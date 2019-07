„Malle meets Rock“: Chris Knuspa aus Drebber will in der Partyszene durchstarten

Der große Auftritt rückt näher: Chris Knuspa will dem Publikum bei der Party „Malle meets Rock“ in Barnstorf einheizen. Organisator Thorsten Brüggemann verspricht ein stimmungsvolles Programm.

Kurz die Kappe zurechtgerückt, die schwarze Sonnenbrille aufgesetzt und schon kann die Party beginnen. Wenn Chris Knuspa zum Mikrofon greift, schießt das Stimmungsbarometer in die Höhe: „Fremdgehen tun wir alle mal!“ lautet die Ansage in seinem ersten Song.

Drebber / Barnstorf - Die musikalische Botschaft passt zum Ballermann, wo sich Schlagerstars wie Jürgen Drews, Mickie Krause oder Mia Julia die Klinke in die Hand geben, um feierfreudigen Urlaubern einzuheizen.

Gegen ein Gastspiel auf Mallorca hätte Chris Knuspa nichts einzuwenden. „Das wäre schon geil“, sagt der 42-jährige Drebberaner. Aber er befindet sich noch am Anfang seiner Karriere, muss erst einmal kleine Brötchen backen und auf seine Musik aufmerksam machen. Zurzeit fiebert der heimische Stimmungsmacher seinem ersten großen Auftritt entgegen. Der Sänger tritt am Sonnabend, 10. August, bei der Party „Malle meets Rock“ auf der Westfalen-Tankstelle in Barnstorf auf.

Bei „Xtreme Sound“ in Köln an der richtigen Adresse

Den Schritt in die Schlagerszene hat Chris Knuspa, so sein Künstlername, vor gut einem Jahr gewagt. Freunde und Kollegen hätten ihn darin bestärkt, sich auf das Abenteuer einzulassen: „Da gehörst du hin, du hast die Stimme dafür“, so der Tenor. Doch wer Erfolg haben will, braucht nicht nur Talent und Mut, sondern auch professionelle Macher im Hintergrund. Also streckt die Frohnatur ihre Fühler nach einer Produktionsfirma aus.

Bei „Xtreme Sound“ in Köln ist der Drebberaner gleich an der richtigen Adresse. Die Firmeninhaber Hartmut Weßling und Michael Rötgens haben etliche namhafte Künstler unter Vertrag, produzieren mittlerweile den Großteil aller Stimmungshits in Deutschland. Da gibt es Charterfolge am laufenden Band. Nun liefert das Duo aus der Domstadt auch Kompositionen und Texte für Chris Knuspa.

„Man hat mir einfach gesagt, dass ich Party machen soll“

Für die Aufnahmen braucht der Newcomer gar nicht weit zu reisen. Er singt die Songs imStudio von Dirk Fiebich in Gohfeld bei Löhne ein. „Ich fühle mich sehr gut aufgehoben. Sie gehen auch auf meine Wünsche ein“, lobt Chris Knuspa die Zusammenarbeit mit den renommierten Musikproduzenten. Er habe bereits bei seiner Premiere im Frühjahr 2018 ein positives Feedback für seine Stimme erhalten. Innerhalb von drei Stunden sei das erste Lied im Kasten gewesen.

„Man hat mir einfach gesagt, dass ich Party machen soll“, erinnert sich der 42-Jährige an seine erste professionelle Aufnahme. Die Technik sei ihm nicht fremd gewesen, denn er habe auch zuhause ein kleines Tonstudio. Er mache schon von klein auf Musik, habe bereits in einer Band gespielt und beherrsche mehrere Instrumente, die er sich selbst beigebracht habe, so der Vollblutmusiker, der seinen Lebensunterhalt im Logistikbereich eines großen Unternehmens verdient.

Chris Knuspa spricht Tabuthemen an

Die Musik ist sein großes Hobby. Den Moralapostel will er dabei nicht spielen. Ganz im Gegenteil: Chris Knuspa spricht mit Titeln wie „Fremdgehn tun wir alle mal“ und „Heute sauf ich bis du schön bist“ auch Tabuthemen an. „Das ist doch die Realität, da steckt Wahrheit drin“, meint der Schlagersänger. Wohlwissend, dass bei den Fans in der Partyszene am besten solche Lieder ankommen, in denen es um Urlaub, Feiern und natürlich Saufen geht.

Die Produzenten haben ein bewährtes Erfolgsrezept, wenn es um die Komposition von Partyhits geht: Die Hookline des Titels muss kurz sein, dazu ein „Scha-la-la“ oder „Ei-ei-ei“, damit der Song nach vorne geht. Der Refrain muss sofort ins Ohr gehen. Schließlich soll das Publikum mitsingen können. In dieses Muster passen auch die Werke von Chris Knuspa. Beispiel eines Refrains: „Fremdgehen tun wir alle mal. Was soll sein, ist egal. Fremdgehen tun wir alle mal – alle alle mal.“

Songs in den „Mallorca-Mega-Charts Top 100“

Die Rückmeldungen auf seine beiden ersten Partykracher seien positiv, berichtet der Drebberaner. Etliche Freunde hätten sich die Songs, die bereits in den „Mallorca-Mega-Charts Top 100“ vertreten gewesen seien, auf den Plattformen im Internet heruntergeladen. Wie die Schlager ankommen, habe er kürzlich bei der Geburtstagsfeier einer Bekannten erlebt, wo er spontan das Mikro in die Hand genommen habe. „Die Tanzfläche war voll. Es war super, dem Publikum so nah zu sein.“

Nun freut sich der Sänger auf den Auftritt in Barnstorf. Dort will er auch seinen brandneuen Song präsentieren, der am 9. August auf den Markt kommt. Damit verfügt der Drebberaner schon über ein kleines Programm, mit dem er künftig auch gerne bei anderen Veranstaltungen auftreten will. Dafür muss es nicht gleich die ganz große Bühne sein. „Für mich ist es wichtig, dass die Leute ihren Spaß haben!“

„Specktakel“ kommt zu „Malle meets Rock“

Veranstalter Thorsten Brüggemann würde sich freuen, wenn Chris Knuspa der Durchbruch gelingt. Es wäre nicht der erste Schlagersänger, der zu Beginn seiner Karriere durch den Hunte-Flecken tourt. Bereits vor einigen Jahren ist Justin Winter bei einer Weihnachtsparty auf der Tankstelle aufgetreten. Inzwischen ist sein Name durch Funk und Fernsehen bekannt. „Ich bin das richtige Sprungbrett“, sagt Brüggemann augenzwinkernd.

Hauptakt auf der Party ist das Duo „Specktakel“, das mit dem Titel „Mama Laudaaa“ die Charts gestürmt hat. „Mega Jungs, super sympathisch“, sagt Chris Knuspa, der die beiden Krefelder in diesem Jahr schon auf Mallorca getroffen hat. Außerdem hat Organisator Thorsten Brüggemann die Cover-Band Halbgar aus Dinklage verpflichtet. Sie übernimmt den rockigen Teil des Abends. Beginn ist um 18 Uhr.

Tickets für die Party

Vorverkaufskarten zum Preis von 10 Euro gibt es an der Westfalen-Tankstelle. Bei Nordwest-Ticket und in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung, also auch beim Diepholzer Kreisblatt, sind die Karten für 11,90 Euro erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 12 Euro.