Fleischer rechnen mit mehr Umsatz

Brechen eine Lanze für das Fleischerhandwerk: Obermeister Helmut Voss und seine Tochter Lisa-Marie in der Barnstorfer Landfleischerei. © Anke Seidel

Kaum ein Bereich polarisiert aktuell so stark wie das Fleischerhandwerk. Welche Chancen hat es in der Zukunft? Dazu nimmt Helmut Voss, Obermeister der Fleischerinnung Diepholz-Nienburg, im Interview Stellung. Die Fragen stellte Anke Seidel.

Herr Voss, die Zahl der Vegetarier steigt. Im vergangenen Jahr lebten laut der Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse 7,9 Millionen Menschen ohne Fleisch – fast eine halbe Million mehr als noch im Jahr zuvor. Wie groß sind die Verluste in Ihrer Branche?

Verluste an Kundschaft durch einen höheren Verbrauch von pflanzlichen Ersatzprodukten können wir kaum erkennen. Immer noch essen mehr als 90 von 100 Verbrauchern regelmäßig Fleisch. Diejenigen, die regional hergestellte Produkte, Handwerkskunst und hohe Qualität schätzen, kommen ins Fachgeschäft. Das wird auch in Zukunft so sein. Das Fleischerhandwerk bedient mit seinen Waren und Dienstleistungen circa 15 Prozent des deutschen Marktes für Fleisch- und Wurstwaren. Wir stellen einen stärkeren Zulauf fest. Offensichtlich setzt bei den Verbrauchern ein Umdenken ein – hin zu qualitativ hochwertigen Produkten.

Zur Person Helmut Voss ist seit 23 Jahren Obermeister der heutigen Fleischerinnung Diepholz-Nienburg. Seit 44 Jahren wirkt der 69-Jährige als Fleischermeister, ist außerdem Betriebswirt für das Handwerk. Seine Tochter Lisa-Marie (22) hat ihren Bachelor-Abschluss als Wirtschaftsingenieurin für Lebensmittelproduktion bereits gemacht und bereitet sich im Masterstudium auf ihren Abschluss in Lebensmittelwirtschaft vor.

Wie hat sich die Zahl der Fleischereien im Landkreis Diepholz in den vergangenen zehn Jahren entwickelt?

Stand heute hat die Fleischerinnung Diepholz-Nienburg 19 Mitglieder. Vor drei Jahren waren wir noch 23 fleischerhandwerklich organisierte Betriebe, und vor 15 Jahren waren es noch 44. Die Zahl hat sich in diesem Zeitraum also mehr als halbiert – analog zur Landwirtschaft. Wie Höfe sind auch die Fleischerbetriebe größer geworden. Wobei die Fleischereien in unserem Lebensraum keine industriellen Strukturen haben, sondern nach wie vor Handwerksbetriebe sind. Bundesweit betrachtet ist die Zahl der fleischhandwerklichen Betriebe in den vergangenen zehn Jahren stark gesunken: von 15 496 Fachbetrieben im Jahr 2010 auf 11 191 Fachbetriebe im Jahr 2020.

Wie viele Betriebe schlachten überhaupt noch selbst?

In der Fleischerinnung Diepholz-Nienburg schlachten noch sieben Betriebe selbst. Das ist der Stand vom Februar 2021 – und das ist bereits eine Menge. Einer von diesen Betrieben sind wir, die Barnstorfer Landfleischerei. Aufgrund steigender Gebühren – unter anderem für Fleischbeschau und Entsorgungskosten – sowie dem wachsenden Bürokratieaufwand geben immer mehr Kollegen auf.

Laut Statistischem Bundesamt kosteten Fleisch und Fleischwaren im Mai 16,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Wo liegen Ihrer Meinung nach die Gründe?

Dem Fleischerhandwerk geht es hier nicht viel anders als anderen Branchen auch. Gestiegene Rohstoffpreise, deutlich gestiegene Preise für Energie, rasch ansteigende Inflation, Fachkräftemangel und höhere Ausgaben für qualifizierte Mitarbeiter treiben die Kosten. Was haben wir allein für Stromkosten für die Kühlung! Zu bedenken ist, dass die Preise für Nahrungsmittel im gesamten Einzelhandel gestiegen sind. Aber laut Index der Einzelhandelspreise in Deutschland sind die Preise für Fleischwaren seit Dezember rückläufig. Auch in unserem Betrieb hat es Preisanhebungen gegeben, aber sie liegen deutlich unter unseren Kostensteigerungen.

Rechnen Sie mit Absatz- und Umsatzsteigerungen?

Real rechnen wir mit Umsatzsteigerungen, weil wir individuell hergestellte Produkte anbieten und keine Industrieware.

Wie wollen Sie wieder mehr Verbraucher an die Fachgeschäfte binden?

Da gibt es vier wichtige Bereiche: Transparenz, Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit – all das bieten Fleischerfachgeschäfte bereits. Dies wird auch das Erfolgsrezept für die kommenden Jahre sein.

Der Fachkräftemangel in Deutschland ist eklatant und der Beruf des Fleischers für viele nicht gerade ein Traumberuf. Herrscht Mitarbeitermangel in den Schlachtbetrieben und den Fachgeschäften des Landkreises?

Eindeutig ja! Die Branche sucht händeringend nach qualifiziertem Nachwuchs! Wer heute im Fleischerhandwerk anfängt, hat gute Karrierechancen, kann sich seinen Job aussuchen – krisensicher und mit angemessen guter Entlohnung. Auch hier sind die Entlohnungen angepasst worden. Fleischerlehrlinge verdienen im ersten Lehrjahr 900 Euro brutto im Monat und im dritten bereits 1100 Euro. Wir folgen dabei den Empfehlungen unseres Verbandes, die werden umgesetzt. Wie in vielen anderen Branchen auch gibt es bei uns keinen Manteltarifvertrag mehr.

Welche Strategie hat die Fleischerinnung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen oder langfristig zu binden?

Wie in etlichen anderen Branchen auch sind gerade Auszubildende knapp. Die Branche rechnet nicht damit, dass sich dies in naher Zukunft deutlich bessern wird. Dennoch werden von Innungen und Betrieben in ganz Deutschland unterschiedliche Initiativen gestartet. In Baden-Württemberg und in Hamburg zum Beispiel werden Auszubildende aus Indien und von den Philippinen angeworben. Der Fleischerverband Nord versucht mit dem Projekt „be a butcher“ für die fleischerhandwerkllichen Betriebe zu werben. Zu der Kampagne gehören 13 YouTube-Beiträge. Zielgruppen sind neben jugendlichen Betriebsanfängern auch Multiplikatoren wie Lehrer, Eltern oder Mitarbeiter in Arbeitsagenturen.

Was wünschen Sie sich für Ihre Branche?

Dass unsere Betriebe weiterhin am Leben bleiben und wir junge Menschen mit Interesse am Handwerk und Lust zu diesem Beruf gewinnen können. Trotz vieler anderer Meldungen in den Medien produzieren wir bleibend hochwertige, individuelle Genussartikel. Da gibt es gar nichts!