Neuer Vorsitzender will Bürger ins Boot holen

Barnstorf - Von Eva-maria Konkel. Bei Reinhard Börger war schon etwas Wehmut zu spüren, als er die Mitglieder und Gäste des FDP-Ortsverbands Samtgemeinde Barnstorf am Donnerstagabend zur Jahreshauptversammlung im „Schröders“ begrüßte. Er hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass er sein Amt als Vorsitzender nach 20 Jahren abgeben wollte. Zu seinem Nachfolger wurde Domingo Peiniger bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung gewählt.

Der neue Vorsitzende übernahm mit sichtbarer Freude den Führungsposten. Eine solche Aufgabe ist für ihn nicht neu, denn in seiner alten Heimat Bielefeld-Sennestadt war er schon als Vorsitzender im Ortsverband der Liberalen tätig, bevor ihn persönliche Gründe in den Hunte-Flecken führten. „Meine Frau hat mich nach Barnstorf verschleppt“, sagte Peiniger lachend. Der Vater von drei kleinen Kindern hat sich für sein neues Amt viel vorgenommen. „Ich glaube fest daran, dass man nur gemeinsam viel erreichen kann. Deshalb möchte ich die Bürger mit ins Boot holen, wenn es um die Umsetzung kommunalpolitischer Aufgaben geht“, so der Vorsitzende.

Als Beispiel führte er den geplanten Spielplatz im Baugebiet an der Walsener Straße in Barnstorf an. Dort sollten die Anwohner in die Planung der Anlage eingebunden werden. „Wer sich aktiv einbringt, wird auch ein vermehrtes Interesse am Erhalt des Spielplatzes haben“, ist der 45-jährige Familienvater überzeugt.

Eine große Aufgabe sieht Peiniger darin, junge Menschen für die Politik zu interessieren. Damit trifft er auch den Nerv der ehemaligen Eydelstedterin Judith Berendes, die heute in Düsseldorf lebt und als Mitarbeiterin für Schulpolitik im Landtag arbeitet. Als Ehrengast anwesend, berichtete sie von der Schwierigkeit, junge Menschen für das politische Engagement zu begeistern. Sie selber habe sich schon als Kind darüber aufgeregt, dass es in ihrem Heimatort Gothel kein Ortsschild gegeben habe, berichtete sie lachend. „Heute ist das ja der Fall. Zwar nur ein grünes, aber immerhin“, so Berendes. Ihr Appell an die Jugend: „Wenn euch etwas stört, meckert nicht nur, sondern engagiert euch.“

Die Bürgermeisterin des Fleckens Barnstorf ließ es sich trotz ihres Terminstresses nicht nehmen, bei der Zusammenkunft vorbeizuschauen, um dem scheidenden Vorsitzenden ihren Dank für die gute Zusammenarbeit auszusprechen. Neben Elke Oelmann sparte auch Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers nicht mit Lob. Er hob noch einmal die Wichtigkeit einer konstruktiven Zusammenarbeit, die es mit Börger immer gegeben habe, hervor. Die stellvertretende Vorsitzende des FPD-Kreisverbands Diepholz, Heike Hannker, schloss sich den Grußworten an.

Umrahmt von einem Spargelessen, wurden die Regularien der Tagesordnung zügig abgearbeitet. Der Noch-Vorsitzende blickte auf ein ereignisreiches Jahr mit vielen Aktionen zurück. Vorstandskollege Wilhelm Dieke nahm in seinem Bericht aus den Fraktionen kurz Stellung zur Sanierung des Freibades: „Ja, es hat viel Geld gekostet, aber das Ergebnis gibt uns Recht und die kritischen Stimmen sind still geworden.“

Schatzmeister Dierk Middendorf zeigte eine positive Entwicklung der Finanzen auf. Bei den Wahlen wurde der stellvertretende Vorsitzende Klaus Naber bestätigt. Neu im Führungsgremium ist Harm Abeling, der nunmehr neben Erwin Hoge das Amt des Beisitzers innehat. Die Vorstandskollegen Wilhelm Dieke und Dierk Middendorf standen nicht zur Wahl. Reinhard Börger wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt, was er mit Rührung und Dankbarkeit annahm.