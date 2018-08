Dr. Oliver Nixdorf leitet die Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Barnstorf

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Ein Arbeitsplatz im Grünen hat seine Reize. Das weiß auch Dr. Oliver Nixdorf zu schätzen, der schon seit vielen Jahren im Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrum tätig ist. Den Blick auf die idyllische Umgebung mit Biotopen, Wäldern und Teichen wird er in Zukunft allerdings nicht mehr so häufig genießen können, denn sein beruflicher Schwerpunkt verlagert sich ins Obergeschoss des Rathauses. Dort nimmt der Diplom-Biologe den Platz von Thorsten Kuhlmann als Geschäftsführer der Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Barnstorf ein.

Die Begrüßung am ersten Arbeitstag ist herzlich. Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers empfängt den neuen Geschäftsführer der kommunalen Tochtergesellschaft am Mittwochmorgen mit einem Blumenstrauß. Auch Vorgänger Thorsten Kuhlmann stößt noch einmal zum kurzen Gespräch hinzu. Fast 30 Jahre ist der Verwaltungsfachangestellte im Rathaus ein- und ausgegangen. Wie bereits berichtet, hat sich der 47-jährige Cornauer dazu entschlossen, sich beruflich zu verändern und den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.

Seinen Ausstieg hatte Kuhlmann frühzeitig angekündigt, sodass ausreichend Zeit für die Einarbeitung seines Nachfolgers blieb. „Der Übergang ist gut geregelt. Aber es ist schon eine neue Herausforderung“, sagt Nixdorf. Sein Ziel sei es, die durch Kontinuität geprägte Arbeit seines Vorgängers fortzusetzen und nichts im Hau-Ruck-Verfahren zu ändern. Gleichwohl will der 52-jährige Barnstorfer ein verstärktes Augenmerk auf das Klima- und Energiemanagement der betriebseigenen und kommunalen Gebäude richten.

Die Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Barnstorf, kurz PEB, ist im Jahr 2002 gegründet worden, um die Sanierung mehrerer kommunaler Einrichtungen in die Hand zu nehmen. Inzwischen befinden sich in ihrem Bestand die Grundschulen in Barnstorf, Drentwede und Drebber, die Feuerwehrgerätehäuser in Drentwede und Drebber sowie die Wohnunterkünfte am Maschweg in Barnstorf. Außerdem betreibt die Gesellschaft eine große Fotovoltaikanlage auf dem Gelände des Hülsmeyer-Parks in Eydelstedt.

Apropos Hülsmeyer-Park: Die Kontakte zu den dort ansässigen Gewerbebetrieben will der neue Geschäftsführer weiter pflegen. Schließlich geht die Umwandlung der ehemaligen Kaserne zu einem florierenden Gewerbegebiet auf das Konto der PEB. Mit Unternehmensansiedlungen oder Existenzgründungen wird sich der neue Mann aber nicht intensiver beschäftigen. „Die Wirtschaftsförderung geht in die Verwaltung zurück“, erklärt Lübbers. Eine endgültige Regelung gebe es noch nicht. Es sei vorgesehen, die Stelle neu auszuschreiben.

Durch den Personalwechsel verschieben sich noch weitere Aufgabenbereiche im Rathaus. Bisher hat sich die Tochtergesellschaft in enger Kooperation mit der Gemeindeverwaltung um den Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken in der Samtgemeinde Barnstorf gekümmert. Dafür zeichnet in Zukunft der Fachbereich III „Bau und Liegenschaften“, in Person der stellvertretenden Leiterin Claudia Emker, allein verantwortlich.

Auch in der Geschäftsführung der BUEZ GmbH, die das Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrum (BUEZ) betreibt, tut sich etwas. Hier will sich Lübbers nach einem neuen Partner umschauen, denn Nixdorf scheidet aufgrund seiner Verantwortung für die PEB aus. Es solle eine klare Abgrenzung zwischen beiden Gesellschaften geben. Das habe auch steuerliche Hintergründe, wie die Beteiligten auf Nachfrage mitteilen.

Aus dem Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrum wird sich Nixdorf nicht gänzlich verabschieden. Er wird die Einrichtung am Bremer Dreh in ehrenamtlicher Form gegen eine Aufwandsentschädigung leiten. Schließlich sind hier seine Kompetenzen als Biologe gefragt, etwa bei Führungen durch das Umwelt- und Bildungszentrum. Kollege Peter Betzold wird sein Arbeitspensum auf Vollzeit aufstocken. Beide werden also auch künftig eng zusammenarbeiten. Sein Büro im Grünen wird Nixdorf behalten.