist so weit nichts Ungewöhnliches. In diesem Falle entsteht dort aber etwas Besonderes. Denn: Die Firma Wohnbau Diepholz baut hier in Zusammenarbeit mit dem Flecken Barnstorf zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils vier Wohnungen. Das Besondere an diesem Wohnbauprojekt ist, dass die Gebäude „mit strombasierter und damit nahezu CO2-neutraler Beheizung und Warmwassererwärmung“ versorgt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Erstes Projekt dieser Art

„Das ist unser erstes Projekt dieser Art“, sagt Uwe Tenschert, Geschäftsführer der Wohnbau Diepholz, und erklärt gleich, warum das so ist: „Wir bauen hier erstmals ohne eigenen Gasanschluss, also ohne fossile Energieträger. Bei der Wärme und der Warmwasserbereitung sind wir CO2-neutral.“ Die Baustruktur und die Optik gleicht dabei dem ersten Wohnbauprojekt des Unternehmens in der Königsberger Straße, das 2018 fertiggestellt wurde. Dieses Mehrfamilienhaus mit insgesamt acht Wohneinheiten dient laut technischer Leiterin Jutta Kerkhoff als „Vorbild“ für den aktuellen Neubau.

Diesem Vorbild werden beim Neubau am Moorweg jetzt einige technische Neuerungen hinzugefügt. „Das Haus an sich ist gut. Da haben wir uns gesagt, wir gehen an die Technik heran“, erklärt Kerkhoff und zählt auf: „Das Gebäude hat als zentrale Heizung eine Luft/Wasser-Wärmepumpe und eine zentrale Photovoltaikanlage mit zusätzlicher Speicheranlage für die Heizungs- und Allgemeinstromversorgung. Die Warmwasserbereitung läuft dezentral über Wohnungsstationen mittels Durchlauferhitzer mit Pufferspeicher.“

Wohnbau-Geschäftsführer Uwe Tenschert spricht in diesem Zusammenhang von „einem neuen Konzept“ beim Wohnungsbau. „Wir wollen das jetzt einfach mal machen und Erfahrungen damit sammeln“, sagt er. Der Neubau am Moorweg sei aktuell der einzige des Unternehmens im Bereich Wohnungsbau. Beginn der Arbeiten war Mitte August, die Fertigstellung soll laut Pressemitteilung der Wohnbau Diepholz spätestens zum 31. März 2024 einschließlich aller Außenanlagen erfolgen. „Wir sind zuversichtlich. Die Rückmeldungen nach dem ersten Projekt 2018 waren auch überwiegend positiv“, zeigt sich Tenschert optimistisch.

Sieben Euro Miete pro Quadratmeter

Das bestätigen auch Fleckenbürgermeister Fredy Albrecht und Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm. Die Kommune Barnstorf beteiligt sich an den Investitionskosten der Wohnbau Diepholz von rund einer Million Euro mit einem Baukostenzuschuss in Höhe von knapp 260 000 Euro (25 Prozent). Durch diese Beteiligung werde laut Tenschert die Miethöhe für alle acht Wohnungen für mindestens zehn Jahre auf sieben Euro pro Quadratmeter begrenzt. „Damit schaffen wir bezahlbaren Wohnraum mit normalem bis gutem Wohnstandard“, fasst der Geschäftsführer zusammen. Die Wohnbau Diepholz wolle „qualitativ hochwertigen Wohnraum zu attraktiven Preisen anbieten“. Davon profitiere dann auch die Kommune vor Ort, ist sich Tenschert sicher.

Das Thema „bezahlbarer Wohnraum“ hätten sich auch alle Fraktionen in Barnstorf auf die Fahne geschrieben, erzählt Alexander Grimm. Er selbst habe mit dem Samtgemeindeausschuss 2018 das erste Gebäude an der Königsberger Straße besichtigt. „Die Ausstattung und die Bauart waren jetzt ja bekannt. Alle Fraktionen waren sich bei diesem Bauprojekt schnell einig“, meint Grimm. Er und Fredy Albrecht begrüßen das neue, innovative Wohnbau-Projekt. „Wir sind froh, dass wir die Wohnbau Diepholz hier als Partner dabei haben. Wir könnten das alleine gar nicht leisten“, sagt Grimm.

Weitere Bauprojekte in Zukunft denkbar

Der Neubau am Moorweg müsse laut Uwe Tenschert auch nicht das letzte Projekt in Barnstorf bleiben. „Die Geschäftsführung der Wohnbau Diepholz freut sich auf ein weiteres Pilot-Neubauprojekt in Kooperation mit dem Flecken Barnstorf und bekennt sich mit dieser Investition ausdrücklich zum Standort Barnstorf“, heißt es in der vorliegenden Pressemitteilung. Die Wohnbau Diepholz hofft, ihr Engagement zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums auch in der Gemeinde Barnstorf ausbauen zu können.