Neuer Name und neue Ideen in Barnstorf: „Wir sind die BIG“

Von: Jannick Ripking

Teilen

Aus Barnstorfer Fördergemeinschaft wird BIG: Der aktuelle Vorstand präsentiert das neue Markenkonzept. © Jannick Ripking

Jahreshauptversammlung des Barnstorfer Fördervereins: Rouven Barmbold stellt ein neues Markenkonzept für den Verein vor. Er wird sich ein neues Gesicht verschaffen und demnächst in BIG (Barnstorfer Interessengemeinschaft) umbenennen. Damit verbunden sind auch einige frische Ideen.

Barnstorf – Und plötzlich sprach Angela Merkel. Sie begrüßte die Mitglieder der Fördergemeinschaft. Die Ex-Bundeskanzlerin kam aber nicht etwa persönlich ins Barnstorfer Restaurant Taverna Dionysos, um der Jahreshauptversammlung der Fördergemeinschaft beizuwohnen. Es handelte sich um eine technische Spielerei zum Einstieg von Rouven Barmbold.

Der Sprecher des Vereins nutzte eine künstliche Intelligenz, die die Stimme Merkels imitierte, um in die Versammlung einzuführen und danach die ernsteren Themen anzugehen. Umfangreichster Punkt: Rouven Barmbold stellte ein neues Markenkonzept für den Verein vor. Die Barnstorfer Fördergemeinschaft wird sich ein neues Gesicht verschaffen und demnächst in BIG (Barnstorfer Interessengemeinschaft) umbenennen.

„Das ist ein Thema, für das wir – und insbesondere ich – häufig kritisiert wurden“, leitete Barmbold ein. „Aber ich halte es für sehr wichtig. Man braucht manchmal einfach einen anderen Anstrich.“ Dafür beauftragte die Barnstorfer Fördergemeinschaft die Werbeagentur Amdre aus Eydelstedt. Sie erstellte ein Konzept für das neue Gesicht des Vereins.

Dafür analysierten die Mitarbeiter zunächst, wie die Bürger die Fördergemeinschaft wahrnehmen. Die Analyse habe gezeigt, dass es an der Zeit war, etwas zu verändern, denn sie fiel nicht gerade positiv aus. Barmbold: „Oft heißt es über uns: ,Die tun ja gar nichts.‘“ Er versicherte als Geschäftsführer von Amdre: „Ich war da nicht involviert.“

Das Ziel des neuen Markenkonzeptes sei nun also, das eigene Image aufzupolieren, moderner und frischer als gemeinsame Einheit aufzutreten. Als Erstes musste die aktuelle Bezeichnung des Vereins dran glauben. „Barnstorfer Fördergemeinschaft – das ist sperrig. Viele stören sich daran“, meinte Barmbold im Namen des Vorstandes. „Ich bin ein Freund der einfachen Dinge“, sagte er.

Und so stehen am Ende nur noch drei Buchstaben: BIG – immer in Versalien geschrieben. Um die Abkürzung auch inhaltlich bedienen zu können, weicht der Begriff „Fördergemeinschaft“ dem Begriff „Interessengemeinschaft“. Das sei ohnehin zutreffender für den Verein, merkte Barmbold an.

„Natürlich muss man sich da auch erst einmal dran gewöhnen“, gibt er zu. Doch sofern alle Mitglieder „dieser Idee konsequent folgen, entsteht ganz viel“. Barmbold: „Es geht darum, sagen zu können: Wir sind die BIG.“ Diesen Satz wiederholte er einige Male, während er den Mitgliedern in Barnstorf das Konzept vorstellte: „Wir sind die BIG.“

Wahlen und Vakanzen: Posten des Vorsitzenden bleibt unbesetzt, Jens Thiemann neuer 2. Vorsitzender Die Barnstorfer Fördergemeinschaft ist weiter ohne ersten Vorsitzenden. Dieser vakante Posten stand bei der Jahreshauptversammlung erneut zur Wahl – und wieder ließ sich kein neuer Amtsträger finden. Aus den Reihen der Mitglieder kam der Vorschlag, dass VGH-Versicherer Jens Thiemann diesen Posten übernehmen soll. Dieser lehnte jedoch ab, war allerdings bereit, eine weitere Vakanz zu beenden: Tamara Griasskin, seit November 2022 neben Ralf Meyer 2. Vorsitzende, legte ihr Amt nach weniger als einem Jahr aus privaten Gründen nieder. An ihre Stelle rückt nun Jens Thiemann. Die Aufgaben des Vorsitzenden übernimmt weiterhin Ralf Meyer – wie schon seit Jahren – kommissarisch. Kein Beinbruch, meint Fördergemeinschaftssprecher Rouven Barmbold: „Wir leben doch schon eine ganze Weile ohne 1. Vorsitzenden ganz gut.“

Der Sprecher der künftigen BIG beschreibt die drei Großbuchstaben als eine „Merkspur, die Aufmerksamkeit und Wiedererkennungswert schafft“, ohne den Verein dabei in seinen Möglichkeiten zu beschränken. Denn Barmbold denkt bereits einen Schritt weiter. Das neue, bewusst schlicht gehaltene BIG-Logo könne anlassbezogen mit einem Zusatz versehen werden. „Und der ist dann immer kleingeschrieben und sieht handschriftlich aus“, erklärte er.

Das heißt: Veranstaltet der Verein eine Party, so wird aus dem reinen BIG eine „BIGparty“. Wenn Weihnachten vor der Tür steht, könnte überall „BIGxmas“ zu lesen sein. „So bekommt unsere Marke immer nach Bedarf eine andere Identifikation ohne Identität zu verlieren“, meinte Rouven Barmbold. Dieser Zusatz sei nahezu frei wählbar. Selbst Merchandise-Artikel seien denkbar. „Wenn in Barnstorf ein Kind geboren wird, könnte es einen Strampler bekommen, auf dem ,BIGbaby‘ steht. Warum denn nicht?“, sagte Barmbold.

Der Vorstand werde die Umsetzung des Markenkonzeptes nun vorantreiben, so Barmbold: „Unser erstes BIG-Produkt wird hoffentlich der Stadtgutschein sein.“ Dieser ist schon lange angekündigt, lässt aber immer noch auf sich warten. 2024 soll er kommen. Sein wahrscheinlicher Name: „BIGzaster“.