Allos Hof-Manufaktur aus Drebber für Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert

Von: Jan Könemann

Die Allos Hof-Manufaktur ist erneut für Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert. Bereits im letzten Jahr hatte das Unternehmen, dessen Ursprung in Drebber liegt, den Preis gewonnen. Am Standort Drebber, einer der größten von Allos, werden heute Müsli sowie Frucht- und Haferriegel produziert.

Drebber – Der Begriff Nachhaltigkeit und die Allos Hof-Manufaktur, die ihren Ursprung in Drebber hat, passen zusammen, wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Auch heute zählt dieser Standort noch zu den größten des Unternehmens. Im vergangenen Jahr gewann Allos den Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) in der Kategorie Biodiversität (wir berichteten).

Auch in diesem Jahr zeichnet der DNP in Zusammenarbeit mit der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), dem Bundesumweltministerium und anderen Partnern besonders nachhaltige Unternehmen aus – bereits zum 16. Mal. Im Vergleich zum Vorjahr hat es jedoch einige Veränderungen gegeben. Durch gewisse Umstrukturierungen werden jetzt erstmals die Vorreiter in 100 Branchen ausgezeichnet. Die Liste der Nominierten ist lang. Wieder mit dabei: die Allos Hof-Manufaktur. Dieses Mal in dem Sektor „Nahrungs- und Genussmittel“ und der Branche „Back- und Süßwaren“.

„Es ist schon relativ selten, dass ein Unternehmen zweimal in Folge nominiert wird“, ordnet Allos-Geschäftsführer Eike Mehlhop ein. Dass sogar ein Gewinner im direkt darauffolgenden Jahr wieder nominiert wird, sei definitiv etwas Besonderes. „Wir freuen uns riesig über die Nominierung. Das ist eine tolle Auszeichnung für unsere Arbeit“, findet Mehlhop. Er betont, dass sich das Unternehmen nicht aktiv für den Preis beworben hat. „Wir sind von einer Jury nominiert worden“, unterstreicht der Allos-Geschäftsführer.

„Beim DNP entscheiden unabhängige Fachjurys mit Sachverstand und Kontextkenntnis auf Basis von Nachhaltigkeitsprofilen über die Vorreiter: Unternehmen, die in ihrer Branche wirksame, erfolgreiche und beispielhafte Beiträge zur Transformation zeigen, die zu Vorbildern geworden sind oder es werden sollten“, heißt es auf der Homepage des DNP. Die Allos Hof-Manufaktur ist ein solches Unternehmen. „Dass wir als Preisträger des Vorjahres erneut nominiert sind, untermauert noch einmal mehr unser nachhaltiges Bestreben, die Biodiversität durch ökologische und pflanzliche Lebensmittel zu schützen“, macht Eike Mehlhop in einer Pressemitteilung deutlich.

Der Standort Drebber spielt – nicht nur wegen seiner Größe – bei der Nominierung eine wichtige Rolle, erklärt der Geschäftsführer. „Einige der Aktionen, die jetzt bei der Nominierung berücksichtigt wurden, kommen direkt aus Drebber.“ Das seien, wie im vergangenen Jahr, die Projekte „Biene sucht Blüte“ und „Frühstück auf dem Hof“. Aber auch die Zusammenarbeit mit regionalen Landwirten im Bereich der Biodiversität haben laut Allos-Geschäftsführer Mehlhop eine Rolle gespielt. „Drebber ist der Ursprung unseres Unternehmens“, stellt er die Wichtigkeit des Standortes noch einmal heraus.

Die erneute Nominierung kam für das Unternehmen dennoch überraschend. „Wir hatten schon im letzten Jahr nicht damit gerechnet. Dementsprechend jetzt natürlich auch nicht. Daher freuen wir uns umso mehr“, meint Mehlhop. Die Auszeichnung im vergangenen Jahr und die erneute Nominierung hätten dem Unternehmen viel Selbstvertrauen gegeben. Auch die Rückmeldungen der Angestellten seien positiv. „Die Stimmung ist gut. Wir wollen uns Schritt für Schritt weiter verbessern und die Erfolgsgeschichte fortführen“, blickt er voraus.

Das Engagement der Unternehmen wird beim diesjährigen DNP in den Bereichen Natur, Klima und Wertschöpfungskette von der Fachjury bewertet, erklärt Wiebke Wegner, die bei Allos für die Bereiche Nachhaltigkeit und Unternehmenskommunikation verantwortlich ist, und meint: „Wir sind gespannt, wie weit wir in diesem Jahr kommen.“

Die Verleihung des 16. Deutschen Nachhaltigkeitspreises findet am 23. und 24. November jeweils von 9 bis 17 Uhr im Maritim Hotel in Düsseldorf statt. Ob Allos dabei ist, steht noch nicht fest. Mehlhop: „Wenn wir es ins Finale schaffen, wollen wir natürlich auch gewinnen.“

Der Standort Drebber

Der Standort Drebber zählt mit 85 Mitarbeitern (von insgesamt circa 260) zu einem der beiden größten der Allos Hof-Manufaktur, die dort auch ihren Ursprung im Jahre 1974 hat. In dem Werk werden Frucht- und Haferriegel sowie Müsli hergestellt. „Wir haben in den letzten Jahren gezielt in den Standort investiert, um uns dort zukunftsfähig aufzustellen“, sagt Allos-Geschäftsführer Eike Mehlhop. Die in Drebber hergestellten Bio-Produkte werden in die Niederlande, Frankreich, Spanien, Italien, Österreich, Schweiz und ganz Deutschland geliefert. Allos bietet am Standort in Drebber auch Ausbildungen in den Bereichen Logistik, Produktion und Verwaltung an.