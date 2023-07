Oberwinde verhindern Starts beim Ballonfahrer-Festival

+ © Gerwanski Das Ballonglühen am Samstagabend war einer der Höhepunkte des Ballonfahrer-Festivals. © Gerwanski

Der Höhepunkt des Barnstorfer Ballonfahrer-Festivals am Samstag war das spektakuläre Ballonglühen am Abend. Starten konnten die Ballone aufgrund des starken Windes nicht.

Barnstorf – Starten sie oder starten sie nicht? Das war die große Frage, die sich beim 16. Barnstorfer Ballon-Fahrer-Festival (BBFF) am vergangenen Wochenende stellte. Am Freitagabend konnte zwar ein Start erfolgen, aber es zeichnete sich schon ab, dass ein weiterer Start am Samstagmorgen wegen der Wetterbedingungen ausfallen würde. Für den abschließenden Start am Samstagabend hingegen gab es noch ein Fünkchen Hoffnung.

Tausende Besucher tummelten sich dann auch am zweiten Festivaltag am Sportplatz Sundering und waren voller Erwartung. Um 18.42 Uhr gab es nochmals einen erfreulichen Hoffnungsschimmer: „Vielleicht öffnet sich ein kleines Zeitfenster“, war über eine Lautsprecherdurchsage an das Publikum zu vernehmen. Ein Start der Ballons schien vielleicht noch möglich. Doch die Hoffnung verflog schnell.

+ Am Samstag war aufgrund des Wetters an Starts nicht zu denken, aber immerhin hatten sich am Freitagabend einige Ballons in die Lüfte erhoben. © Sander

„Der Sport hängt nun mal vom Wetter ab“, erklärte BBFF-Vorsitzender Carsten Voss im Gespräch. So mancher Besucher empfand es am Boden gar nicht so windig. „Es herrschen Oberwinde“, erläuterte Voss. Es sei natürlich schade, wenn man solch ein Festival mit viel Ehrgeiz vorbereite und dann die Starts ausfallen müssten. Die Planung eines solchen Festivals sei „immer ein Risiko“, erklärte Klaus Sarinski, der zweite Vorsitzende des BBFF. Auch er hätte gerne „die Freiheit und die Ruhe da oben“ und den Blick auf die Landschaft genossen. Start hin oder her: „Es ist trotzdem immer ein ganz tolles Gefühl“, erklärte Heiko Westerweck. „Man kann endlich wieder die vielen anderen Ballonfahrer treffen.“ Er kommt aus Nienburg und gehört schon seit 2017 zum Barnstorfer Team.

+ Der große Bauernmarkt war eine Attraktion für sich beim Ballonfahrer-Festival. © Gerwanski

Trotz der wenigen Starts seien die Organisatoren und Teilnehmer „generell sehr zufrieden“, stellte der Vorsitzende klar. Und die Masse der Besucher dürfte ihm dabei recht geben. Das Rahmenprogramm und die kulinarischen Angebote wurden gerne angenommen. Eine Attraktion für sich war dabei der Bauernmarkt, den Annette Voss organisiert hatte. Einen abschließenden Höhepunkt des Festivals verhieß dann das Ballonglühen mit seinen Feuersäulen, die sich gegen den Abendhimmel und die Baumreihen abhoben. ger