Neuer Lebensabschnitt mit mehr Freizeit

Gabriele Schomaker geht in den Ruhestand. Sie freut sich auf mehr Freizeit und will das Leben genießen. Foto: Ripking

Barnstorf - Von Jannick Ripking. Gabriele Schomaker redet leise und bedacht. Ihr weißes, in der Mitte gescheiteltes Haar umspielt das Gesicht. Wenn sie spricht, glänzen ihre Augen durch die ovalen Brillengläser. Aus der Ruhe scheint sie nichts mehr zu bringen. Sie ist mit sich im Reinen und freut sich auf einen neuen Lebensabschnitt. Die Buchhändlerin geht in den Ruhestand.

Vor fast 22 Jahren, im April 1998, eröffnete Gabriele Schomaker in der Brinkstraße, ganz in der Nähe vom Rathaus, die Buchhandlung Seitenwind. Am 31. März ist Schluss und die Türen des Ladens bleiben geschlossen. Als sie über die Anfänge in Barnstorf spricht, muss sie nicht lange überlegen, um sich zu erinnern. „Ich hatte meinen ersten Tag, da war hier gerade Frühjahrsmarkt“, weiß sie noch ganz genau. Seitdem habe sie einen treuen Kundenstamm aufbauen können. „Meine Kunden sind mit dem Laden älter geworden“, sagt sie.

Gabriele Schomaker wird in diesem Jahr 69 Jahre alt und freut sich auf den Ruhestand, obwohl sie ihren Beruf liebt. „Von sich aus ein Ende zu finden, ist immer schwer“, gibt sie zu. Deswegen brauchte sie einen Ruck von außerhalb: „Meine Vermieterin hat den Mietvertrag gekündigt, weil sie das Haus verkaufen will.“ Den Zeitpunkt haben beide gemeinsam gewählt. „Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander“, sagt die Buchhändlerin.

Doch was kommt nach der Schließung ihres Ladens? Sie grinst, atmet kurz ein. Nicht zum ersten Mal muss sie sich mit dieser Frage auseinandersetzen. „Alle fragen mich immer: ,Was machst du danach?‘ Ich will einfach das Leben genießen und Dinge tun, für die ich bislang keine Zeit hatte“, sagt sie. Dazu gehören vor allem alltägliche Kleinigkeiten: „Ich freue mich darauf, mit Bekannten einen Kaffee trinken oder einfach mal schwimmen zu gehen.“ Insbesondere will sie sich Zeit für sich nehmen: „Ich freue mich darauf, meine eigenen Bedürfnisse nicht immer hinten anstellen zu müssen.“

Neue Kunden habe es in den vergangenen Jahren kaum noch gegeben. Das liege unter anderem an der Digitalisierung und dem Aufkommen des Internethandels. Sie sieht es aber gelassen: „Die Gesellschaft hat sich einfach in diese Richtung entwickelt.“ Die Vielfalt bei Online-Anbietern sei schlicht größer als in regionalen Buchläden. Was die großen Internetkaufhäuser den Kunden aber nicht bieten könnten, sei die Beratung. „Ich habe immer versucht, mich in meine Kunden hineinzuversetzen“, erzählt sie. Manchmal seien Kunden gekommen, die ein Geschenk für jemanden gesucht haben. „Wenn ich im Gespräch merke, dass derjenige gar kein Buch braucht, dann schicke ich die Leute auch woanders hin“, sagt Gabriele Schomaker.

Ihr war eine gute Beratung und die Bindung zum Kunden schon immer wichtiger als der reine Profit.