Autohaus Kording schließt seine Pforten

Vergebliches Bemühen um Nachfolge

+ © Speckmann Das Autohaus Kording in Drebber schließt nach fast 58 Jahren seine Pforten. Für Elisabeth und Wilhelm Rodenbeck beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt. © Speckmann

Drebber - Von Thomas Speckmann. Im Autohaus Kording in Drebber gaben sich am gestrigen Freitag noch einmal zahlreiche Kunden die Klinke in die Hand. Hier kleine Reparaturen oder Fachfragen, dort herzliche Abschieds- und Dankesworte. Am späten Nachmittag war dann Feierabend für die Belegschaft. Es war ihr letzter offizieller Arbeitstag in dem Betrieb, der zum Jahresende seine Pforten schließt.