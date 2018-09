Neubau der Huntebrücke Oeverlingen

Barnstorf - Die Huntebrücke Oeverlingen soll neu gebaut werden. Auf einen entsprechenden Beschluss des Verwaltungsrats wies Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers in der letzten Sitzung des Fleckensrates hin.

Wie es dazu aus dem Bauressort hieß, ist die Holzbrücke abgängig, es seien Schäden an den Aufliegern festgestellt worden, eine Reparatur komme nicht mehr in Frage. Die Pläne liegen bereits vor. Es soll eine Brücke mit Stahlkonstruktion werden, wobei der Standort technisch bedingt etwas nach Süden versetzt wird, also in Richtung der „Oelbrücke“, berichtete Mitarbeiterin Claudia Emker.

Der Bauantrag ist gestellt, wenn auch noch der erwartete Förderbescheid eintrifft, dann soll so bald wie möglich mit dem Bau begonnen werden. Im Haushalt des Flecken Barnstorf für 2018 sind 250.000 Euro für den Neubau eingeplant, der damit die größte Investition darstellt.

sr