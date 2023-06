Nach Hochzeit kommt Taufe: Sommerfest auf dem Meyer-Köster-Gelände in Barnstorf am 2. Juli 2023

Nach der Hochzeit im vergangenen Jahr folgt in diesem Jahr bei der Modenschau des Heimatvereins direkt die Taufe – natürlich ist alles nur gespielt und das Baby wird eine Puppe sein. © Eva-Maria Konkel

Nach der hochzeit kommt die Taufe: Der Heimatverein Barnstorf lädt zum Sommerfest am 2. Juli ein. Dabei knüpft die Modenschau thematisch an die Vorjahresveranstaltung an.

Barnstorf – „Wir freuen uns, in diesem Jahr neue Aussteller für unser Sommerfest begrüßen zu können“, sagt Jürgen Rattay, Vorsitzender des Heimatvereins Barnstorf. Das Fest beginnt am Sonntag, 2. Juli, um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst am Göpel auf dem Meyer-Köster-Gelände. Unter anderem können Holzarbeiten und Windspiele erworben werden. „Aber wir haben bei den 17 Ausstellern natürlich auch wieder Altbewährtes wie die Tonnenheider Strickelschläger, Kunst aus Silber, Blumen, Glas, Seife, Beton und Wolle dabei“, so Rattay.

Eine historische Modenschau ist auch in diesem Jahr wieder dabei – wenn auch mit einem etwas anderem Motto. Rattay erklärt: „Der Hintergrund ist, dass wir im letzten Jahr eine Hochzeit gefeiert haben und in diesem Jahr ist der Nachwuchs auch schon direkt da. Daher feiern wir eine Taufe“, sagt er lachend und ergänzt: „Das ist natürlich alles nur gespielt und das Baby ist eine Puppe. Nur die Kleidung ist echt und stammt aus unserem Fundus – genau wie die anderen Klamotten, die wir bei unserer Modenschau tragen und vorführen werden.“

Vor und nach der Modenschau wird das Blasorchester Drebber für musikalische Unterhaltung sorgen und hat dafür ein breit gefächertes Repertoire im Gepäck, verspricht Rattay. „Das Orchester wird gegen 15.30 Uhr anfangen.“ Für die kleinen Kinder hält das Café Bobbycar während der gesamten Zeit verschiedene Spielmöglichkeiten bereit und auch die „Sommerrodelbahn“ vom Hof Reeßing kann von den Kindern genutzt werden.

Der historische Backofen des Heimatvereins wird beim Sommerfest heiß laufen. © Eva-Maria Konkel

Für das leibliche Wohl wird der Heimatverein wieder auf seine eigene Art und Weise sorgen. Da darf der Butterkuchen – frisch aus dem historischen Backofen – nicht fehlen. „In diesem Jahr wird es erstmals zusätzlich einen Kilmerstuten geben, der wie der Butterkuchen und das traditionelle Schwarzbrot käuflich zu erwerben ist“, erzählt Rattay. „Außerdem werden auch Produkte aus dem heimischen Agrarbereich angeboten“. Wie immer wird es neben Kaffee und Kuchen auch Bratwurst und diverse Getränke geben.

„Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen und wir können um 10 Uhr mit dem Gottesdienst beginnen, der in diesem Jahr im Zeichen der Ökumene steht und von Pastor Torben Schröder und Gemeindereferentin Jana Wilde mit Unterstützung des Posaunenchores geleitet wird“, erzählt Rattay. Danach steht das gesamte Meyer-Köster-Gelände und die Gebäude den Besuchern von 11 bis 18 Uhr zur Verfügung.