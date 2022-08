Nach Heidelbeere kommt Aronia: Trockenheit beeinflusst die Ernte des Hofes Reeßing nur gering.

Von: Jannick Ripking

Lukas und Reiner Reeßing (rechts) sind zufrieden mit der diesjährigen Heidelbeer-Ernte. © Jannick Ripking

Auf die Heidelbeer-Ernte folgt in Schierholz die Aronia-Ernte beim Hof Reeßing. Die Betreiberfamilie sagt, dass die Trockenheit die Saison bisher nur wenig beeinflusst hat.

Eydelstedt – Auf dem Hof Reeßing geht es Schlag auf Schlag. Kaum neigt sich die Heidelbeer-Ernte dem Ende zu, steht schon die Aronia-Ernte vor der Tür in Schierholz. „Die aktuelle Trockenperiode hat die Saison kaum beeinflusst“, berichtet Hof-Betreiber Reiner Reeßing: „Wir hatten ein durchschnittliches Jahr.“ Seit Mitte Juli sind die Heidelbeeren reif. „Wir schließen diese Ernte in dieser Woche ab“, berichtet er. Deswegen ist der Verkaufsstand am vier Hektar großen Feld ab kommender Woche nicht mehr besetzt. Einige Früchte sind aber noch an den Sträuchern. „Deswegen läuft das Selbstpflücken noch weiter“, sagt der Betreiber.

Vom trockenen Sommer blieb die Heidelbeer-Ernte zu großen Teilen verschont. „Im Frühjahr war noch genug Wasser im Boden“, erklärt Reiner Reeßing. Das sei für die Früchte ausschlaggebend gewesen. Deswegen spricht er von keinem schlechten Jahr. „Wir hätten aber auch ein wenig länger ernten können, wenn noch einmal ein Regenschauer gekommen wäre“, sagt er. Denn irgendwann schlage die Trockenheit eben doch zu Buche: „Die Hitze macht auch den Beeren zu schaffen.“

Dennoch sei es nicht ungewöhnlich, dass die Ernte nun zu Ende geht. „Von Mitte Juli bis Mitte August ist Standard“, erklärt Reeßing. Denn sobald die Sträucher erste Früchte tragen, sei davon abzuraten, die Heidelbeeren weiter von oben zu beregnen: „Da kommt es auf die Wasserqualität an. Wenn der Eisengehalt zum Beispiel zu hoch ist, tut das den Früchten nicht gut.“

Während Vögel, die die Heidelbeeren von den Sträuchern fressen, in den vergangenen Jahren immer ein Problem darstellten, sei der unliebsame Besuch beim Hof Reeßing in diesem Jahr ausgesprochen spärlich ausgefallen. Auf dem Feld gibt es eine Anlage, „die die Stimmen von Raubvögeln imitiert“, um die Heidelbeer-Diebe fernzuhalten. „Aber die haben wir schon etwas länger. Wir können also gar nicht genau sagen, warum in diesem Jahr so wenig Vögel an unserem Feld waren“, gibt Reiner Reeßing offen zu.

Die Aronia-Beere. © Ripking, Jannick

Aronia-Beeren Die Aronia-Beere ist auch als Apfelbeere bekannt, weil sie so aussieht, wie ein kleiner schwarzer Apfel. Auch die Blüte ähnelt stark der des Apfelbaums. Die Aronia-Beere stammt ursprünglich aus Kanada. Sie gilt als Heilpflanze, weil sie antioxidativ wirkt. Auf dem Hof Reeßing erfolgt der Anbau rein biologisch. Die Ernte läuft von Mitte August bis Mitte September.

Übrigens: Fast die gesamte Heidelbeer-Ernte läuft per Hand. „Dafür kommen jedes Jahr Saisonarbeitskräfte aus Polen zu uns“, sagt der Hof-Betreiber. Ein Arbeiter schaffe bis zu fünf Kilogramm Heidelbeeren pro Stunde. Erst die Reste, die an den Sträuchern verbleiben werden bei einem zweiten Erntevorgang maschinell gepflückt, „damit nichts wegkommt“, so Reeßing. „Aus diesen Früchten machen wir nur Saft“, ergänzt Junior-Chef Lukas Reeßing, der hauptsächlich für die Aronia-Beeren verantwortlich zeichnet.

Da die Heidelbeer-Ernte jetzt zu Ende geht, ist der Verkaufsstand auf dem Feld in Schierholz am morgigen Sonntag, 14. August, ein letztes Mal besetzt. Da aber noch ein paar Heidelbeeren an den Sträuchern hängen, bietet der Hof Reeßing auch danach noch das Selbstpflücken auf dem Feld nach Absprache an. „Die Leute können kommen, die Heidelbeeren pflücken und sie dann bei uns auf dem Hof wiegen und bezahlen“, erzählt Rainer Reeßing. Dieses Prinzip beruhe auf Vertrauensbasis und habe sich in den Vorjahren bewährt. „Es gab bisher keine negativen Vorfälle“, sagt er.

Was die Vermarktung angeht, falle in diesem Jahr auf, dass der Verkauf an externe Abnehmer zurückgegangen sei. „Das führen wir auf Importe aus anderen Ländern zurück“, erzählt der Hof-Betreiber. „Vielleicht liegt das auch an der allgemeinen Kaufhaltung in Deutschland“, sagt er. Möglicherweise seien die Menschen besorgt wegen weiter steigender Kosten durch die Energiekrise. „Aber das sind nur Vermutungen“, sagt Reeßing.

Nun startet die Aronia-Ernte in Schierholz. Deswegen bieten Lukas und Reiner Reeßing einmalig einen Aronia-Pflücktag für Interessierte am Samstag, 20. August, an. „Anders als bei Heidelbeeren läuft die Ernte hier über Maschinen“, erklärt Lukas Reeßing. Deswegen biete der Hof bei den Aronia-Beeren – abgesehen von dem Aktionstag – auch kein Selbstpflück-Angebot in Schierholz an.