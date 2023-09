Note 1,1: Enno Abeling aus Düste ist jahrgangsbester Landwirtschaftsmeister der Region

Von: Jannick Ripking

Enno Abeling aus Düste ist jahrgangsbester Landwirtschaftsmeister der Region. Er schloss mit der Note 1,1 ab. © Jannick Ripking

Enno Abeling hat seinen Landwirtschaftsmeister mit der Note 1,1 abgeschlossen. Damit ist er Jahrgangsbester in der Region. Er erzählt, welche Hürden er dafür nehmen musste und gibt einen Ausblick auf seine Ziele.

Düste – Fremdbetriebsprüfung: 1,0, Meisterarbeit: 1,0. Am Ende stand auf dem Zeugnis eine 1,1. „Beim Rest war ich minimal schlechter“, sagt Enno Abeling schmunzelnd. Der Düster hat seinen Meisterbrief in der Tasche – als jahrgangsbester Landwirtschaftsmeister der Landwirtschaftskammer in Nienburg und Sulingen.

Als Enno Abeling sein Zeugnis erhielt, wusste er noch nicht, dass er der Beste seines Jahrgangs sein wird. „Es gibt drei Prüfungstage“, erklärt er. „Ich war am zweiten dran. Es hätte also noch jemand am dritten Tag besser sein können als ich.“ Es war aber niemand besser. Ob er damit gerechnet hat? „Nein, ich habe es gehofft, aber nicht erwartet“, sagt er. Etwa einen Tag habe er gebraucht, sein außerordentlich gutes Ergebnis einzuordnen. Abeling blickt auf seine Meisterausbildung von 2021 bis 2023 zurück: „Wenn man sich zwei Jahre da ran setzt, dann ist man natürlich auch stolz auf das, was man am Ende geleistet hat.“

Enno Abeling: Zweijährige Meisterschule war kein Zuckerschlecken

Denn die zweijährige Zeit sei kein Zuckerschlecken gewesen: „Ich hatte zwar durch die Fachschule, die ich besucht hatte, schon ganz gute Vorkenntnisse und konnte mit dem Unterricht gut umgehen“, aber es habe auch viele anstrengende Tage gegeben. Besonders seine 110 Seiten lange Meisterarbeit habe ihm hin und wieder einiges abverlangt. „Da sitzt du manchmal auch bis in die Nacht dran und bist am Schreiben“, erzählt er.

Für die Meisterarbeit hatten alle aus seinem Jahrgang ein halbes Jahr Zeit. „Das Thema musste betriebsbezogen sein.“ Abeling wählte für seine Arbeit den elterlichen Hof in Düste mit Schweinemast und Kartoffelbau aus. „Ich habe den Ist-Betrieb mit einer möglichen Zukunftsvariante verglichen“, erzählt er. In seiner Ausarbeitung kam er zu dem Schluss, „dass der Betrieb so weiterlaufen könnte, wie er besteht“. Aber einzelne Betriebszweige könnten durchaus noch optimiert werden. Er erklärt: „Der Betrieb muss schauen, dass er mit den politischen Gegebenheiten und Personalproblemen zurechtkommt“. Das Ergebnis: 1,0.

Bestnoten in Meisterarbeit und Fremdbetriebsprüfung

Abgesehen von der Meisterarbeit seien die Eigen- und die Fremdbetriebsprüfung sowie das sogenannte Arbeitsprojekt – eine weitere schriftliche Arbeit – die „zeitintensivsten und anspruchsvollsten Punkte“ der zweijährigen Meisterschule gewesen, meint Enno Abeling.

„Man weiß vorher nicht, wo die Prüfung abgehalten wird“, berichtet der frisch gebackene Landwirtschaftsmeister. Den Treffpunkt erfahren die Prüflinge einen Tag vorher. Für Abeling ging es – passend zu seinen Schwerpunkten – zu einem Schweinemastbetrieb mit Ackerbau. „Kühe wären bei mir nicht infrage gekommen“, sagt er. Zurück zur Prüfung: „Der Betrieb stellt sich etwa eine Stunde lang vor. Danach hat man gut zwei Stunden Zeit, etwas für die Prüfung auszuarbeiten.“ Seine Ergebnisse stellte Enno Abeling im Anschluss einer Prüfungskommission vor und überzeugte mit der bestmöglichen Note.

Enno Abeling will den elterlichen Hof in Düste mittelfristig übernehmen

Ohne Unterstützung, ist sich der Landwirtschaftsmeister aus Düste sicher, würde er jetzt kein 1,1er-Zeugnis in den Händen halten: „Ich danke meiner Familie und vor allem auch den Mitarbeitern des Betriebes zuhause. Sie haben mir in den vergangenen zwei Jahren viel der anfallenden Arbeit abgenommen.“ Auch seinen Mitabsolventen und Carsten Kühlcke dankte er „für die schöne Zeit“. Kühlcke ist von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Nienburg. Er betreute den Kurs über die vollen zwei Jahre.

Und wie geht es jetzt für Enno Abeling weiter? Er ist nun als Landwirtschaftsmeister beim elterlichen Betrieb in Düste angestellt. Trotz der guten Noten ist Abeling froh, dass die Zeit an der Meisterschule vorbei ist: „Jetzt kann ich mich voll und ganz auf den Betrieb konzentrieren.“ Zuversichtlich blickt er auf die kommenden Herausforderungen und anstehenden Aufgaben des Hofes, bei denen er sich noch stärker einbringen will. Mittelfristig möchte Enno Abeling den Hof in Düste übernehmen: „Das ist der Plan.“