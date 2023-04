Ausbau der Straße Tillskamp? Barnstorfer Verwaltung soll Meinung der Anlieger abfragen

+ © Jannick Ripking Nach Pflaster kommt Schotter: Die Straße Tillskamp ist nicht bis zum Ende ausgebaut. © Jannick Ripking

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jannick Ripking schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Claudia Emker von der Samtgemeindeverwaltung bezeichnet den noch nicht vollzogenen Ausbau eines letzten Teilstückes der Straße Tillskamp als „Never-Ending-Story“. Bereits 2016 war die Gemeindestraße ein politisches Thema. Jetzt kam es im Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr erneut auf den Tisch.

Barnstorf – Gemeindestraße Tillskamp: Eine „Never-Ending-Story“ – so hat Claudia Emker den letzten, rund 130 Meter langen noch nicht befestigten Abschnitt der Straße bezeichnet. „Sie ist schon sehr lange in ihrem jetzigen Zustand“, sagte die stellvertretende Fachbereichsleiterin Bau und Liegenschaften bei der Samtgemeindeverwaltung während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr. Die Verwaltung schlug deswegen vor, den Endausbau für das letzte Teilstück nun auszuführen. Die Ausschussmitglieder sprachen sich für die Notwendigkeit des Ausbaus aus – unter einer bestimmten Voraussetzung: Die Anlieger müssen das auch so sehen.

Die Fahrbahn des Abschnittes von der Einmündung Starenweg bis zum Wendehammer am Ende der Straße Tills-kamp ist nur mit Schotter befestigt. Diverse Schlaglöcher, die sich nach starkem Regen mit Wasser füllen, sind die Folge. Bereits 2016 hatte die Politik den Zustand der Straße diskutiert. Damals entschied man sich, eine vorgeschlagene provisorische Befestigung zurückzustellen. Die Verwaltung hatte seinerzeit keinen Endausbau vorgeschlagen, weil sich die Anlieger gegen die dann durch Erschließungsbeitrage fällig werdende Kostenbeteiligung ausgesprochen hatten.

Ausbau der Straße Tillskamp: Nach 2016 wieder politisches Thema

Aber: „Am Ende des Teilstückes kamen in den vergangenen Jahren ein paar Häuser dazu“, sagte Emker. Das dadurch erhöhte Verkehrsaufkommen habe dafür gesorgt, dass sich der Zustand der Straße weiter verschlechterte. Es sei damit zu rechnen, dass zu den vorhandenen Schlaglöchern weitere dazukommen. „Ein Anwohner beschwert sich des Öfteren darüber“, so Claudia Emker. Die Ausbesserungen, die im Rahmen der Unterhaltung durch den Bauhof geleistet werden können, seien nicht dauerhaft, weshalb der Endausbau nun – sieben Jahre später – auf den Tisch kam.

„Die Kosten für den Endausbau sind grob auf 150 000 Euro geschätzt worden“, sagte Emker. Weil die Straße Tillskamp noch nie komplett ausgebaut war, „sind die Anlieger erschließungsbeitragspflichtig“. Emker: „Es wird keine Freude aufkommen.“ Denn die Anwohner müssen 90 Prozent der Kosten tragen. „Aber letztendlich wird es nicht besser“, so die stellvertretende Fachbereichsleiterin zum derzeitigen Zustand der Straße. Der Unterhaltungsaufwand sei für den Flecken nicht wirtschaftlich.

Erschließungsbeiträge Der Flecken Barnstorf erhebt für den Bau von Straßen Erschließungsbeiträge. Diese liegen bei 90 Prozent der Gesamtkosten und werden auf die Anlieger aufgeteilt. Die Erschließungsbeiträge werden nur beim Erstausbau von Straßen erhoben, erklärt Claudia Emker, stellvertretende Fachbereichsleiterin Bau und Liegenschaften mit. Deswegen seien diese Beiträge nicht zu verwechseln mit Straßenausbaubeiträgen, die erhoben werden, wenn eine bereits vorhandene Straße erneuert oder saniert wird. Diese Beiträge sind in einer Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) geregelt. „Die gibt es bei uns nicht“, sagt Emker. Das heißt: Anlieger müssen nur einmal zahlen – wenn eine Straße komplett neu angelegt wird.

Für die sieben Anwohner sei der Beitrag „eine nicht unerhebliche Summe“, sagte Klaus-Joachim Schmelz (Grüne). „Ich vermute, dass die Mehrheitsmeinung nicht anders ist als 2016.“ Emker erklärte, dass es sich dabei auch um eine Grundsatzfrage handele: „Geht man immer nach den nachvollziehbaren Wünschen der Anlieger?“ Wenn nicht, müsse der Flecken mit einem „geringeren Standard der Straßen“ leben.

„Entstehen soziale Härten?“, fragte Stefan Bruns als Ausschussvorsitzender. „Soziale Härte wird in einem Verfahren nicht geprüft“, antwortete Emker. Aber was passiert, wenn ein Anlieger anfallende Erschließungsgebühren nicht zahlen kann? „Da gibt es Möglichkeiten“, erklärte Claudia Emker auf Anfrage der Mediengruppe Kreiszeitung. „Man kann das Zahlungsziel zum Beispiel durch Stundung verschieben.“ Eine Stundung ist vergleichbar mit einer Ratenzahlung. Emker versichert, dass vor der Einforderung von Beiträgen „Gespräche geführt und alle Einzelfälle geprüft“ werden. Niemand werde im Regen stehen gelassen: „Bisher haben wir immer eine Lösung gefunden.“

Damit die Anwohner der Straße Tillskamp sich dazu äußern können, ob sie einem Ausbau zustimmen wollen, beauftragte der Ausschuss die Verwaltung eine entsprechende Kostenaufstellung zu erarbeiten, damit jeder Anlieger erfährt, welche individuellen Kosten auf ihn zukommen würden.