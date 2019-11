Ein neues Kapitel zum Geburtstag

Hochrangige Ehrengäste bei der Feierstunde am Stammsitz in Kassel (vl.): Hans-Ulrich Engel (Aufsichtsratsvorsitzender Wintershall Dea), Sigmar Gabriel (Bundesminister a.D.), Volker Bouffier (Ministerpräsident des Landes Hessen) und Mario Mehren (Vorstandsvorsitzender Wintershall Dea). Foto: Wintershall Dea

Barnstorf / Kassel – Bei den Mitarbeitern von Wintershall Dea am Standort Barnstorf drehen sich die Gedanken aktuell um die Umstrukturierung und die Folgen für die einzelnen Arbeitsplätze. Angesichts des angekündigten Stellenabbaus geraten erfreuliche Anlässe in den Hintergrund, obwohl es in dieser Woche einen guten Grund zum Feiern gab. Die Unternehmensvertreter stießen am Stammsitz in Kassel auf das 125-jährige Bestehen von Wintershall an.

Etwa 400 Gästen, darunter prominente Größen wie Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und Ex-Bundesminister Sigmar Gabriel, nahmen an dem großen Festakt teil. Laut Pressemitteilung des Unternehmens waren neben hochrangigen Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland, aus Politik und Gesellschaft, auch Wegbegleiter, Wegbereiter und Mitarbeiter der Einladung des international tätigen Gas- und Ölunternehmens gefolgt.

„Wir feiern ein Jubiläum, aber das Geburtstagskind hat sich längst zu etwas Neuem entwickelt. Wie alle spannenden Geschichten im Leben, gibt es auch in der Historie von Wintershall viele Wende- und Höhepunkte. An einem dieser Punkte stehen wir aktuell: Vor einem halben Jahr sind Wintershall und Dea zu Wintershall Dea fusioniert. Pünktlich zum Geburtstag schlagen wir also ein neues Kapitel auf. Die Geschichte ist lange noch nicht abgeschlossen“, erklärte Vorstandsvorsitzender Mario Mehren in seiner Festrede.

Der Zusammenschluss sei der richtige Schritt zur richtigen Zeit, um auf die Veränderungen in der Erdöl- und Erdgasbranche zu reagieren, zeigte sich Mehren überzeugt. „Damit tun wir genau das, was die Geschichte von Wintershall schon so oft ausgezeichnet hat: Wir nehmen Veränderungen und Herausforderungen an und haben den Mut, neue Wege zu gehen.“ Die beiden Unternehmen passten gut zusammen. Wintershall und Dea arbeiteten seit Jahrzehnten Seite an Seite zusammen.

Hans-Ulrich Engel, Aufsichtsratsvorsitzender von Wintershall Dea und Finanzvorstand des Mutterkonzerns BASF, sagte in seinem Grußwort: „Bei Wintershall hat Veränderung Tradition. Der Mut, immer wieder vertraute Pfade zu verlassen, auf die aktuelle Marktsituation zu reagieren, Herausforderungen als Chancen zu sehen und als Chancen zu nutzen – das macht ein erfolgreiches Unternehmen aus! Genau das konnte Wintershall. Und genau das kann auch Wintershall Dea. Wintershall Dea hat viel erreicht – und noch viel vor.“

Während Wintershall am Standort Barnstorf seit mehr als sechs Jahrzehnten aktiv ist, reicht das Engagement in Kassel weiter zurück. Laut Mitteilung des Unternehmens siedelte sich der Erdöl- und Erdgasproduzent bereits im Jahr 1920 in Kassel an und verlegte in den 1950er Jahren den Firmensitz in die nordhessische Stadt. Auch nach dem Zusammenschluss mit Dea ist Kassel neben Hamburg einer der Unternehmenssitze.

Ministerpräsident Volker Bouffier ging in seinem Grußwort auf die Geschichte ein und stellte fest, dass Wintershall vor 125 Jahren ursprünglich als Bohrunternehmen zur Kaliproduktion gegründet worden sei. Heute sei die Firma Europas führendes, unabhängiges Gas- und Ölunternehmen mit weltweit rund 4 000 Mitarbeiter. „Eine wunderbare nordhessische Erfolgsgeschichte, die auch zeigt: Die Entscheidung für Hessen ist immer eine gute“, wird der Landesvater in der Pressemitteilung zitiert. Und weiter: „Es gibt nicht viele Unternehmen, die bereits seit 125 Jahren existieren. Wintershall Dea kann, wie im Übrigen auch die Region, stolz auf seine Leistung sein. Ich bin mir sicher, dass das Unternehmen in seiner Erfolgsgeschichte noch viele weitere Kapitel hinzufügen wird.“

Sigmar Gabriel warf in seiner Festrede einen Blick auf die globalen Themen sowie die Herausforderungen, die sich Europa aktuell stellen. Für Wintershall Dea gab der ehemalige Umwelt-, Außen- und Wirtschaftsminister relevante Anregungen für die künftige Ausrichtung. „Wintershall Dea hat eine deutsche Geschichte und eine europäische Zukunft – als ein dynamischer internationaler Player, der Brücken bauen kann“, so Gabriel in seiner Ansprache. sp