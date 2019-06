Öko-Energie Huntetal: Anleger reiben sich die Hände

Dividende in Höhe von sieben Prozent

+ Die Fotovoltaikanlagen auf den Dächern der Christian-Hülsmeyer-Schule und der Vereinssporthalle machen sich bezahlt. Sie haben ein neues Rekordergebnis in Höhe von rund 193.000 Kilowattstunden eingebracht. Foto: Bömermann

Barnstorf - Die Mitglieder der Öko-Energie Huntetal in Barnstorf reiben sich die Hände. In der anhaltenden Niedrigzinsphase, wo zahlreiche Sparer händeringend nach halbwegs lohnenswerten Kapitalanlagen suchen, schießen die Erträge in der Genossenschaft in die Höhe. Erstmals in ihrer achtjährigen Geschichte wird eine Dividende in Höhe von sieben Prozent ausgeschüttet.