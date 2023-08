„Celienas Pflanzenoase“ bietet seltene Gewächse an

Von: Jan Könemann

Teilen

Celiena Michaelis bietet in ihrer „Pflanzenoase“ seltene Zimmerpflanzen an: ab sofort auch auf dem Hof der Familie in Wuthenau. © Jan Könemann

Celiena Michaelis ist 29 Jahre alt und kommt aus Wuthenau. Ab sofort bietet sie dort in Form eines Hofverkaufs ihrer „Pflanzenoase“ seltene Zimmerpflanzen an.

Eydelstedt – Monstera, Anthurien und Alocasien. Dem Laien sagen diese Begriffe erst einmal nichts. Pflanzenkenner jedoch wissen, dass es sich hierbei um verschiedene Arten von Zimmerpflanzen handelt – äußerst seltene noch dazu. Diese und weitere Pflanzen für den innerhäuslichen Gebrauch gibt es bei „Celienas Pflanzenoase“. Zunächst hatte die 29-Jährige im April mit einem Online-Shop begonnen. Seit Kurzem bietet sie die Raritäten auch in Form eines Hofverkaufs in Wuthenau an.

Online-Shop und Hofverkauf

„Eigentlich wollte ich im Internet nur schauen, wie man eine Orchidee richtig pflegt“, erzählt Celiena Michaelis den Ursprung der „Pflanzenoase“. Bei der Internet-Recherche stieß sie dann über Umwege auf bestimmte Foren, in denen sich die Mitglieder mit seltenen Zimmerpflanzen beschäftigen. „Das sah ganz interessant aus“, erinnert sich Michaelis. Für sie war schnell klar: „Das möchte ich auch versuchen.“ Nach Monaten der Organisation und Recherche ging sie dann im April mit ihrem Online-Shop an den Start. Auch über Kleinanzeigen inserierte sie ihr Angebot. Vier Monate später hat sie ihre Geschäftsidee nun um den Hofverkauf erweitert.

Hat Celiena Michaelis also ihr Hobby zum Beruf gemacht? Nein, das kann man so nicht sagen. Der Hintergrund zur „Pflanzenoase“ ist ein ernster: eine Krankheit, um genau zu sein. „Ich bin im vergangenen Jahr chronisch an der Lunge erkrankt und bin seitdem auf Sauerstoff-Zufuhr angewiesen“, erklärt die frisch gebackene Pflanzenhändlerin. Durch diese Krankheit sei sie nicht mehr arbeitsfähig. Da sie aber laut eigener Aussage nicht auf die Erwerbsminderungsrente angewiesen sein möchte, kam ihr Anfang dieses Jahres die Idee mit dem Zimmerpflanzen-Verkauf.

Unterstützung der Familie

Es ist ihr eigenes Projekt, mit dem sie jetzt und in Zukunft Geld verdienen möchte. Ihre Familie unterstützt sie dabei. Mama Marina hilft zum Beispiel beim Pflanzenversand. „Wir unterstützen Celiena natürlich gerne“, meint sie. Auch Schwester Miley-Summer packt mit an. Sie kümmert sich vorrangig um den Online-Auftritt und das Erstellen von Flyern. Über die Hilfe der Familie ist Celiena Michaelis dankbar.

Hilfe unter Schwestern: Miley-Summer (li.) hilft ihrer Schwester bei der Erstellung von Flyern und dem Online-Shop. Um den Hof-Verkauf kümmert sich Celiena. © Jan Könemann

Mit den seltenen Zimmerpflanzen hat sie eine Nische für sich entdeckt. „Diese Raritäten gibt es in herkömmlichen Blumenläden in der Nähe gar nicht“, erklärt Michaelis. Einige ihrer Pflanzen erhält sie von einem Großhändler aus Holland, da sie in Deutschland kaum zu bekommen seien. „Zum Teil ziehe ich aber auch Pflanzen selber hoch“, erzählt sie. Da sie vorher nur wenig mit dem Thema in Berührung gekommen ist, habe sie sich erst einmal umfassend informieren müssen.

Ladenverkauf in Zukunft?

Mit Erfolg. „Wir kommen mit dem Packen teilweise kaum hinterher“, gibt Michaelis einen Eindruck. Der Online-Shop laufe bereits „sehr gut.“ Der Hofverkauf sei ein zusätzliches Angebot, damit Kundinnen und Kunden die Pflanzen auch „sehen und anfassen können“, erklärt Michaelis. Das Gewächshaus ist mit einer Größe von sechs mal drei Metern noch relativ klein. Ein Größeres kann sich Michaelis durchaus vorstellen. „Nach oben ist alles möglich“, sagt sie.

Und wenn der Hofverkauf auch gut läuft, kann sie sich noch mehr vorstellen. Michaelis: „Vielleicht verkaufe ich irgendwann in einem kleinen Laden in der Stadt.“

Informationen zu „Celienas Pflanzenoase“ Der Hofverkauf von „Celienas Pflanzenoase“ in Eydelstedt, Hinter Wuthenau 37, ist ab sofort am Mittwoch, Donnerstag und Sonntag jeweils von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Samstags können Termine nach telefonischer Absprache gemacht werden unter Tel. 0162/ 8742639. Für eine Pflanzenlieferung steht Interessierten der Online-Shop jeden Tag zur Verfügung. Für die Versandkosten berechnet „Celienas Pflanzenoase“ eine Pauschale in Höhe von neun Euro. Im Sortiment sind Monstera, Philodendren, Anthurien, Syngonien, Alocasien und einige weitere seltene Zimmerpflanzen.