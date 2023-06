Neue Friedhofssatzung in Barnstorf: Späte Reaktion auf ein 17 Jahre altes Gesetz

Von: Jan Könemann

Der Eingang zum Friedhof in Drentwede. © Reckmann

Der Rat der Samtgemeinde Barnstorf hat eine neue Friedhofssatzung verabschiedet. Es ist die späte Reaktion auf eine bereits 17 Jahre zurückliegende Gesetzesänderung. Auch die Gebühren werden angepasst.

Barnstorf – Seit 1977 hatte sie ohne Veränderungen Bestand, jetzt wurde sie komplett neu gefasst. Die Mitglieder des Samtgemeinderates Barnstorf stimmten in ihrer jüngsten öffentlichen Sitzung dem Erlass einer neuen Friedhofssatzung zu. Zusätzlich wurde auch gleich eine neue Friedhofsgebührensatzung (zuletzt geändert 1998) beschlossen. Lediglich Ratsherr Klaus Schmelz (Bündnis 90/Die Grünen) enthielt sich bei der gemeinsamen Abstimmung.

In Niedersachsen trat bereits zum 1. Januar 2006 ein neues Bestattungsgesetz in Kraft – vor langer Zeit also. „In der Friedhofssatzung sind aufgrund der neuen Regelungen im niedersächsischen Bestattungsgesetz zahlreiche Änderungen notwendig“, erklärte Jörg Kohröde, stellvertretender Fachbereichsleiter Soziales und Ordnung bei der Samtgemeinde Barnstorf, im Ratssaal. Dies betreffe unter anderem die Verwendung von Natursteinen und Anpassungen an den heutigen Rechtsstand, vor allem aber die Einführung von mittlerweile nicht mehr ganz so neuen Bestattungsformen.

Doch warum kommt die Änderung der Friedhofssatzung erst jetzt, mehr als 17 Jahre nach der Gesetzesänderung? „Die alte Friedhofssatzung war durch das neue Bestattungsgesetz nicht hinfällig“, erläutert Kohröde auf Nachfrage der Redaktion. Aber jetzt hätte diese Satzung aufgrund der neuen Bestatungsformen sowieso eine Überarbeitung gebraucht. Kohröde: „Aufgrund der erforderlichen Vielzahl an Änderungen haben wir uns dann für eine komplette Neufassung der Friedhofssatzung entschieden“. Diese sei bereits seit mehr als drei Jahren in Arbeit gewesen.

Bei den neuen Formen der Bestattung handele es sich laut Koröhde um „Reihenrasengrabstätten für Urnen“ und die „Urnenpartnergrabstätten unterm Baum“. In den letzten Jahren habe ein Wechsel in der Bestattungskultur stattgefunden, erklärte er: „Es findet eine Entwicklung zur Urnenbeisetzung statt.“ Genaue Zahlen könne er zwar nicht nennen, schätzt den Anteil aber auf „um die 60 Prozent“.

Die neuen Regelungen zur Verwendung von Natursteinen sollen in fernen Ländern Kinderarbeit verhindern, erklärt der stellvertretende Fachbereichsleiter. „Natursteine dürfen auf dem Friedhof in Drentwede nur verwendet werden, wenn entweder glaubhaft gemacht wird, dass sie in einem Staat oder Gebiet gewonnen oder hergestellt wurden, in dem das Übereinkommen über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 eingehalten wird“, heißt es dazu in der neuen Satzung. „Oder ein Zertifikat bestimmter Organisationen vorliegt“, merkt Kohröde an.

Auch die Friedhofsgebührensatzung wurde erneuert. Eine Anpassung der Gebühren habe nach der Euro-Einführung lediglich auf der Grundlage von Umrechnungen und Rundungen stattgefunden, stellte Kohröde den Sachverhalt dar und machte deutlich: „Eine Anpassung des Gebührentarifs ist dringend erforderlich.“ Es wurden in der Neufassung daher jetzt „zusätzliche Gebührentarife aufgenommen, um Fälle, die bisher aufgrund fehlender Regelungen nicht rechtssicher abgerechnet werden konnten, abzubilden“, erklärte er. Dies betreffe vorwiegend die „Urnenpartnergrabstätten unterm Baum“.

Kohröde erklärte außerdem, dass eine Kostendeckung im Bereich Friedhofswesen trotz Anpassung der Gebühren nicht möglich sei. Die Kosten dürften den Aufwand nicht übersteigen. Die Firma Allevo Kommunalberatung GmbH wurde am 17. Dezember 2020 mit der Erstellung einer Gebührenkalkulation für den Friedhofsbereich beauftragt. Aufgrund von „krankheitsbedingten Ausfällen“ habe die Beratungsfirma erst jetzt, zweieinhalb Jahre nach Auftragsvergabe, die Kalkulation vorlegen können. Der anzustrebende Kostendeckungsgrad wird dort mit 50 bis 70 Prozent angegeben. „Ziel der Verwaltung ist außerdem, eine Kostenangleichung mit den anderen Friedhöfen in der Samtgemeinde anzustreben“, berichtete Kohröde.

Klaus Schmelz meldete sich vor der Abstimmung zu Wort und kritisierte die in Paragraph acht gemachten Vorschriften bezüglich der Särge und Urnen. „Das finde ich sehr veraltet. Außerdem umgehen wir damit eine Diskussion, die wir früher bereits geführt haben.“ Er bemängelte, dass die dort gemachten Bestimmungen die Bestattungsmöglichkeiten von Andersgläubigen einschränken würden.

„Auch andersgläubige Menschen können in Drentwede bestattet werden“, machte Kohröde deutlich. Die Samtgemeinde würde hierfür ein Feld zur Verfügung stellen, aber „bisher hat es noch keine Anfragen gegeben“, teilte er auf Nachfrage mit.