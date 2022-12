Nur ein Placebo-Effekt? Samtgemeinde Barnstorf senkt Abwassergebühren

+ © Ripking Die zentralen Abwassergebühren in der Samtgemeinde Barnstorf sinken für das Jahr 2023 auf 2,90 Euro pro Kubikmeter Wasser. © Ripking

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jannick Ripking schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Samtgemeinde Barnstorf senkt ihre Abwassergebühren für 2023. Allerdings ist eine Steigerung dieser Gebühren in den nächsten Jahren wahrscheinlich.

Barnstorf – Die Samtgemeinde Barnstorf senkt für das kommende Jahr seine Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung. Ingmar Braunert, Fachbereichsleiter Bau und Liegenschaften bei der Verwaltung, erklärte während der jüngsten Sitzung des Rates der Samtgemeinde die Hintergründe.

Von 4,41 Euro im Jahr 2021 auf knapp unter vier Euro im Jahr 2022 auf jetzt 2,90 Euro. Woran liegt es, dass die Gebühren wir die zentrale Abwasserbeseitigung so stark sinken? „Wir haben bei der Betriebsabrechnung für das Jahr 2021 eine hohe Kostenüberdeckung festgestellt“, erklärte Braunert. Eine Kostenüberdeckung müsse innerhalb von drei Jahren, also bis spätestens 2025, „gebührenwirksam aufgelöst werden“. Das heißt, dass alle Überschüsse an den Bürger zurückgezahlt werden müssen. „Wir schlagen vor, die Abwassergebühr für die Vorauskalkulation 2023 deutlich nach unten zu drücken, um die Bürger zumindest im nächsten Jahr zu entlasten“, so der Fachbereichsleiter.

Statt geplanter 1,6 Millionen Euro musste die Samtgemeinde nur 1,3 Millionen Euro für die Schmutzwasserbeseitigung im Jahr 2021 aufbringen. „Das ist eine relativ hohe Differenz“, sagte Ingmar Braunert. Das sei allerdings nur ein Einmal-Effekt, der sich sicher nicht wiederholen wird.

Die hohe Überdeckung, die nun an den Bürger durch die vom Rat beschlossenen gesenkten Gebühren an die Einwohner Barnstorfs zurückgezahlt werden, resultiere vor allem aus der Tatsache, dass die Abwasserbeseitigung voraussichtlich im Jahr 2024 von der Samtgemeinde an den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) übertragen wird. Braunert: „Maßnahmen wie zum Beispiel die Kanalsanierung wurden deswegen nicht durchgeführt.“ Diese waren allerdings im Haushalt vorgesehen. „Wir haben die Personalkapazitäten, die wir haben, auf die Neuausrichtung der Abwasserbeseitigung fokussiert.“ Dadurch sei es nicht möglich gewesen, weitere Maßnahmen parallel durchzuführen.

Da die Überdeckung bereits im Jahr 2023 aufgelöst wird, sei laut Braunert damit zu rechnen, dass die Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung in den Folgejahren wieder steigen. Das kritisierte Björn Drebbermüller: „Das ist ja nur ein Placebo-Effekt.“ Zwingend notwendige Sanierungsmaßnahmen der Kläranlage seien nur aufgeschoben und nicht aufgehoben, müssten also später durchgeführt werden. „Es gibt Beispiele dafür, dass die Preise in anderen Kommunen von drei auf sechs Euro hochgeschossen sind, nachdem der OOWV die Abwasserbeseitigung übernommen hat.“

Droht der Samtgemeinde Barnstorf also nun das selbe Schicksal, weil der OOWV nach der Übernahme Sanierungsarbeiten, die viel Geld kosten, auf einen Schlag umsetzt? Braunert meint: „Der OOWV hat uns zugesagt, dass er die notwendigen Maßnahmen nicht auf einmal, sondern moderat umsetzen wird.“ Daher sei nicht mit extremen Gebührenanpassungen nach oben zu rechnen. Außerdem: „Die Gebühren werden so oder so wieder steigen müssen – egal, wer saniert.“

Henning Hagedorn von der Wählergemeinschaft Samtgemeinde Barnstorf (WSB) hält die sofortige Gebührensenkung für einen guten Akt: „Ich halte es für richtig, das Geld schnell an den Bürger zurückzugeben.“ So sah es auch die Mehrheit des Rates, der die Gebührensenkung mit einer Gegenstimme verabschiedete.

Die Idee der Verwaltung hinter dieser Sofortmaßnahme war laut Ingmar Braunert unter anderen die Energiekrise in Kombination mit der hohen Inflation. „welche die Einwohnerinnen und Einwohner bereits jetzt finanziell stark belasten“.