Fachvortrag in Barnstorf: Niedersachsen als Wasserstoff-Schwergewicht?

Von: Jannick Ripking

Der Wasserstoff-Experte Jörg Schrickel referiert im Hotel Roshop über wirtschaftliche Potenziale dieses chemischen Elements in Niedersachsen. © Jannick Ripking

Der Experte Jörg Schrickel vom Niedersächsischen Wasserstoff-Netzwerk hat in Barnstorf einen Fachvortrag über die Wasserstoffwirtschaft gehalten.

Barnstorf – Wenn Jörg Schrickel über die niedersächsische Wasserstoffwirtschaft als Mittel gegen die Klimakrise spricht, schwingt eine gehörige Portion Optimismus mit. „Wie haben hier in Niedersachsen alles, was man für eine erfolgreiche Wasserstoffwirtschaft braucht“, sagte der Fachreferent für Wasserstoff vom Niedersächsischen Wasserstoff-Netzwerk (NWN) bei einem Vortrag im Hotel Ros-hop. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte zu dieser Veranstaltung eingeladen. 21 Zuhörer folgten der Einladung.

„Ich hoffe, dass sich aus meinem Vortrag eine Diskussion entwickelt“, sagte Jörg Schrickel im Vorfeld. Seine Hoffnung war nicht unbegründet: Von einigen Interessierten kamen immer wieder Zwischenfragen, die zeitweise dafür sorgten, dass Laien wohl kaum mehr ein Wort verstanden. Es ging um chemische Reaktionen, Aggregatzustände, industrielle Prozesse, wissenschaftliche Zukunftsvisionen und die Farben des Wasserstoffs.

Das Niedersächsische Wasserstoff-Netzwerk Das Niedersächsische Umweltministerium hat das Niedersächsische Wasserstoff-Netzwerk (NWN) im Juli 2020 gegründet. Das Ziel: vorhandene Wasserstoff-Projekte und -Initiativen in Niedersachsen stärken. Das NWN bündelt fast 500 Akteure aus der niedersächsischen Wasserstoffwirtschaft und dient als Koordinierungszentrale für Wasserstoff-Aktivitäten. Zudem versteht es sich als Vermittler der niedersächsischen Wasserstoffwirtschaft auf Bundesebene. Quelle: www.umwelt-niedersachsen.de

Die Farben des Wasserstoffs? Das chemische Element ist doch farblos. Die Wissenschaft unterteilt das Gas allerdings in grün, blau, türkis, pink und grau, um die Herstellungsarten und demnach das Maß der Klimaneutralität des erzeugten Wasserstoffes zu unterscheiden. Denn nur darum geht es im Prinzip bei diesem Thema: Wie kann Wasserstoff dazu beitragen, das CO2-Problem der Erde zu lösen?

„Grüner Wasserstoff ist das Ziel“, erklärte Schrickel. Dieses Gas sei als einziges klimaneutral, weil es aus erneuerbaren Energien hergestellt werde. Alle anderen Erzeugungsmethoden sorgen laut Schrickel für CO2-Emissionen. Allerdings falle bei der Erzeugung von grünem Wasserstoff der größte Energiebedarf an. Eine Sonderform sei aus Biomasse hergestellter grüner Wasserstoff. „Dabei fällt fester Kohlenstoff ab“, so Schrickel. „Das ist interessant, weil das sogar eine negative CO2-Bilanz ergibt.“

Niedersachsen mit besten Voraussetzungen für Wasserstoffwirtschaft

Für den angestrebten klimaneutralen Wasserstoff sei das Land Niedersachsen wegen seiner Infrastruktur und Projekte ein globaler Vorreiter: „Niedersachsen ist ein Wasserstoff-Schwergewicht – selbst im internationalen Vergleich liegt man hier ganz weit vorne.“ Möglichkeiten der Wasserstoff-Herstellung seien vorhanden. „Wir haben Windenergie, wir haben Photovoltaik. Aber das Wesentliche, was wir brauchen, sind Importe.“ Und auch dafür gebe es in Niedersachsen die benötigten Häfen.

Doch dieses chemische Element stoße auch irgendwann an seine Grenzen. Schrickel prophezeite: „Privates Heizen mit Wasserstoff wird ein Nischenprodukt bleiben.“ Es sei zwar in der Theorie möglich, aber eine Wärmepumpe sei einfach effizienter. Eine Wasserstoff-Heizung sei lediglich für Häuser, „die sich nicht wärmepumpentauglich umrüsten lassen“, eine denkbare Option.

Wasserstoff: CO2-Bepreisung als wichtiger Zukunftsfaktor

Die weit verbreitete Annahme, die Herstellung von Wasserstoff sei einfach nicht effizient genug, hält der Experte für überbewertet: „Das wird irgendwann nicht mehr so wichtig sein.“ Er nannte ein Beispiel: „Das herkömmliche Gas kostet im Moment etwa acht Cent die Kilowattstunde, Wasserstoff 15 Cent. Das ist zwar doppelt so teuer, aber eben nicht zehn Mal so teuer.“ Vor dem Hintergrund der Klimakrise müsse es Kompromisse geben, weil grüner Wasserstoff immerhin klimaneutral sei. „Und wenn der Wirkungsgrad von Wasserstoff ein bisschen schlechter als bei herkömmlichen Methoden ist, dann wird das zu verschmerzen sein.“

Allerdings: „Der Triggerpunkt für die Wasserstoffwirtschaft wird die CO2-Bepreisung sein“. Dort sieht der Fachmann die Politik in der Pflicht, um Innovationen und Technologien mit diesem Gas für Unternehmen wirtschaftlich attraktiv zu machen. „Ohne geht es nicht“, meinte Jörg Schrickel. Sollte die CO2-Bepreisung kommen – wovon er fest ausgeht – „stehen uns in Niedersachsen wirklich sehr interessante und wirtschaftlich vielversprechende Zeiten bevor“.