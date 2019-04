Nicht jeder findet ein Hufeisen

Müllsammelaktion in Eydelstedt fördert Reifen, Fritteuse und Matratze ans Tageslicht

+ © Foto: Reckmann Ein Teil der Helfer, die am Samstag in Eydelstedt unterwegs waren. Insgesamt nahmen 52 Freiwillige an der Müllsammelaktion teil. © Foto: Reckmann

Eydelstedt - Von Sven Reckmann. Sieben leere große Flaschen eines bekannten Kräuterlikörs hatte Eydelstedts Bürgermeister Friedrich Bokelmann bei der Müllsammelaktion 2018 in der Nähe der Landesstraße 344 gefunden. In diesem Jahr waren es gleich doppelt so viele. Allerdings scheint der Konsument oder die Konsumentin den Weg zum Altglascontainer nicht zu kennen, denn die Flaschen landen in der Natur. Der besondere Flaschenkranz war nur eine der merkwürdigen Funde, die bei der Müllsammelaktion in Eydelstedt am Samstagmorgen zutage traten.