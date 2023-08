Opeltreffen für den guten Zweck am Buez

Von: Jan Könemann

Vorfreude auf das Benefiz Opeltreffen (v.li.): Buez-Vertreter Jürgen Lübbers und Oliver Nixdorf gemeinsam mit einem Teil der Organisatoren Natascha Brake, Nico Wiegmann und Chris Heider an der Holzhütte, die als Organisationszentrale dienen wird. Mit dabei auch die Töchter von Natascha und Nico: Mathilda und Mia-Sophie. © Jan Könemann

Die „Tuning Freunde Cuxland“ veranstalten von Freitag, 1. September, bis Sonntag, 3. September, ihr insgesamt siebtes Benefiz Opeltreffen - zum vierten Mal bereits beim Buez. Der Großteil der Einnahmen kommt dem Verein „Elterninitiative Kinderkrebs Emsland, Grafschaft Bentheim und Umgebung“ zugute.

Barnstorf – Es wird voll auf dem Gelände des Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrums (Buez). Von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. September, hat der beliebte Veranstaltungsort in der Natur für den neutralen Beobachter eher ungewöhnliche Besucher zu Gast. An diesem Wochenende findet wieder das Benefiz Opeltreffen der „Tuning Freunde Cuxland“ statt – mittlerweile zum vierten Mal in Barnstorf. Die Veranstalter rechnen mit ungefähr 300 Teilnehmern und insgesamt knapp 1000 Besuchern über die drei Tage.

Bei dem Treffen handelt es sich aber nicht um ein gewöhnliches Autotreffen, bei dem primär die Fahrzeuge im Mittelpunkt stehen. Die Organisatoren des Treffens um die beiden Drebberaner Chris Heider und Nico Wiegmann spenden den Großteil der Erlöse an den Verein Elterninitiative Kinderkrebs Emsland, Grafschaft Bentheim und Umgebung. „Wir haben uns auf der Classic Messe in Bremen kennengelernt und waren sofort Feuer und Flamme, diesen Verein zu unterstützen“, erinnert sich Heider an den Ursprung zurück. Und wie kommen diese Einnahmen zustande?

„a Fight for Every Life“ ist das Motto des Treffens. © Privat

Buntes Programm für Teilnehmer und Besucher

„Wir haben ein buntes Programm mit Tombola, Fahrzeugbewertung, Frühstück und Ausschank“, zählt Chris Heider auf. An der Tombola beteiligen sich „weit über 100 Firmen“ aus ganz Deutschland. „In diesem Jahr haben wir sogar je ein Unternehmen aus Dänemark und Norwegen mit dabei“, erzählt er. Für den üblichen Beitrag von einem Euro pro Los können die Teilnehmer vielfältige Preise gewinnen. „Es gibt diverse Fahrten zu gewinnen, zum Beispiel zur Nordsee oder in den Osnabrücker Zoo“, nennt Wiegmann zwei der Hauptgewinne. Aber auch Musikboxen und Staubsauger gebe es zu gewinnen. Weitere Einnahmen würden außerdem über eine Teilnahmegebühr bei der Fahrzeugbewertung sowie dem Frühstück und Ausschank in Eigenregie generiert. „Viele Besucher spenden auch aus eigener Tasche“, sagt Heider.

Die Größe des Treffens habe sich peu à peu gesteigert, blickt er zurück. Angefangen haben die Treffen des Clubs in Vechta. Nach einem einjährigen „Zwischenstopp“ in Aschen ist das Benefiz Opeltreffen nun bereits zum vierten Mal auf dem Gelände des Buez. „Die Teilnehmer fühlen sich hier sehr wohl. Die gucken sich hier auf dem Gelände auch um und interessieren sich für die Umwelt“, fasst Chris Heider einige Rückmeldungen der letzten Jahre zusammen.

Das Benefiz Opeltreffen am Buez im vergangenen Jahr war gut besucht. In diesem Jahr gibt es die vierte Ausgabe im Flecken Barnstorf. © Tuning Freunde Cuxland

Vierstellige Spendensumme ist das Ziel

Auch für Kinder, die zu Besuch sind, sei das Gelände des Buez natürlich ideal. Mit dem „Kids-Cup“ sowie Malen und Kinderschminken am Nachmittag gibt es auch einige Angebote für die jüngeren Besucher im Programm. Am Freitag ist Anreisetag. „Abends ist dann nur noch Zeltparty“, sagt Nico Wiegmann. Am Samstag bewertet eine externe Jury die verschiedenen Autos. Am Abend steht die große Tombola-Preisverleihung auf dem Plan, ehe anschließend wieder gefeiert wird. Die Preisverleihung der Fahrzeugbewertung ist am Sonntag um 10 Uhr.

„Wir möchten, dass die Leute hier Spaß und eine gute Zeit haben“, formuliert Chris Heider die gewöhnliche Hoffnung der Organisatoren. Aber nicht nur das: „Wir hoffen wieder auf eine vierstellige Spendensumme.“ Heider ist aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahre positiv gestimmt, das Ziel zu erreichen: „Das schaffen wir.“

Ein Autotreffen im Buez - passt das zusammen?

In der Vergangenheit gab es aber nicht nur Fürsprecher für dieses Event. Vereinzelt wurde auch Kritik geäußert. Ein Autotreffen in einem Umwelt-Erlebnis-Zentrum. Passt das zusammen? Ja, meinen Buez-Leiter Oliver Nixdorf und Geschäftsführer Jürgen Lübbers. Zum einen sei da natürlich der gute Zweck, der hinter dem Opeltreffen steht. Zum anderen würden ökologische Belange berücksichtigt werden, versichert Jürgen Lübbers. Das Treffen sei zum Beispiel extra auf Anfang September verschoben worden. „Dann werden bei uns sowieso alle Flächen gemäht“, meint Oliver Nixdorf und lobt die Teilnehmer des Opeltreffens: „Die verhalten sich toll und hinterlassen das Gelände auch sehr sauber.“

„Wir sind der Meinung, dass das okay ist“, sagt Jürgen Lübbers. Laut ihm und Nixdorf ist es immer wieder ein Spagat „zwischen dem, was wir repräsentieren und den Einnahmen, die wir durch Veranstaltungen generieren müssen.“ Und durch das Opeltreffen habe das Buez einige neue Besucher, die es sonst nicht hätte. Auch im nächsten Jahr? Lübbers und Nixdorf sind sich einig: „Von unserer Seite aus schon.“