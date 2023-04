Passen Ostern und Konsum zusammen?

Von: Jannick Ripking

Ein kirchliches und ein kommerzielles Ostersymbol: Ei und Hase gehören heutzutage beide zum Osterfest dazu, aber nur das Ei hat einen christlichen Hintergrund, erzählt Pastor Rainer Hoffmann. © Jannick Ripking

Im Interview mit der Mediengruppe Kreiszeitung spricht Pastor Rainer Hoffmann aus Drebber über christliche (und kommerzielle) Bräuche zu Ostern.

Drebber – Schokohasen gibt es zu Ostern in allen Variationen. Aber ist das überhaupt Teil der ursprünglichen christlichen Festtradition? Nein, sagt Rainer Hoffmann. Eier hingegen schon. Im Interview mit der Mediengruppe Kreiszeitung spricht der Pastor aus Drebber über christliche (und kommerzielle) Bräuche und darüber, ob Ostern und Konsum vereinbar sind. Außerdem verrät er, was bei ihm an den Feiertagen auf den Tisch kommt. Die Fragen stellte Jannick Ripking.

Herr Hoffmann, der Konsum an Ostern nimmt immer mehr zu. Lassen sich das Osterfest und der gesellschaftliche Konsum überhaupt vereinbaren?

Natürlich lassen sich Ostern und Konsum vereinbaren.

Gibt es religiöse Argumente für das Konsumverhalten an Ostern?

Ostern ist das Fest neuen Lebens – begründet im Auferstehungsgeschehen. Ein Fest, das heißt doch feiern, sich freuen dürfen. Da dürfen Geschenke gemacht werden, da darf man fröhlich sein, sich auch gern etwas leisten. Denn Ostern öffnet doch den Blick nach vorn. Aufgrund des Ostergeschehens haben wir Zukunft über den Tod hinaus. Wenn das kein Grund zur Freude ist ...

Also muss Konsum und Ostern im Verhältnis zueinander gar nicht unbedingt schwarz oder weiß betrachtet werden?

Ich halte nicht viel davon, Polaritäten zu bilden – es sei denn, man will provozieren. Für mich ist es, wie gesagt, kein Gegensatz zu Ostern, wenn ich konsumiere. Aber ich sollte mich aufgrund der aktuellen Lage unserer Gesellschaft – Inflation und Existenzsorgen – schon hinterfragen, inwieweit ich den Konsum an diesen Festtagen steigere. Das allerdings ist im Grunde eine Frage, die wir uns nicht nur in Bezug auf Ostern stellen sollten. Konsum ist im Grunde nichts Schlechtes, aber wenn man Konsum des Konsums wegen betreibt, dann ist das nicht gut.

Wie sieht denn Ihr persönliches Konsumverhalten während der Osterfeiertage aus?

Gemeinschaft und Fröhlichkeit im Kreis der Familie ist mir wichtig. Auch wenn für mich die Tage durch die vielen Gottesdienste durchaus strukturiert sind, nehmen wir uns als Familie Zeit füreinander und erzählen uns viel – oder spielen stundenlang das Spiel „Zug um Zug“.

Und was gibt es zu essen?

Es gibt am Gründonnerstag bei uns etwas Grünes, in diesem Jahr gab es Spinat mit Spiegelei. An Karfreitag gab es Fisch. Und Ostern werden wir den Hasen, der bei uns allerdings ein Kaninchen ist, essen.

Oft gibt es Osterartikel heutzutage schon Monate vor dem Fest zu kaufen. Wie stehen Sie zu dieser Entwicklung?

Der stehe ich im Gegensatz zum Konsum im Allgemeinen eher kritisch gegenüber, weil dadurch das eigentliche Fest entwertet wird. Zu Ostern gehört nicht nur die Freude am Tag der Auferstehung, sondern für uns als Christen auch die Fastenzeit im Vorfeld. Gerade diese Zeit wird durch den möglichen Konsum vieler für das Osterfest vorproduzierter Waren für mich entwertet. Ein weiteres Problem ist, dass durch den von der Konsumwirtschaft gesteuerten Warenverkehr im Grunde auch der zweite, nachösterliche Bereich bei vielen kaum noch Bedeutung hat. Wer weiß denn heute noch, dass die Osterzeit bis Pfingsten geht?

Glauben Sie also, dass der christliche Gedanke an das Osterfest durch die vielen Kaufangebote in den Hintergrund gerät?

Das denke ich nicht, aber es wäre gut, wenn bestimmte Symbole, die zum Osterfest gehören, mit ihrer Bedeutung wieder ins Bewusstsein der Menschen dringen.

Welche Ostersymbole meinen Sie?

Zwei Beispiele: Zunächst möchte ich auf das Ei verweisen, das das Zeichen neuen Lebens ist und bei uns in Bezug auf Süßigkeiten und Osterdekoration im Zentrum steht. Als zweites christliches Symbol möchte ich das Lamm nennen, das es bei uns zu Hause in diesem Jahr nur in Kuchenform gibt. Es erinnert daran, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, um uns mit Gott zu versöhnen. Der Hase hingegen gehört für mich zu Ostern ebenso wenig dazu, wie der Coca-Cola-Weihnachtsmann zum Christfest. Wenngleich – das möchte ich nicht verschweigen – ein Hase in Schokoladenform bei uns auch verzehrt wird.

Herr Hoffmann, wie kann man die christliche Ostertradition mit dem immer stärker werdenden gesellschaftlichen Konsum heutzutage vereinbaren? Was ist Ihr Wunsch?

Es wäre wünschenswert, wenn man es schaffen würde, die Freude an den Dingen, die den Konsum ausmachen, mit dem Gedanken der Freude, die uns dieses Fest schenkt, wieder hervorzuheben. Konkret: Ich würde mich freuen, wenn die Menschen sich bewusst Gedanken darüber machen würden, was als Konsum zu diesem Fest passt – wenn sie also den Gedanken des Konsums mit geschenkter Zeit oder einem gut ausgewählten Geschenk verbinden würden. Wenn sie auch Zeit finden würden, zur Ruhe zu kommen, und nicht zu vergessen – das muss ich als Pastor wohl sagen –, den österlichen Kirchgang zu einem bewussten Ritus an den Ostertagen zu machen. Denn Ostern als Fest des neuen Lebens ist das zentrale Fest des Glaubens, nicht Weihnachten – auch wenn einige gern behaupten, dass ohne die Geburt Jesu Ostern gar nicht erst möglich wäre.