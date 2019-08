Zu Nikolaus soll alles fertig sein

Heimatverein Barnstorf feiert Richtfest für Remise / Als nächstes Innenausbau

+ Zimmermannsmeister Claus Fattroth (links) und Vereinsmitglied Egon Horstmann loteten den Richtkranz auf der Remise ein. Foto: Konkel

Barnstorf - Von Eva-maria Konkel. Was gut werden soll, braucht Zeit. Diese Erkenntnis ist nicht neu, bestätigt sich aber immer wieder. So auch bei dem neuesten Bauprojekt des Heimatvereins Barnstorf. Was im Frühjahr 2018 begann, geht jetzt mit dem Richtfest am vergangenen Freitag in den Endspurt. Nach dem obligatorischen Einloten des Richtkranzes, das nicht ohne Gelächter und Frotzeleien aus den Reihen der gut 30 geladenen Gäste über die Bühne ging, konnte Zimmermannsmeister Claus Fattroth nach der Kranzrede die Frage an den „Bauherrn“ Jürgen Rattay stellen: „Nehmt Ihr das Bauwerk so ab?“