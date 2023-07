Barnstorfer Fördergemeinschaft will eigene Marke im September präsentieren

Von: Jannick Ripking

Rouven Barmbold warb bereits im Februar für den Barnstorfer Stadtgutschein. Das Projekt ruht derzeit allerdings, weil die Fördergemeinschaft an einem eigenen Markenkonzept arbeitet. © Sander, Carsten

Die Barnstorfer Fördergemeinschaft will sich ein neues Geischt zulegen – in Form einer eigenen Marke. Die Arbeit am dazugehörigen Konzept hat für die Fördergemeinschaft Vorrang. Das geht allerdings zulasten anderer Projekte wie zum Beispiel dem Barnstorfer Stadtgutschein. Der lässt noch auf sich warten.

Barnstorf – Er lässt zwar auf sich warten, doch ad acta gelegt ist er noch nicht: Die Rede ist vom Barnstorfer Stadtgutschein. Die Fördergemeinschaft hält nach wie vor an ihrem Projekt fest, schiebt es allerdings nach hinten. Denn Vorrang hat die Entwicklung einer Marke für Barnstorf, erklärt Rouven Barmbold als Sprecher der Fördergemeinschaft. Diese Idee hatte er bereits vor eineinhalb Jahren ins Spiel gebracht (wir berichteten). Nun soll die Marke samt Namen und Konzept im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Fördergemeinschaft im September vorgestellt werden.

Barnstorfer Fördergemeinschaft: Enthüllung des Markenkonzeptes während der Jahreshauptversammlung

„Da ist etwas im Entwurf“, sagt Barmbold über die eigene Barnstorf-Marke, die kommen soll. Spruchreif sei aber noch nichts. Die große Enthüllung lässt also noch auf sich warten, soll allerdings während der Jahreshauptversammlung im Restaurant „Taverna Dionysos“ in Barnstorf am Dienstag, 5. September, ab 19 Uhr erfolgen: „An dem Tag wollen wir unser Markenkonzept vorstellen.“

Zurück zum Barnstorfer Stadtgutschein: „Er ist immer noch in Planung“, versichert der Sprecher der Fördergemeinschaft. Der im Februar für den Gutschein ausgelobte ursprüngliche Zeitplan für Frühjahr 2023 ist bereits lange verstrichen. Zu gering waren seinerzeit die Rückmeldungen der in der Fördergemeinschaft vertretenen Unternehmen. Deswegen rührte Barmbold im April noch einmal ordentlich die Werbetrommel (wir berichteten).

Die Idee hinter dem Stadtgutschein Seit dem vergangenen Jahr können Arbeitgeber pro Angestelltem 50 Euro als Sachbezug steuerfrei ausgeben – einmalig oder monatlich. Genau dort soll der Barnstorfer Stadtgutschein ansetzen, denn er wäre per Definition ein solcher Sachbezug.

Die Idee: Der Barnstorfer Einkaufsgutschein beschränkt sich ausschließlich auf die lokalen Geschäfte. Das Geld aus dem Ort bliebe demnach auch im Ort. Die Fördergemeinschaft geht von einem geschätzten zusätzlichen Umsatzvolumen in Höhe von rund 10 000 Euro, wenn die teilnehmenden Betriebe ihren Mitarbeitern diesen steuerfreien Gutschein zur Verfügung stellen.

Deswegen liegt das Hauptaugenmerk der Fördergemeinschaft zwar auf den Unternehmen in der Samtgemeinde. Aber Privatpersonen sind nicht vom Barnstorfer Stadtgutschein – wenn er denn irgendwann kommt – ausgeschlossen, weil er sich auch gut als Geschenk eigne, so die Fördergemeinschaft Barnstorf.

Seitdem ist allerdings nicht mehr viel, besser gesagt gar nichts passiert. „Wir haben die Akquise erst einmal für die Arbeit an der Marke für Barnstorf unterbrochen“, berichtet Barmbold. Das Ziel von mindestens 30 teilnehmenden Betrieben sei deswegen noch nicht erreicht.

Das Markenkonzept sei aktuell einfach wichtiger. „Wir haben gemerkt, dass unsere potenziellen Partner ein Gesicht der Fördergemeinschaft brauchen“, erklärt er. Dieses Gesicht soll nun durch die Barnstorf-Marke geschaffen werden. Dadurch, so die Hoffnung, gehe das Marketing in Zukunft leichter von der Hand. Barmbold: „Wenn wir eine eigene Marke haben, können wir sie spielerisch in alle anderen Aktionen der Fördergemeinschaft einbeziehen.“

Das gelte auch für den geplanten Stadtgutschein, dessen endgültiger Name nach Auskunft des Sprechers der Fördergemeinschaft aus gutem Grund noch nicht feststeht: „Der Name des Gutscheins wird sich aus dem Namen der Marke ableiten.“ Das heißt im Umkehrschluss: Bis zur Generalversammlung im September ruht die Akquise der teilnehmenden Betriebe. Es könnte also noch dauern, bis es den Barnstorfer Stadtgutschein gibt.