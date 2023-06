Familienmesse lockt Hunderte zur Gemeinschaftshalle in Drentwede

Von: Jannick Ripking

Die siebenjährige Hannah trifft auf die Bauchrednerpuppe Rocco von Matthias Hüninghake. © Jannick Ripking

Die geschätzte Besucherzahl hat fast den vierstelligen Bereich erreicht. Die Familienmesse lockt Hunderte zur Gemeinschaftshalle in Drentwede. Kinder nahmen durch einen Laufzettel an einer Verlosung teil.

Drentwede – Besser hätten die äußeren Bedingungen für die Familienmesse in Drentwede kaum sein können: strahlender Sonnenschein und blauer Himmel. Eine gute Organisation, viele Mitmachaktionen und Engagement der Aussteller haben Hunderte zur Gemeinschaftshalle gelockt. Pastor Torben Schröder läutete die Familienmesse vormittags mit einem Gottesdienst ein. Danach hatten die Besucher bis in die frühen Abendstunden Zeit, sich über die Arbeit verschiedener Vereine und Institutionen der Region zu informieren. Viele Kinder sammelten zudem fleißig Stempel auf ihren Laufzetteln, um bei einer Verlosung teilzunehmen.

Frauke Brüning, Mitorganisatorin von der Verwaltung, war zufrieden mit der ersten Familienmesse seit vier Jahren zurück: „Ich finde es top. Wenn man auf das Gelände kommt, sieht es bunt und lebendig aus. Hier ist ganz viel Begeisterung.“ Sie freut sich insbesondere darüber, dass mit dem TSV Drentwede, der Drentweder Kita, der Ortsfeuerwehr Drentwede und auch dem Verein „Junges Drentwede“ einige Stände direkt aus der Gemeinde vertreten waren. „Das ist wirklich toll“, so Brüning.

Wie viele Personen letztendlich über den Tag verteilt zur Familienmesse kamen, sei nicht zu ermitteln gewesen. „Das haben wir bei den Veranstaltungen davor auch nie gezählt“, erklärte Brüning. „Aber ich würde schätzen, dass bei den Messen davor nie unter 1 000 Leute da waren.“ Diese Zahl habe die Familienmesse in Drentwede nicht ganz erreicht, aber fast. „Es waren um die 800 Leute, vielleicht auch ein bisschen mehr“, sagte Brüning.

Gemeinsam an der Angel: Ben und Tim hatten Spaß bei der Familienmesse und haben in Drentwede viele Dinge ausprobiert. Beim Stand des Angelvereins Barnstorf übten sie das Zielen. © Ripking, Jannick

Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm war besonders von dem Gelände angetan. „Idealer geht es eigentlich nicht“, sagte er. Es gebe zwar immer Verbesserungspotenzial, aber Drentwede habe das Potenzial des Platzes nahezu voll ausgeschöpft. Durch das weitläufige Gelände sei nie der Eindruck von Gedränge entstanden. Dabei sei nicht zu vernachlässigen, „dass wir jetzt nach Corona und zuletzt 2019 erst wieder anfangen“. Er hob als Schirmherr der Familienmesse das Engagement der Aussteller hervor: „Ich finde es unheimlich toll, dass richtig viele Vereine und Institutionen so motiviert sind und ihre Arbeit der Öffentlichkeit präsentieren.“

Dazu zählten auch diverse Mitmachaktionen für Kinder – zum Beispiel Torwandschießen, Klebetattoos, Zielangeln, Slackline und Basteln. Wer Lust hatte, konnte sich im Eingangsbereich einen Laufzettel abholen. Für jede erfolgreich absolvierte Station erhielten die Kinder einen Stempel. Bei 15 Stempeln nahmen sie automatisch an einem Gewinnspiel teil.

50 Kinder hatten am Ende genug Stempel auf der Habenseite. „Manche waren sogar bei jeder Station“, berichtete Brüning. Fieby Kalkwarf aus Heiligenloh wurde als Gewinnerin des Hauptpreises (Freibad-Familienkarten im Wert von 165 Euro) gezogen. Ein 100 Euro-Gutschein der Kanustation ging an Valentina Schander aus Barnstorf. Einen 50 Euro-Gutschein für Fußballgolf auf dem Schmolter Hof erhielt Mohamad Zamani aus Barnstorf.

Zu den fleißigen Sammlern gehörten auch der siebenjährige Tim und der neunjährige Ben. Nach weniger als einer Stunde hatten sie schon drei Stempel gesammelt und ihren Spaß dabei. „Wir wollen so viele Stempel wie möglich bekommen“, sagte Ben. „Dafür wollen wir auch noch ein bisschen länger hierbleiben“, ergänzte Tim.

Ebenfalls länger geblieben ist die siebenjährige Hannah, „weil Mama hier heute arbeitet“. Sie berichtete, dass ihr nie langweilig geworden ist, während sie stolz auf ihre ersten sieben Stempel deutete. „Am meisten Spaß gemacht hat mir das Schmetterling-Basteln“, sagte sie, nachdem sie ein kleines Pläuschchen mit Rocco, die Bauchrednerpuppe von Matthias Hüninghake, gehalten hatte.

Ein Frosch zum Anfassen: Der sechsjährige Iluscha macht am Buez-Stand Bekanntschaft mit einem Terrarium-Bewohner. © Ripking, Jannick

Ein paar Meter weiter am Stand des Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrums zögerte der sechsjährige Iluscha noch, rang sich aber schließlich durch, einen Frosch mit dem Finger zu berühren. Er kommt aus der Ukraine und ist erst vor drei Monaten mit seiner Familie in die Region gekommen. „Mir gefällt es hier sehr gut“, meinte er. Die Familienmesse empfand er als „sehr interessant“.

Frauke Brüning wusste am Ende, bei wem sie sich für den erfolgreichen Ablauf zu bedanken hatte: „Ulrike Schorling und Marie Schwarze haben richtig viel und richtig gute Arbeit in die Familienmesse gesteckt.“ Die beiden Verwaltungsmitarbeiterinnen betraten dabei Neuland. „Es ist für beide die erste Veranstaltung dieser Art“, sagte Brüning. „Man greift natürlich auch auf Erfahrungen aus den Vorjahren zurück, aber die beiden haben auch Neues entwickelt.“

Dazu zählte ein Parkplatz-Konzept, das zwei reguläre Parkzonen vorsah: am ehemaligen Autohaus Welle und auf dem alten Sportplatzgelände. Behindertengerechte Parkplätze und Fahrradparkplätze waren an der Gemeinschaftshalle eingerichtet. „Leider haben sich manche Autofahrer nicht an diese Regelung gehalten“, bedauerte Brüning. Sie kritisierte, dass die Behindertenparkplätze direkt von Gästen, die nicht körperlich beeinträchtigt sind, belegt wurden. Auch für Fahrräder war dadurch weniger Platz als vorgesehen: „Das finde ich schade.“