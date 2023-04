Petitionsübergabe im Barnstorfer Rathaus: 312 Menschen gegen Flächennutzungsplanänderung

Von: Jannick Ripking

Donate Günther überreicht eine Petition mit 312 Unterschriften an Drebbers Bürgermeister Friedrich Iven und Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm. © Jannick Ripking

312 Menschen – davon 158 aus Drebber – haben dafür unterschrieben, dass die 70. Flächennutzungsplanänderung, die den Bau einer Schüttgutanlage in Drebber ermöglichen würde, gestoppt wird. Diese Petition hat Donate Günther jetzt im Rathaus überreicht.

Drebber / Barnstorf – So kann‘s auch gehen: Die Thematik um die in Drebber geplante Schüttgutanlage (wir berichteten) bekommt ein neues Kapitel. Wer aber wieder einen verbalen Schlagabtausch erwartet hat, wurde dieses Mal enttäuscht. Ruhig, sachlich und vor allem zügig übergab Donate Günther eine Petition mit 312 Unterschriften gegen die für die Anlage notwendige 70. Flächennutzungsplanänderung in Barnstorf. Die Empfänger waren Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm und Drebbers Bürgermeister Friedrich Iven – stellvertretend für die Räte der Samtgemeinde und von Drebber.

„Ich freue mich, Ihnen diese Petition überreichen zu dürfen“, sagte Donate Günther mit einem Lächeln auf den Lippen. Grimm – ebenfalls lächelnd – erwiderte: „Wir nehmen sie an.“ Die Petition sei ein gutes Beispiel für Bürgerbeteiligung. „Das ist auch wichtig“, so Barnstorfs Samtgemeindebürgermeister.

Zum weiter schwelenden Zwist wegen der geplanten Änderung des Flächennutzungsplans erklärte Günther: „So etwas kann eine Gemeinde spalten, muss es aber nicht, wenn man zusammenarbeitet.“ Die Petition habe sie ins Leben gerufen, um zu zeigen, dass viele Menschen in Drebber gegen die Änderung des Flächennutzungsplans sind. „Der Grund dafür ist im Wesentlichen die überdimensionierte Versiegelung von Land.“ Sollte es doch dazu kommen, „sind die Folgen enorm“.

Günther: „Eine Petition ist immer eine Bitte, sich Dinge noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen. Wir würden uns freuen, mit Ihnen in den Dialog zu kommen.“ Friedrich Iven, Bürgermeister von Drebber, kommentierte auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung: „Dieses Mittel ist in Ordnung und legitim. Der Rat wird sich damit befassen und sich dem auch stellen. Wir hoffen, dass wir eine Lösung finden werden.“

Iven erklärte, dass sich der Rat von Drebber zunächst intern mit der Petition befassen werde, „aber ich habe keine Probleme damit, wenn wir uns später öffentlich mit dem Thema auseinandersetzen“.

Zur Einordnung: Die Petition lief online über den Anbieter „openPetition“. Von den 312 Unterschriften sind laut Anbieter alle verifiziert. 168 davon gingen in Papierform ein, 158 Unterschriften kamen aus der Gemeinde Drebber, 52 wurden anonym abgegeben. Das geht aus den Daten hervor, die online einsehbar sind.

Wie viele Unterschreibende allerdings direkt von der möglichen Flächennutzungsplanänderung betroffen sind, geht aus den vorhandenen Daten nicht hervor. Deshalb kündigte Alexander Grimm auf Nachfrage an, dass „das bei uns in die Prüfung geht. Wir werden außerdem gewissenhaft unterscheiden, ob die Unterschriften aus dem Teilbereich I oder III kommen.“

Kommentare einiger Unterschreibenden aus Drebber Die Petition gegen die 70. Flächennutzungsplanänderung, die die Weichen für eine Schüttgutanlage in Drebber stellen könnte, beinhaltet 52 öffentliche Kommentare. Einige nicht-anonymisierte Beispiele aus Drebber:

Kathrin Peinz: „Ich bin Anwohnerin und habe Bedenken, dass es zu Lärmbelästigung, Staubentwicklung, etc. kommt.“ Andrea Feist-Nerowski: „Mir ist die Zukunft unserer Kinder wichtig und die hängt natürlich davon ab, wie intakt der Lebensraum bzw. die Biosphäre auf der Erde ist. Drebber mag in diesem Bezug winzig sein, aber jeder kehrt am besten dort, wo er sich befindet. Gerne auch mehr, aber für den Anfang reicht die eigene Haustür.“ Klaus Knelke: „Noch mehr Dreck in der Luft. Das hohe Lkw-Aufkommen im Wohngebiet ist unmöglich ... dann hat man keine Ruhe mehr. Eine weitere Schüttgutanlage ist keine sechs Kilometer von hier schon in Planung und erste Vorbereitungen laufen.“ Siegfried Günther: „Das ist für alle Menschen hier nicht gut. Die Natur wird kaputt gemacht. Wie soll ich mit meinem Rollator zum Edeka kommen, wenn hier lauter Laster fahren?“

Der Teilbereich III betrifft das Gebiet „Poggenburg“. Dort soll laut Planung ein Mischgebiet entstehen. Die geplante Schüttgutanlage ist aber in Teilbereich I „Alter Bahnhofsweg“ zu verorten. „Das macht also einen Unterschied“, kommentierte Alexander Grimm.

„Außerdem werden wir die Einwände gründlich prüfen“, meinte der Samtgemeindebürgermeister. Davon gibt es übrigens 52 Stück in der Online-Petition – einige anonymisiert, andere mit Klarnamen versehen. Allerdings seien laut Grimm nicht alle Kommentare relevant. Manchen fehle es schlicht an argumentativem Inhalt. Stefan Macke aus Drebber kommentierte zum Beispiel: „Drebber darf nicht zum Industriegebiet werden.“ Dazu sagte Alexander Grimm: „Das ist ohne Substanz.“

Aber all die anderen Kommentare, die nicht nur aus einem kurzen Satz bestehen, „werden von uns als Stellungnahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung mit ins laufende Verfahren aufgenommen – wenn es verfahrensrechtlich möglich ist“, erklärt Alexander Grimm.

Apropos Verfahrensrecht: Es besteht laut Samtgemeindebürgermeister zumindest die Gefahr, dass Donate Günther die Petition zu früh einreichte, um die dort enthaltenen Einwände in die Änderung des Flächennutzungsplanes einarbeiten zu können. Sollte das tatsächlich der Fall sein, „werde ich Frau Günther persönlich kontaktieren, um ihr die Möglichkeit zu geben, die Petition erneut und zum dann korrekten Zeitpunkt einzureichen“.